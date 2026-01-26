TP. Hồ Chí Minh: Bảo hiểm xã hội sẽ chi trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết

Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3 năm 2026 vào cùng một kỳ chi trả tháng 2. Người hưởng qua tài khoản cá nhân sẽ nhận từ ngày 2/2, chi bằng tiền mặt từ ngày 10/2...

Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa thông báo kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3 năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3 năm 2026 vào cùng một kỳ chi trả tháng 2/2026.

Với hình thức chi qua tài khoản cá nhân, thời gian chi trả từ ngày 2/2/2026 do ngày 1/2 là Chủ Nhật, đối với hồ sơ hưu trí giải quyết từ sau ngày 23/1/2026 sẽ chi trả vào ngày 2/3.

Với phương thức chi bằng tiền mặt, thời gian chi trả từ ngày 10/2 - 25/3/2026 (trừ ngày nghỉ hàng tuần, lễ, Tết).

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi; góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trước đó, nhằm bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội các tháng 2 và 3/2026 cho người hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện chỉ trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2, tháng 3/2026) vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2/2026, áp dụng với cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.

Đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà và Lâm Đồng, do các địa phương này đã thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026 vào cùng kỳ chi trả của tháng 12/2025), vì vậy, lương hưu, trợ cấp tháng 3/2026 sẽ được chi trả vào kỳ chi trả tháng 2/2026.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với chính sách này, cả nước có hơn 3,5 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 2, tháng 3/2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thông qua các hình thức chi trả linh hoạt như: chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả; chi trả tại nhà; chi trả qua tài khoản cá nhân.

Trước đó, để tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại một số địa phương bị lũ, lụt sớm khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã khẩn trương tổ chức chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026) ngay trong kỳ chi trả tháng 12/2025. Việc chi trả được thực hiện tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cho 250.544 người hưởng, với tổng số tiền 4.963 tỷ đồng.