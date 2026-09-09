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Askonomy

Những nền kinh tế thặng dư và thâm hụt thương mại lớn nhất thế giới

N Ngọc Trang

Trung Quốc dẫn đầu với thặng dư tương đương 5,5% GDP, trong khi Mỹ thâm hụt 3,2% GDP...

Quy mô thặng dư hoặc thâm hụt thương mại có sự khác biệt lớn giữa các nền kinh tế. Những nước xuất khẩu nhiều năng lượng và hàng công nghiệp thường đạt thặng dư cao, trong khi các nước nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu rơi vào tình trạng thâm hụt.

Dựa trên dữ liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đồ họa thông tin dưới đây so sánh cán cân thương mại hàng hóa và dịch vụ của 190 nền kinh tế trong năm 2025 theo tỷ lệ phần trăm tổng sản phẩm trong nước (GDP). Số dương thể hiện thặng dư, còn số âm cho thấy thâm hụt.

VnEconomy

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nằm ở hai đầu đối lập. Trung Quốc đạt thặng dư thương mại tương đương 5,5% GDP, trong khi Mỹ thâm hụt 3,2% GDP. Nếu chỉ tính hàng hóa, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt mức kỷ lục 1,2 nghìn tỷ USD.

Đức và Hàn Quốc cũng ghi nhận thặng dư, lần lượt bằng 2,7% và 2,3% GDP. Xuất khẩu của Đức chủ yếu dựa vào ngành ôtô và máy móc, còn Hàn Quốc là một trong những trung tâm sản xuất con chip hàng đầu thế giới.

Ngược lại, nhiều nền kinh tế lớn nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Mức thâm hụt của Ấn Độ tương đương 4,3% GDP, tiếp đến là Anh với 3%, Pháp 1,2%, Canada và Nhật Bản cùng ở mức 0,9%.

Dầu khí là nguồn tạo thặng dư lớn cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Oman, Na Uy và Kuwait. Trong khi đó, thặng dư của Ireland, Singapore và Đài Loan được hỗ trợ bởi vai trò quan trọng của các nền kinh tế này trong những ngành như dược phẩm, công nghệ và bán dẫn.

Tuy nhiên, thâm hụt thương mại không nhất thiết phản ánh một nền kinh tế yếu. Chỉ số này đơn giản cho thấy giá trị hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu. Chẳng hạn, Mỹ nhập khẩu khoảng 3,5 nghìn tỷ USD hàng hóa trong năm 2025, cao nhất thế giới, nhưng vẫn là nền kinh tế xuất khẩu lớn thứ hai toàn cầu.

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