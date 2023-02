Nhiều quỹ ngoại báo lãi ngoạn mục với chứng khoán Việt Nam trong tháng 1/2023

Cụ thể, trong báo cáo hiệu suất tháng 1 công bố mới đây, Pyn Elite Fund thông báo hiệu suất đầu tư của quỹ đạt 10,33%. Đây là mức cao nhất quỹ ngoại này từng đạt được vào tháng 1 kể từ khi rót vốn vào Việt Nam cách đây 10 năm.

Theo đó, tại thời điểm 31/1/ 2022, giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ của PYN Elite đạt hơn 436 Euro. Quy mô danh mục (AUM) lên đến hơn 759 triệu Euro tương đương 19.240 tỷ đồng tăng 77 triệu Euro tương đương tăng 1.900 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2022.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục chiếm tỷ trọng 86,9% trong đó có đến 5 cổ phiếu ngân hàng và chứng chỉ quỹ VNFinLead ETF mô phỏng nhóm tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm). VNFinLead ETF đã có tháng thứ 3 liên tiếp góp mặt trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của PYN Elite Fund.

Lumen Vietnam Fund cũng ghi nhận hiệu suất tăng trưởng 14,11% trong tháng 1 vừa qua. Có được hiệu suất trên là nhờ quỹ đã tập trung phân bổ vào nhóm cổ phiếu Công nghiệp, Bất động sản và Tài chính. Tháng 1/2023 là tháng ghi nhận hiệu suất cao nhất trong các tháng 1 kể từ khi quỹ này hoạt động tại Việt Nam vào năm 2013.

Trong đó, nhóm Tài chính được phân bổ chiếm tỷ trọng 27% với cổ phiếu CTG chiếm tỷ trọng 5,57% trong danh mục; LPB 3,85%; STB 3,65% và BVH 3,44%. Danh mục nhóm tài chính của Lumen Vietnam Fund tăng 16,1% so với tăng trưởng của ngành là 14%. Danh mục Bất động sản tăng 8,3% trong tháng 1 trong đó gồm GMD chiếm tỷ trọng 4,45%; VRE 4,18% và VHM 3,98%.

Top 10 cổ phiếu đang nắm giữ tỷ trọng cao ngoài những cổ phiếu được nêu trên, Lumen Vietnam Fund còn nắm giữ FPT tỷ lệ cao nhất 6,91%; HPG 5,57% tỷ trọng cao thứ 3 trong danh mục; PLX 4,46%.

Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) - một quỹ thuộc Dragon Capital cũng ghi nhận hiệu suất dương 10,9% trong tháng 1 vừa qua.

Theo VEIL, hiệu suất được cải thiện nhờ triển vọng vĩ mô trong nước và toàn cầu tích cực hơn. Trong nước, việc nới lỏng chính sách tiền tệ, cho phép thanh khoản trở lại thị trường, cùng với nền kinh tế phục ấn tượng 8,0% vào năm 2022, mức tăng trưởng cao nhất trong mười năm.

Nhiều cổ phiếu/lĩnh vực bị giảm giá đã phục hồi từ mức định giá thấp lịch sử vào cuối năm 2022. Đáng chú ý là cổ phiếu nhóm chứng khoán và ngành vật liệu xây dựng dẫn đầu bảng xếp hạng về hiệu quả hoạt động của ngành. Đại diện ngành vật liệu tại VEIL là HPG (Thép) đạt mức lợi nhuận ấn tượng 23,7%, cao hơn gấp đôi so với mức lợi nhuận 11,2% của VN-Index. Sự tăng trưởng vững chắc của HPG đến từ cam kết mạnh mẽ và rất rõ ràng của Chính phủ khi có kế hoạch giải ngân đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 30 tỷ đô la vào năm 2023. Hai cổ phiếu nhóm chứng khoán SSI và VND cũng là những động lực lớn cho tăng trưởng của Quỹ.

"Năm 2023 có thể là một năm của những cơ hội chọn lọc. Chúng ta sẽ thấy sự khác biệt lớn hơn giữa các cổ phiếu chất lượng và những cổ phiếu đầu cơ trong một môi trường kinh tế chặt chẽ hơn, với 10 cổ phiếu hàng đầu của chúng tôi có thể vượt qua nó", VEIL nhấn mạnh. Top 10 cổ phiếu của VEIL hiện gồm ACB, VPB, MWG, HPG, VCB, FPT, IDC, PVS, VHM, PNJ.

Hai quỹ ngoại khác gồm Vietnam Holding Limited và Vaneck Vectors Vietnam ETF cũng ghi nhận hiệu suất tích cực trong tháng 1/2023. Theo đó, Vietnam Holding Limited tăng trưởng 7,72% còn Vaneck Vectors Vietnam ETF ghi nhận hiệu suất 9,09%.

Trong khi các quỹ ngoại báo lãi tăng trưởng ngoạn mục thì quỹ nội lép vé hơn. Hiệu suất của quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam thuộc SGI Capital trong tháng 1 vừa qua tăng trưởng 3,20% thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng của Vn-Index 10,34%.

Hiệu suất của các quỹ ngoại tăng trưởng tốt trong bối cảnh thị trường tích cực vào tháng 1 đầu năm 2023. Tuy nhiên, bước sang tháng 2, VN-Index gặp nhiều khó khăn hơn. Trong báo cáo chiến lược thị trường chứng khoán tháng 2 vừa công bố, Chứng khoán ABS đưa ra kịch bản xác suất cao VN-Index sẽ không giữ được mốc 980 và chỉ số sẽ tiếp diễn đà xuống trong pha xuống dài hạn của xu thế cấp 1. Khi đó VN-Index sẽ kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ mạnh quanh vùng đáy cũ gần nhất quanh 900 điểm.

Kịch bản nêu trên được dựa trên yếu tố các số liệu vĩ mô tháng 1/2023 cho thấy những khó khăn của nền kinh tế vẫn đang tiếp diễn. Cụ thể Chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp giảm -14,6% MoM và giảm -8% so với cùng kỳ. Xuất khẩu giảm -13,6% so với tháng trước và - 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI đăng ký giảm -9% trong khi vốn FDI giải ngân giảm -16,3%...

Kết quả kinh doanh Q4/2022 cho thấy lợi nhuận sau các doanh nghiệp niêm yết giảm sâu -31% so với Q4/2021.

Hiệu suất của các quỹ ngoại do đó dự báo sẽ khó tăng trưởng đột phá như tháng 1 vừa qua. Thực tế cho thấy, Vietnam Holding Limited từ đầu tháng 2 đến nay đã ghi nhận hiệu suất âm 0,61%; trong tuần đầu của tháng 2, VEIL cũng ghi nhận hiệu suất âm 2,14%.