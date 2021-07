Nhóm quỹ Dragon Capital mua hơn 8,1 triệu cổ phiếu AGG

Trong phiên giao dịch ngày 27/7 vừa qua, cổ phiếu AGG của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG) đã bất ngờ tăng trần lên 54.100 đồng/cổ phần, và xuất hiện giao dịch thỏa thuận mua của nhà đầu tư nước ngoài với khối lượng 7.802 triệu cổ, tương ứng hơn 9,428% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Với giao dịch mua vào trong 2 ngày liên tiếp, nhóm quỹ Dragon Capital đã nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu AGG được nâng lên hơn 8,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,8% vốn và trở thành cổ đông nước ngoài sở hữu lớn nhất tại AGG

Theo công bố thông tin, khoản giao dịch thỏa thuận hơn 7,8 triệu cổ phiếu AGG nói trên là giao dịch của nhóm quỹ Dragon Capital (bao gồm DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, Hanoi Investments Holdings Limited, KB Vietnam Focus Balanced Fund, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust Equity). Trước đó, nhóm quỹ này chưa sở hữu cổ phiếu AGG.

Trong phiên giao dịch tiếp theo ngày 28/7, thị trường tiếp tục xuất hiện lệnh mua thêm 345.000 cổ phiếu AGG. Giao dịch ngày không phải công bố thông tin do số lượng giao dịch thấp, không quá 10% vốn. Tuy nhiên, nhiều đồn đoán đây cũng là lệnh mua của nhóm quỹ Dragon Capital. Với giao dịch này, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu AGG của Dragon Capital được nâng lên hơn 8,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,8% vốn và trở thành cổ đông nước ngoài sở hữu lớn nhất tại Công ty này.

Sau động thái quỹ ngoại Creed Group thoái vốn tại AGG, nhiều nhà đầu tư có phần e ngại. Tuy nhiên, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Ban lãnh đạo AGG đã chia sẻ, việc thoái vốn của quỹ Creed Group nằm trong kế hoạch từ trước vì họ không phải là nhà đầu tư tài chính mà là nhà đầu tư bất động sản. Sau thoái vốn, Creed Group vẫn đồng hành, đầu tư cùng với An Gia ở các dự án.

Bên cạnh đó, toàn bộ 14 triệu cổ phiếu của Creed Group thoái trong 6 tháng vừa qua vẫn được thị trường vẫn hấp thụ hết. Với nhà đầu tư tổ chức, đây là tín hiệu tốt khi việc mua - bán vẫn dễ dàng, giá cổ phiếu vẫn tăng trưởng tốt so với giá chào sàn (25.000 đồng/cổ phiếu).

Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cũng vừa thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của AGG từ 49% lên 50%. Với tỷ lệ room ngoại tại AGG hiện khoảng 15% (nhóm 4 quỹ của Dragon Capital và một số nhà đầu tư ngoại khác), room của nhà đầu tư nước ngoài tại AGG còn gần 35%.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu AGG duy trì tốt xu hướng tăng giá, hiện thị giá AGG gần 55.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 100% so với phiên chào sàn (đầu năm 2020) và tăng 90% so với thời điểm đầu năm 2021. Với mức giá này, PE của AGG khoảng 10,9 lần, mức hấp dẫn so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Trong danh sách khuyến nghị các cổ phiếu bất động sản tiềm năng, Mirae Asset khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu AGG ở vùng giá 50.100 đồng, với giá kỳ vọng giá cổ phiếu này sẽ tăng lên mức 60.300 đồng, tương ứng upside 18,2%. Theo Mirae Asset, AGG là một công ty bất động sản có nhiều tiềm năng đang trong đà bứt phá với lượng quỹ đất ngày càng được mở rộng, sức khỏe tài chính tốt tạo thuận lợi trong việc phát triển dự án mới.

Tương tự, theo đánh giá của công ty chứng khoán BSC, AGG có quy mô vốn ở mức thấp tuy nhiên sỡ hữu danh mục dự án hấp dẫn, quy mô dự án giai đoạn 2021-2026 gấp 8 lần so với giai đoạn trước đó. Từ những đánh giá trên, BSC đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu AGG với giá mục tiêu là 62.100 đồng/cổ phiếu, tăng 29% so với giá đóng cửa phiên đầu tháng 6 và tăng hơn 16% so với giá đóng cửa phiên sáng ngày 30/7.