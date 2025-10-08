Nhóm quỹ Dragon Capital không còn là cổ đông sở hữu từ 1% vốn trở lên của STB

Theo danh sách mà STB mới công bố thì chỉ có 2 cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ của Sacombank bao gồm Pyn Elite Fund và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank Dương Công Minh.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB-HOSE) vừa công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Cụ thể: theo danh sách mà STB mới công bố thì chỉ có 2 cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ của Sacombank bao gồm Pyn Elite Fund và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank Dương Công Minh - trong đó, Pyn Elite Fund hiện nắm giữ hơn 106,4 triệu cổ phiếu, tương đương 5,64% vốn điều lệ của ngân hàng.

Còn ông Dương Công Minh hiện sở hữu hơn 62,5 triệu cổ phiếu, tương đương 3,32% vốn điều lệ Sacombank. Người liên quan của ông Minh hiện đang sở hữu 11,8 triệu cổ phiếu, tương đương 0,63% vốn của Sacombank.

Tổng cộng Pyn Elite Fund và ông Dương Công Minh cùng người liên quan hiện đang nắm giữ hơn 168,9 triệu cổ phiếu, tương đương 8,96% vốn của Sacombank.

Trong khi đó tại công bố ngày 7/8 vừa qua thì STB có 6 cổ đông thì quỹ ngoại Pyn Elite Fund đã tăng sở hữu từ hơn 101 triệu cổ phiếu, chiếm 5,38% lên 106,4 triệu cổ phiếu, chiếm 5,64%; Ông Dương Công Minh và người có liên quan vẫn giữ nguyên số lượng như cũ.

Còn lại 4 cổ đông là SCB Vietnam Alpha Fund Not For Retail Investors nắm giữ 27,766 triệu cổ phiếu, chiếm 1,47%; Norges Bank nắm giữ hơn 22,1 triệu cổ phiếu, chiếm 1,17%; Vietnam Enterprise Investment Limited nắm giữ gần 19,3 triệu cổ phiếu, chiếm 1,02% và người có liên quan nắm giữ 22,653 triệu cổ phiếu, chiếm 1,20% và Amersham Industries Limited nắm giữ 19,073 triệu cổ phiếu, chiếm 1,01% và người có liên quan nắm giữ gần 22,3 triệu cổ phiếu, chiếm 1,21%. Như vậy, quỹ SCB Vietnam Alpha Fund Not For Retail Investors và nhóm quỹ thuộc Dragon Capital gồm Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), Norges Bank, Amersham Industries Limited đã thoái hết vốn tại STB.

Mới đây, VCSC đã điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 22,6% cho STB lên 62.400 đồng/cổ phiếu nhưng hạ khuyến nghị từ "mua" xuống "khả quan" do giá cổ phiếu STB đã tăng 48,9% trong 3 tháng qua.

VCSC cho biết giá mục tiêu cao hơn là do mức tăng 6,4% trong dự báo lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2025–2029 (tương ứng +9,2%/+13,5%/+6,3%/-9,4%/+14,3% trong các năm 2025/26/27/28/29), tác động tích cực từ việc ghi nhận sớm hơn khoản thu từ thương vụ bán nợ Phong Phú, chuyển từ giai đoạn 2025–2026 sang nửa cuối 2025, và VCSC điều chỉnh tăng P/B mục tiêu cho STB từ 1,0 lần lên 1,3 lần.

Theo STB, ngân hàng đã thu hồi toàn bộ tiền từ thương vụ bán nợ Phong Phú trong giai đoạn tháng 7–8/2025. Tổng số tiền đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, sớm hơn so với giả định trước đó của VCSC rằng STB sẽ thu hồi 40% trong năm 2025 và thêm 40% nữa trong năm 2026. Ngân hàng cũng dự kiến ghi nhận toàn bộ khoản thanh toán trong năm nay, do đó VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2025 có thể đạt 14 nghìn tỷ đồng (+39,1% cùng kỳ năm trước).

Đối với tiến độ bán cổ phần, ngân hàng cho biết rằng đang chờ phản hồi từ Ngân hàng Nhà nước liên quan đến kế hoạch bán 32,5% cổ phần trong tháng 8. Tuy nhiên, việc có nhận được chấp thuận cuối cùng hay không vẫn phụ thuộc vào Ngân hàng Nhà nước. Với sự can thiệp nhanh chóng của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, VCSC kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ sớm phê duyệt, giúp STB thu về từ thương vụ bán cổ phần trong giai đoạn 2026–2027.

VCSC duy trì giả định giá bán 32,5% cổ phần ở mức 32.750 đồng/cổ phiếu, dựa trên khoản gốc 6,6 nghìn tỷ đồng và 13,4 nghìn tỷ đồng tiền lãi từ các khoản nợ xấu đã thế chấp.

VCSC cho biết rủi ro đối với STB là tỷ lệ nợ xấu cao hơn dự kiến; NIM thấp hơn dự kiến; tiến trình xử lý 32,5% cổ phần thế chấp tại VAMC kéo dài hơn dự kiến.