Nhu cầu protein tăng cao tạo nên một xu hướng đồ uống mới

Nguồn protein dồi dào tiện lợi hiện không còn chỉ giới hạn ở các loại sinh tố, thanh protein hay sữa chua. Nước ngọt protein, một loại đồ uống mới, đang mang đến một cách thức mới mẻ để tiếp cận người tiêu dùng…

Đồ uống protein ngày càng trở nên phổ biến khi mọi người chú trọng hơn đến sức khỏe, thể chất và sự tiện lợi. Nghiên cứu của Innova Market Insights cho thấy 42% người tiêu dùng cho rằng protein là thành phần quan trọng nhất đối với họ. Đa số người tiêu dùng cho rằng protein giúp tăng trưởng cơ bắp và kiểm soát cân nặng.

Từ những người đam mê tập gym đến những người sử dụng thuốc giảm cân GLP-1 như Ozempic, nhiều người Mỹ đang cố gắng bổ sung thêm protein vào chế độ ăn uống của mình, với mục tiêu xây dựng hoặc duy trì khối lượng cơ bắp và cảm giác no lâu sau bữa ăn. Năm 2026, các xu hướng ăn kiêng không chú trọng đến lượng protein, chẳng hạn như chế độ ăn kiêng ketogenic, đã không còn được ưa chuộng.

“Nhiều người tiêu dùng trẻ tuổi chủ động hơn về thói quen sức khỏe của họ, vì vậy họ đang tìm cách hỗ trợ sức khỏe hiện tại cũng như sức khỏe trong tương lai,” Julia Mills, nhà phân tích thực phẩm và đồ uống của công ty nghiên cứu thị trường Mintel cho biết.

“Thế hệ Alpha, thế hệ Z, thế hệ Millennials - nhóm người tiêu dùng này hoạt động rất tích cực trên mạng xã hội. Từ đó, họ liên tục được tiếp nhận thông điệp rằng chúng ta cần nhiều protein hơn, protein giúp tăng cơ bắp và khỏe mạnh hơn...”

Theo Datassential, công ty chuyên theo dõi thực đơn nhà hàng và sở thích người tiêu dùng, khoảng một phần ba số người tiêu dùng cho biết họ thích các món ăn giàu protein trong quý 2/2025, tăng từ 24% ba năm trước đó. Xu hướng này đã thúc đẩy sự bùng nổ của các sản phẩm giàu protein trên các kệ hàng siêu thị, từ bánh quế Eggo giàu protein đến bỏng ngô protein Khloud của Khloe Kardashian.

Xu hướng này cũng đang ảnh hưởng đến thực đơn của các chuỗi đồ uống, những doanh nghiệp đang tìm cách khuyến khích thực khách chi trả cho các món cao cấp. Theo Datassential, năm nay, 28,4% thực đơn đồ uống tại Mỹ đề cập đến “protein”, tăng từ 5,9% so với một thập kỷ trước. Và Datassential dự đoán rằng đến năm 2029, hơn 40% thương hiệu đồ uống sẽ nhấn mạnh protein trong thực đơn của họ.

Một vài sản phẩm mới ra mắt gần đây cho thấy phân khúc này đang ngày càng được ưa chuộng. Clean Simple Eats đã giới thiệu Frosted Lemonade Clear Protein Soda, chứa 20g protein whey isolate siêu lọc trong thức uống có ga.

Genius Gourmet tiếp nối với Sparkling Protein Fruit Punch, cung cấp 30g protein và không đường trong dạng nước có ga nhẹ. Những ví dụ này cho thấy các thành phần từ sữa có thể vượt ra ngoài sữa tươi, sữa chua và sữa bột, mà được ứng dụng vào các loại đồ uống đóng chai sẵn, đáp ứng nhu cầu của những người muốn cả dinh dưỡng và hương vị.

Hầu hết các loại nước ngọt giàu protein đều dựa vào đạm whey hoặc protein sữa cô đặc, mở ra cơ hội cho các thành phần từ sữa được sử dụng trong các dạng đồ uống mới.

Whey, một sản phẩm phụ của quá trình sản xuất phô mai, theo truyền thống được bán dưới dạng nguyên liệu thô. Việc biến nó thành đồ uống giàu protein tạo ra một cách khác để sử dụng protein từ sữa trong các sản phẩm được thiết kế để tiện lợi và có nhiều công dụng.

Protein được chiết xuất từ ​​sữa và chế biến thành whey siêu lọc có thể được dùng để tạo ra các loại đồ uống có ga bày bán trên kệ hàng. Một số sản phẩm còn chứa caffeine, men vi sinh, chất điện giải hoặc vitamin bổ sung, giúp chúng được xếp chung với các loại đồ uống chức năng khác và mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng. Một số loại đồ uống có ga tiện lợi, giàu protein có thể thu hút những người quan tâm đến gym, quản lý cân nặng hoặc đơn giản là bổ sung vào chế độ ăn uống.

Dù vậy, đổi mới hương vị là yếu tố then chốt trong sự phát triển của thị trường đồ uống protein. Các hương vị cổ điển như vani và sôcôla vẫn được ưa chuộng, nhưng đang có sự chuyển dịch rõ rệt sang các hương vị mới lạ hơn. Chẳng hạn như caramel muối, bơ đậu phộng, xoài, và thậm chí cả những sự kết hợp độc đáo như matcha - dừa và nghệ tây - thảo quả, phản ánh sở thích đa dạng của người tiêu dùng và ảnh hưởng văn hóa.

Bên cạnh protein từ sữa, mới đây thương hiệu Ripple Foods đã cho ra mắt dòng sản phẩm thức uống dinh dưỡng từ thực vật mới dành cho trẻ em và thanh thiếu niên có tên gọi “Shake Ups”. Những loại thức uống này cung cấp 13g protein từ đậu Hà Lan và 3g chất xơ, với hai hương vị hấp dẫn: Chocolotta và Viva Vanilla.

Tương tự, Starbucks cũng đã ra mắt dòng đồ uống protein tại Anh, với 20g protein mỗi chai, có các hương vị như caramel hạt phỉ và sôcôla mocha. Starbucks Trung Quốc cũng cho ra mắt dòng sản phẩm đồ uống giàu protein mới trên toàn hệ thống cửa hàng của đất nước tỷ dân, đặt cược vào các loại đồ uống chức năng để thu hút người tiêu dùng ưu tiên sức khỏe và dinh dưỡng.

Theo công ty, thức uống mới này chứa 20 gram protein sữa nguyên chất mỗi cốc dựa trên công thức pha chế latte nóng cỡ lớn tiêu chuẩn. Một cốc latte protein cỡ lớn có giá 36 Nhân dân tệ (5,25 đô la Mỹ). Một cốc latte cỡ lớn thông thường có giá 33 Nhân dân tệ. Dòng sản phẩm mới bao gồm các biến thể như latte matcha giàu protein và latte quả acai giàu protein.

Năm ngoái, Starbucks Trung Quốc giới thiệu dòng đồ uống không đường với hương vị trọn vẹn, nhằm mục tiêu giảm lượng đường tiêu thụ. "Chúng tôi đang đáp ứng sự quan tâm ngày càng tăng của khách hàng đối với sức khỏe," Yang Zhen, Giám đốc tăng trưởng của Starbucks Trung Quốc, cho biết. "Latte giàu protein cho phép khách hàng bổ sung protein chất lượng cao trong khi vẫn thưởng thức cà phê hàng ngày".

Tại châu Âu và Bắc Mỹ, khi mùa xuân và mùa hè đến, mọi người đều thèm một thức uống sảng khoái, từ đó tạo điều kiện cho các loại đồ uống protein thanh nhẹ như Protein Quenchers mới của Tim Hortons đua nhau ra đời. Thức uống mới này có vị kem, trái cây và được làm từ sữa giàu protein không chứa lactose, cung cấp 14 gram protein trong một ly cỡ vừa.

Tim Hortons lần đầu tiên ra mắt Protein Latte tại Canada vào tháng 8/2025, và sản phẩm mới nhất này nằm trong thực đơn đồ uống protein của chuỗi cửa hàng tại châu Âu. Họ đã giới thiệu Protein Quenchers với các hương vị rực rỡ như Blackberry Yuzu (mâm xôi), Orange Tangerine (quýt), Peach (đào), Strawberry - Watermelon (dâu tây - dưa hấu) và Raspberry Mojito (phúc bồn tử).