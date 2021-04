Nhóm quỹ của Dragon Capital chỉ mua gần 9 triệu cổ phiếu ACB

Norges Bank và SSMIT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HOSE).



Trước đó, quỹ thành viên của Dragon Capital là Norges Bank đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu ACB và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust đăng ký mua 500.000 cổ phiếu ACB. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 19/3 đến ngày 16/4/2021 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Tuy nhiên, từ ngày 19/3 - 16/4, quỹ Norges Bank đã mua vào 8.565.224 cổ phiếu ACB trên tổng số 10 triệu cổ phiếu đăng ký.

Đồng thời, từ ngày 23/3 đến 16/4, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (SSMIT) đã mua được 368.000 cổ phiếu trên tổng số 500.000 cổ phiếu đăng ký.

Cả hai quỹ này cho biết, lý do không thể thực hiện hết giao dịch như đã đăng ký trước đó do tỷ lệ sở hữu cổ phiếu ACB của nhà đầu tư nước ngoài không còn.

Hiện cả Norges Bank và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust đều không sở hữu cổ phiếu ACB. Chủ tịch của Dragon Capital, ông Dominic Scriven hiện là Thành viên HĐQT của ACB và sau giao dịch trên tỷ lệ sở hữu tại của hai quỹ trên tại ngân hàng lần lượt tăng lên 0,396% và 0,017%.

Được biết, năm 2021, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 10.602 tỷ đồng và ban lãnh đạo ACB công bố kết quả kinh doanh sơ bộ với tăng trưởng tín dụng và tiền gửi khách hàng lần lượt đạt 320.000 tỷ đồng (tăng 2,7% so với đầu năm) và 352.000 tỷ đồng (giảm 0,3% so với đầu năm).



Lợi nhuận trước thuế đạt 3.105 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,7% (so với 0,6% tại thời điểm cuối năm 2020).

ACB đã chốt phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cao hơn so với mức dự kiến công bố trước đó trong ĐHCĐ năm 2020 (25% so với 18%). Theo đó, ACB sẽ phát hành 540,4 triệu cổ phiếu muộn nhất vào tháng 9/2021 và nâng vốn điều lệ lên 27.000 tỷ đồng. Năm 2022, vốn điều lệ sẽ đạt 33,8 nghìn tỷ đồng sau khi phát hành 675 triệu cổ phiếu.

Đồng thời, ACB sẽ không thoái vốn khỏi ACBS như kế hoạch trước đó, nhưng có thể tìm đối tác chiến lược hoặc/và tiến hành tái cấu trúc công ty.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/4, giá cổ phiếu ACB đứng ở mức 33.600 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch trên 7,1 triệu đơn vị.