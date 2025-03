Nhiều “sắc màu” trong bức tranh kinh tế vùng các tỉnh Đông Nam Bộ 2 tháng đầu năm

Hai tháng đầu năm 2025, kinh tế các tỉnh vùng Đông Nam Bộ cho thấy nhiều tín hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, khu vực kinh tế này vẫn đang đối mặt với những thách thức như biến động thị trường quốc tế, cạnh tranh gay gắt, vấn đề lao động.

Với những kết quả tích cực đầu năm như vậy, cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và doanh nghiệp, kinh tế các tỉnh vùng Đông Nam Bộ được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

BÀ RỊA - VŨNG TÀU: ĐẦU TƯ CÔNG ĐƯỢC ĐẨY MẠNH

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là hơn 27.361 tỷ đồng, đến nay tỉnh đã phân bổ được 93,71% tổng nguồn vốn. Tính đến hết ngày 13/3/2025, tỉnh đã giải ngân được hơn 1.648 tỷ đồng, đạt 6,43% so với kế hoạch được phân bổ, thấp hơn tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cùng kỳ năm 2024 (cùng kỳ năm 2024 là 15,68%).

Bà Rịa – Vũng Tàu có bờ biển dài với bãi cát thoải từ lâu đã được biết đến là điểm đến du lịch nổi tiếng.

Năm 2025, tỉnh có 71 dự án trong danh mục hoàn thành với số vốn phân bổ là hơn 1.000 tỷ đồng, hiện nay đã giải ngân được hơn 79 tỷ đồng đạt tỷ lệ 7,38% kế hoạch. Trong số dự án trong danh mục hoàn thành hiện có nhiều dự án đang trong quá trình nghiệm thu công trình, kiểm toán, lập và thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án.

Ngoài ra, có 91 dự án chuyển tiếp với số vốn phân bổ hơn 12.600 tỷ đồng, số vốn đã giải ngân hơn 257 tỷ đồng, đạt 2,04% kế hoạch vốn. Một số dự án chuyển tiếp có số vốn giải ngân thấp do còn vướng giải phóng mặt bằng, chưa thực hiện xong việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng….

Trong năm nay, tỉnh có 9 dự án khởi công mới với số vốn phân bổ hơn 3.719 tỷ đồng, số vốn đã giải ngân là hơn 223 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 6,01% so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng có 177 dự án trong danh mục chuẩn bị đầu tư, với số vốn phân bổ là hơn 88 tỷ đồng, số vốn giải ngân là 745 triệu đồng, đạt tỷ lệ 0,86%. Các dự án trong danh mục này đang lập thủ tục báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công.

ĐỒNG NAI: XUẤT KHẨU BỨT PHÁ, THU HÚT ĐẦU TƯ NỘI ĐỊA TĂNG TRƯỞNG

Tại Đồng Nai, theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm ước đạt 4,14 tỷ USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều ghi nhận mức tăng trưởng cao.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, trong 2 tháng đầu năm, có 5 dự án của doanh nghiệp Việt đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng vốn hơn 1.700 tỷ đồng. Trong đó, có 2 dự án đầu tư mới có vốn đăng ký trên 1.000 tỷ đồng và 3 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm gần 700 tỷ đồng.

Hồ thủy điện Trị An, Đồng Nai.

Năm 2025, kế hoạch của tỉnh là sẽ thu hút đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp trên địa bàn khoảng 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 2 tháng đầu năm, các khu công nghiệp của tỉnh đã đạt hơn 85% kế hoạch năm.

Dự tính, nếu các thủ tục hành chính, bồi thường giải phóng mặt bằng của các khu công nghiệp thành lập mới và mở rộng được giải quyết nhanh thì số vốn doanh nghiệp trong nước đầu tư vào các khu công nghiệp có thể tăng cao gấp 2 lần so với kế hoạch năm.

Đến nay, các doanh nghiệp Việt đã đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh 647 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 86.300 tỷ đồng.

BÌNH DƯƠNG: SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TIẾP TỤC LÀ "TRỤ CỘT"

Tại Bình Dương, ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 năm 2025 tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 20,6% so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp khai khoáng giảm 4% so với tháng trước và tăng 71,5% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,1% và tăng 20,6%; sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,3% và tăng 25,1%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,8% và tăng 10,3%.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Bình Dương là một trong những tỉnh được mệnh danh là "thủ phủ" công nghiệp cả nước.

Cục Thống kê tỉnh Bình Dương nhận định sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh với khí thế rất sôi động, đa số các doanh nghiệp có số lao động trở lại làm việc đạt trên 90%.

Từ đầu năm đến ngày 15/02/2025, đã thu hút được 1.101 doanh nghiệp đăng

ký kinh doanh mới, tăng 16,3% so với cùng kỳ, với tổng số vốn là 4.915,1 tỷ đồng, giảm 6,9% và 162 doanh nghiệp điều chỉnh vốn, tăng 23,5% so với cùng kỳ, với vốn điều chỉnh là 3.174,6 tỷ đồng, giảm 51,9% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp giải thể là 97 doanh nghiệp giảm 4,9% so với cùng kỳ

Về thu hút FDI, tính đến ngày 15/02/2025, tỉnh đã thu hút 123 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 14,6% so với cùng kỳ.

TÂY NINH: DU LỊCH MÙA LỄ HỘI KHỞI SẮC

Theo Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh, tháng 2 là tháng sau Tết Nguyên đán, nên nhu cầu mua sắm giảm hơn tháng trước nhiều.

Tuy nhiên, tháng này lại trùng với tháng Giêng âm lịch là tháng có nhiều lễ hội tại Tây Ninh, đặc biệt là Lễ Hội Xuân Núi Bà với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh” kết hợp với Hội xuân Di Lặc được diễn ra trong suốt tháng giêng, nhiều du khách và phật tử khắp nơi đến tham dự sự kiện tại Sun World Ba Den Mountain trong những ngày đầu năm mới.

"Nhờ vậy đã thúc đẩy các hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí...trên địa bàn tỉnh tăng khá so với cùng kỳ", Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh cho biết.

Núi Bà Đen, Tây Ninh là ngọn núi cao nhất tại vùng Đông Nam Bộ và cũng là một trong những thắng cảnh du lịch kết hợp yếu tố tâm linh.

Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống , du lịch lữ hành và dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh tháng 2/2025 ước đạt 2.339,1 tỷ đồng, giảm 3,97% so tháng trước và cũng tăng 5,33% so với tháng cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng doanh thu các ngành này ước đạt 4.774,85 tỷ đồng tăng 12,67% so cùng kỳ.

Về sản xuất công nghiệp, mặc dù tháng này hầu hết doanh nghiệp giảm thời gian sản xuất do công nhân nghỉ Tết, nhưng lũy kế 2 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn cao hơn cùng kỳ 15,65%, nhờ hoạt động sản xuất đi vào ổn định hơn từ những tháng cuối năm 2024.