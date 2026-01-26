TP. Hồ Chí Minh: Bảo hiểm xã hội sẽ chi trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 26/01/2026
Nhật Dương
26/01/2026, 10:18
Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3 năm 2026 vào cùng một kỳ chi trả tháng 2. Người hưởng qua tài khoản cá nhân sẽ nhận từ ngày 2/2, chi bằng tiền mặt từ ngày 10/2...
Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa thông báo kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3 năm 2026 trên địa bàn thành phố.
Theo đó, Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3 năm 2026 vào cùng một kỳ chi trả tháng 2/2026.
Với hình thức chi qua tài khoản cá nhân, thời gian chi trả từ ngày 2/2/2026 do ngày 1/2 là Chủ Nhật, đối với hồ sơ hưu trí giải quyết từ sau ngày 23/1/2026 sẽ chi trả vào ngày 2/3.
Với phương thức chi bằng tiền mặt, thời gian chi trả từ ngày 10/2 - 25/3/2026 (trừ ngày nghỉ hàng tuần, lễ, Tết).
Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi; góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Trước đó, nhằm bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội các tháng 2 và 3/2026 cho người hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện chỉ trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2, tháng 3/2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2/2026, áp dụng với cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.
Đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà và Lâm Đồng, do các địa phương này đã thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026 vào cùng kỳ chi trả của tháng 12/2025), vì vậy, lương hưu, trợ cấp tháng 3/2026 sẽ được chi trả vào kỳ chi trả tháng 2/2026.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với chính sách này, cả nước có hơn 3,5 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 2, tháng 3/2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thông qua các hình thức chi trả linh hoạt như: chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả; chi trả tại nhà; chi trả qua tài khoản cá nhân.
Trước đó, để tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại một số địa phương bị lũ, lụt sớm khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã khẩn trương tổ chức chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026) ngay trong kỳ chi trả tháng 12/2025. Việc chi trả được thực hiện tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cho 250.544 người hưởng, với tổng số tiền 4.963 tỷ đồng.
Quá trình đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem" nhiều lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam - Vicem đã vi phạm nhiều quy định, dẫn đến dự án thực hiện dở dang, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ...
Trong thời gian chuyển đổi, người có thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại các trạm y tế phường, xã, đặc khu và các phòng khám đa khoa thuộc trung tâm y tế khu vực cũ vẫn được hưởng chế độ và quyền lợi bảo hiểm y tế như quy định...
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến điều chỉnh giảm mức điểm ưu tiên cho thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ xuống còn 1-2 điểm thay vì mức tối đa là 3 điểm như trước đây...
Theo quyết định của Sở Giáo dục Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, lịch nghỉ chính thức diễn ra từ ngày 12/2 đến hết 22/2 (tức 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Tuy nhiên, tùy vào tình hình thực tế, hiệu trưởng các trường được quyền chủ động cho học sinh nghỉ sớm từ ngày 9/2...
Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thông tin về tiền lương, phụ cấp, tài sản của cán bộ công chức viên chức sẽ được cập nhật lên cơ sở dữ liệu quốc gia…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: