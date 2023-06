Nhóm Dragon Capital quay lại mua hơn 1 triệu cổ phiếu KDH

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE) vừa báo cáo thay đổi sở hữu ngưỡng 1% của nhóm nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, ngày 13/6, nhóm Dragon Capital vừa mua vào 1.050.000 cổ phiếu KDH để nâng sở hữu từ 10,96% lên 11,1% vốn điều lệ - trong đó, quỹ Amersham Industries Limited mua vào 750.000 cổ phiếu và quỹ CTBC Vietnam Equity Fund mua vào 300.000 cổ phiếu.

Trước đó, ngày 5/6, Quỹ VinaCapital đã bán 5.830 cổ phiếu KDH, sau giao dịch quỹ này giảm tỷ lệ nắm giữ xuống còn 138.270 cổ phiếu, chiếm 0,0193% vốn tại KDH.

Ngoài ra, ngày 22/5, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital là CTBC Vietnam Equity Fund đã mua vào 300.000 cổ phiếu KDH. Tương tự, ngày 26/5, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 1.210.000 cổ phiếu - trong đó, quỹ Amersham Industries Limited bán 500.000 cổ phiếu; quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 500.000 cổ phiếu; và quỹ KB Vietnam Focus Balanced Fund bán ra 210.000 cổ phiếu.

Vừa qua, ngày 05/6/2023, KDH đã nhận được qyết định của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế cho đợt thanh tra quyết toán thuế trong giai đoạn 5 năm từ 2018 - 2022, theo đó, công ty phải nộp gần 6,2 tỷ đồng - trong đó, tiền phạt là 904.655.980 đồng; tiền thuế truy thu: 4.455.029.900 đồng và số tiền chậm nộp tiền thuế: 778.031.399 đồng.

Kết thúc quý 1/2023, KDH công bố doanh thu thuần đạt 425 tỷ đồng, tăng 198% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 200 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ, lần lượt hoàn thành 17% và 24% dự báo cả năm của VCSC. Doanh thu tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do bàn giao tại dự án Classia. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giảm do lợi nhuận không còn được hỗ trợ bởi các khoản lãi phi tiền mặt từ hoạt động mua giá rẻ như trong quý 1/2022.

Doanh số bán hàng tương đối khả quan khi công ty đã bán được khoảng 50 căn hộ tại Classia (tổng số 176 căn hộ thấp tầng) kể từ đầu năm 2023, nâng tỷ lệ hấp thụ hiện tại lên khoảng 85% tổng số căn hộ. Ngoài ra, KDH có kế hoạch mở bán dự án The Privia tại quận Bình Tân, TP. HCM (1.043 căn hộ) vào quý 3/2023 và kỳ vọng nhu cầu cao cho dự án này. KDH đã hoàn thành xây dựng 4/23 tầng của Privia.

Được biết, ngày 26/05, Keppel Land đã ký thỏa thuận mua 49% cổ phần của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) tại 2 dự án BĐS nhà ở liền kề tại Thủ Đức, TP. HCM trị giá 3,2 nghìn tỷ đồng. Hai công ty lên kế hoạch cùng nhau phát triển hơn 200 căn nhà thấp tầng và hơn 600 căn hộ cao tầng tại 2 khu vực

này, với tổng diện tích đất là 11,8 ha. Keppel dự kiến tổng chi phí đầu tư phát triển cho 2 dự án này đạt 10,2 nghìn tỷ đồng.

VCSC cho rằng sự hợp tác này là 1 bước phát triển tích cực cho KDH vì sẽ giúp gia tăng giá trị cho các dự án của công ty và VCSC hiện có khuyến nghị "khả quan" đối với KDH với giá mục tiêu là 33.000 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 15/6 giá cổ phiếu KDH giảm nhẹ xuống 30.650 đồng/cổ phiếu