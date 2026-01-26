TP. Hồ Chí Minh còn 15.287 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều

Giá vàng trong nước và thế giới
UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 đồng thời triển khai chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân...
Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, còn số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia là 1.161 hộ, chiếm tỷ lệ 0,03%/tổng số hộ dân Thành phố. Trong đó, có 1.121 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,029%/tổng số hộ dân Thành phố; 40 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,001%/tổng số hộ dân Thành phố.
Số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều tỉnh/Thành phố là 15.287 hộ, chiếm tỷ lệ 0,40%/tổng số hộ dân Thành phố. Trong đó, có 2.489 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,06%/tổng số hộ dân Thành phố; 12.798 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,34%/tổng số hộ dân Thành phố.
UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các phường, xã, đặc khu triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.
Trước đó, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND quy định hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 nhóm đối tượng, trong đó có nhóm "người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương".
Theo đó, trong năm 2026 này các thành viên trong gia đình của 15.287 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở TP. Hồ Chí Minh sẽ được thụ hưởng chính sách cấp thẻ BHYT miễn phí.
Về công tác cấp thẻ BHYT cho 7 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng theo Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND, trong đó có nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới đây BHXH TP. Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn thực hiện.
Thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được cấp theo năm tài chính, có giá trị từ ngày 1 của tháng nhận đủ hồ sơ. Mã đối tượng là GD; mức hưởng 4 và Mã khối thống kê là 31.
Để triển khai công tác cấp thẻ BHYT cho người dân được nhanh chóng, hiệu quả, lãnh đạo BHXH TP. Hồ Chí Minh giao Phòng Quản lý Thu và phát triển người tham gia chủ trì phối hợp Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, BHXH cơ sở và các đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: