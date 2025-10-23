Nhóm Dragon Capital tiếp tục hạ tỷ lệ nắm giữ xuống 10,97% vốn tại DXG

Mới mua vào hơn 2 triệu cổ phiếu hôm 8/10, nâng số phiếu lên hơn 12%, nay tỷ lệ sở hữu của Nhóm Dragon Capital này chỉ còn 10,97%vốn tại DXG.

Nhóm Dragon Capital vừa báo cáo thay đổi sở hữu vượt ngưỡng 1% của nhóm nhà đầu tư nước ngoài Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).

Cụ thể: trong ngày 14/10, nhóm Dragon Capital đã bán 1,3 triệu cổ phiếu DXG để giảm sở hữu từ 12,1% về 11,97% vốn điều lệ - trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán 1 triệu cổ phiếu và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) bán 300.000 cổ phiếu.

Cũng trong ngày 14/10, nhóm Dragon Capital thông báo đã bán ra hơn 6 triệu cổ phiếu và giảm sở hữu từ hơn 117,8 triệu cổ phiếu, chiếm 11,5651% về xuống còn hơn 111,76 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 10% vốn tại DXG - Trong đó, quỹ Amersham Industries Limited bán ra 2,25 triệu cổ phiếu; Norges Bank bán ra 1,5 triệu cổ phiếu; Saigon Investments Limited và Vietnam Enterprise Investments Limited cùng bán ra 1 triệu cổ phiếu; Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] bán ra 308.634 cổ phiếu.

Trước đó, vào ngày 8/10 thì nhóm quỹ này đã mua 2,08 triệu cổ phiếu và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 122 triệu cổ phiếu, chiếm 11,9890% lên hơn 124,23 triệu cổ phiếu, chiếm 12,1931% vốn tại DXG - trong đó, quỹ Amersham Industries Limited mua nhiều nhất 1,2 triệu cổ phiếu, Norges Bank mua 680.000 cổ phiếu, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua 200.000 cổ phiếu.

Trên thị trường, từ ngày 9/4 đến ngày 12/9, cổ phiếu DXG đã tăng 128,8%, từ 10.510 đồng lên 24.050 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, hiện cổ phiếu này đang có dấu hiệu bị bán ra và tính tới phiên chiều ngày 23/10 giá cổ phiếu này giảm thêm 2,20% về 20.050 đồng/cổ phiếu.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DXG.

Theo kế hoạch, Đất Xanh thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 93,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ chào bán là 9,18% và số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán dưới 20 nhà đầu tư.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ kết thúc đợt chào bán. Thời gian phát hành dự kiến quý 3 đến quý 4/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Giá chào bán dự kiến 18.600 đồng/cổ phiếu, ước tính nếu phát hành thành công sẽ huy động 1.739,1 tỷ đồng. Trong đó, mục đích huy động để góp vốn vào Công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, đơn vị này góp vốn vào thành viên để triển khai dự án khu chung cư cao tầng - thương mại dịch vụ tầm nhìn xanh (DatXanhHomes Parkview).

Dự án DatXanhHomes Parkview tại TP.HCM (trước là Thuận An - Bình Dương) với diện tích 103.889 m2, vốn đầu tư 1.680 tỷ đồng.

Đồng thời, Đất Xanh cũng thông qua thời gian dự kiến thực hiện góp vốn vào công ty con Hà An trong quý 3 đến quý 4/2025, sau khi Đất Xanh kết thúc đợt chào bán riêng lẻ. Nếu giao dịch thành công, Đất Xanh sẽ tiếp tục sở hữu 99,99% vốn điều lệ tại Hà An.

Theo tìm hiểu, Hà An chính là chủ đầu tư dự án Gem Sky World (tỉnh Đồng Nai) với quy mô 92,2 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 5.725 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/6/2025, Đất Xanh đã đầu tư 11.654,49 tỷ đồng vào Hà An, chiếm 99,99% vốn điều lệ.