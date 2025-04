Nhu cầu phòng ngừa rủi ro còn lớn, giá vàng bứt phá lên đỉnh mới

Giá vàng thế giới tăng mạnh phiên đêm qua tại Mỹ và sáng nay (16/4) tại thị trường châu Á, thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, nhờ đồng USD còn yếu và nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư tiếp tục ở mức cao. Giới phân tích nhận định xu hướng giá lên trên biểu đồ kỹ thuật của giá vàng còn mạnh dù giá kim loại quý này đã tăng khoảng 25% từ đầu năm tới nay.

Hơn 8h sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 37,7 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Ba tại New York, tương đương tăng 1,14%, giao dịch ở mức 3.269 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 102,4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.610 đồng (mua vào) và 26.000 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.

Trước đó, giá vàng giao ngay có thời điểm lập kỷ lục mới ở mức 3.267 USD/oz.

Phiên ngày 15/4 tại thị trường Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 20,3 USD/oz, tương đương tăng 0,63%, chốt ở mức 3.231,3 USD/oz. Giá vàng giao sau trên sàn COMEX tăng 0,6%, chốt ở 3.245 USD/oz.

“Các nhà giao dịch đang chờ diễn biến lớn tiếp theo để thúc đẩy giá vàng lên cao hơn, và biểu đồ giá vàng cũng đang cho thấy xu hướng tăn giá còn mạnh. Nhu cầu phòng ngừa rủi ro vẫn lớn”, nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của trang Kitco Metals nhận định.

Chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang gây ra tâm lý bấp bênh trên thị trường tài chính toàn cầu.

Hôm thứ Sáu, một hướng dẫn của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) cho thấy hàng điện tử như smartphone, máy tính và linh kiện bán dẫn được miễn thuế đối ứng. Dù vậy, ông Trump và Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick vào hôm Chủ nhật đều có ý nói rằng việc miễn thuế này chỉ là tạm thời.

Hôm thứ Hai, ông Trump cho biết ông đang xem xét điều chỉnh thuế quan 25% áp lên ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu. Nhưng cùng với đó, chính quyền Mỹ cũng khởi động điều tra đối với hàng dược phẩm và bán dẫn nhập khẩu nhằm tiến tới áp thuế quan lên các hàng hoá này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày thứ Ba nói ông Trump sẵn sàng đi đến một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc nhưng Bắc Kinh nên có động thái trước.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Vàng - kênh đầu tư an toàn được ưa chuộng mỗi khi có biến động địa chính trị và kinh tế - đã tăng giá khoảng 25% trong năm nay và lập kỷ lục đóng cửa trên 20 lần. Năm ngoái, giá vàng lập kỷ lục khoảng 40 lần và tăng khoảng 27%.

“Giá vàng tăng cùng phù hợp với xu hướng giảm của đồng USD. Đồng USD mất giá cho thấy địa vị tài sản an toàn của USD đang yếu đi. Vàng có thể là sự thay thế cho USD đối với nhiều nhà đầu tư”, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận xét.

Chỉ số Dollar Index chốt phiên ngày thứ Ba ở mức 100,22 điểm, cách không xa mức đáy của 3 năm thiết lập vào đầu tuần. Sáng nay, chỉ số này giảm khá mạnh, có lúc về dưới mức 99,9 điểm.

Báo cáo của Commerzbank cũng cho rằng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong thời gian tới đang hỗ trợ thêm cho giá vàng. Thị trường đang đặt cược nhiều vào khả năng Fed sẽ có đợt hạ lãi suất đầu tiên trong năm nay vào tháng 6 và giảm lãi suất tổng cộng 1 điểm cơ bản trong cả năm.

Theo dự kiến, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có một bài phát biểu vào ngày 16/4. Thị trường kỳ vọng quan điểm mà ông Powell đưa ra trong bài phát biểu này sẽ giúp nhà đầu tư có thêm manh mối về đường đi sắp tới của lãi suất.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục giữ nguyên khối lượng nắm giữ vàng ở mức 953,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba. Tuần trước, quỹ mua ròng hơn 20 tấn vàng.