Nhiều trường tại TP. Hồ Chí Minh cho học sinh nghỉ Tết 16 ngày

Thứ Hai, 26/01/2026
Bảo Châu
26/01/2026, 13:57
Theo quyết định của Sở Giáo dục Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, lịch nghỉ chính thức diễn ra từ ngày 12/2 đến hết 22/2 (tức 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, hiệu trưởng các trường được quyền chủ động cho học sinh nghỉ sớm từ ngày 9/2...
Với lịch nghỉ Tết theo quyết định nêu trên, cộng thêm hai ngày nghỉ cuối tuần liên trước, các trường tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể nâng tổng thời gian nghỉ lễ lên hơn hai tuần nếu đảm bảo nội dung và tiến độ chương trình học.
Hàng loạt trường như Tiểu học Tân Đông Hiệp, Bùi Thị Xuân, Trung học cơ sở Tân Bình (phường Tân Đông Hiệp) và Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Trung học cơ sở Dĩ An (phường Dĩ An), Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ), THPT chuyên Lê Hồng Phong, Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,... áp dụng lịch nghỉ tối đa như trên.
Đại diện một số nhà trường cho biết, việc nới kỳ nghỉ Tết xuất phát từ thực tế nhiều phụ huynh là lao động từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung vào sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.
Với các gia đình này, Tết Nguyên đán gần như là dịp hiếm hoi trong năm để cả gia đình về quê thăm ông bà, người thân. Những năm trước, mỗi trường có khoảng 300-400 học sinh, chiếm 20-25% sĩ số, xin nghỉ thêm vài ngày trước hoặc sau Tết do quê xa, nhằm giảm áp lực di chuyển và chi phí vé tàu xe.
Lý giải về việc kéo dài kỳ nghỉ Tết, lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục cho biết đây là giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các gia đình xa quê trong bối cảnh áp lực giao thông và tài chính tăng cao.
Theo thống kê từ các trường, mỗi năm có khoảng 300-400 học sinh xin nghỉ phép riêng để về quê thăm gia đình. Việc chủ động điều chỉnh khung thời gian nghỉ lễ giúp nhà trường ổn định sĩ số, đồng thời tạo điều kiện để phụ huynh giảm thiểu chi phí đi lại trong kỳ nghỉ dài duy nhất của năm.
Quyết định linh hoạt trong việc điều chỉnh khung thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán được đánh giá là phù hợp, nhân văn. Sự chủ động này vừa giúp học sinh có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình, vừa góp phần hạn chế tối đa tình trạng nghỉ học tự phát sau Tết, giúp các trường có thể sớm ổn định nề nếp và đảm bảo tiến độ học tập những ngày đầu năm m
