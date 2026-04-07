Xu hướng “bản địa hóa” ngày càng mạnh mẽ trong ngành F&B
Băng Hảo
07/04/2026, 08:31
Ngành F&B đang bước vào giai đoạn mới, khi những doanh nghiệp có sản phẩm khác biệt và tệp khách trung thành vẫn giữ được đà tăng. Còn những thương hiệu thiếu nhận diện và không bắt kịp xu hướng phải đối mặt nguy cơ sụt giảm doanh thu…
Tại sự kiện Food & Hospitality Vietnam 2026 vừa
qua, các chuyên gia trong ngành nhận định ngành ẩm thực đang bước vào một giai
đoạn chuyển mình rõ rệt. Không còn xoay quanh những nguyên liệu xa xỉ hay phô diễn kỹ
thuật phức tạp, xu hướng nhận diện của ngành F&B đang quay về với những gì gần gũi hơn: nguyên liệu địa phương, đặc sản
theo mùa, thậm chí là những thành phần từng bị bỏ quên trong gian bếp truyền thống.
Sự dịch chuyển này không chỉ xuất hiện trong phân khúc fine
dining. Ngày càng nhiều mô hình hospitality và F&B xem nguyên liệu địa
phương như một cách để kể câu chuyện ẩm thực chân thực, gắn chặt với vùng đất
và cộng đồng nơi thương hiệu hiện diện. Thực đơn, vì thế, không còn đơn thuần là danh
sách món ăn, mà trở thành một “bản đồ văn hóa” thu nhỏ.
Tại Việt Nam, trong bối cảnh “thanh lọc” thị trường diễn ra
gay gắt, các doanh nghiệp F&B đang tập trung xây dựng lộ trình phát triển bền
vững dài hạn, tập trung vào quản lý năng lượng, nguồn nước, đa dạng sinh học và
nông nghiệp tái tạo. Trong đó, việc ưu tiên nguyên liệu địa phương, giảm lãng
phí và thúc đẩy chuỗi cung ứng xanh được xem là một trong những nền tảng giúp
thương hiệu tạo dấu ấn riêng.
Bà Nguyễn Thị Kiều Phương, Trưởng phòng chiến lược thương hiệu
La'Bon Việt Nam, cho rằng xu hướng "nội địa hóa thương hiệu" không
còn là lựa chọn, mà là điều tất yếu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt. "Không
chỉ thương hiệu nội, ngay cả các chuỗi quốc tế khi vào Việt Nam cũng dần ‘nhập
gia tùy tục'. Đây là cách để giữ chân khách hàng, đặc biệt là giới trẻ", bà
Phương nói.
Trong đó, bản sắc Việt không chỉ là yếu tố nhận diện mà nằm ở
cốt lõi sản phẩm - từ mứt, trà, bột, tất cả đều được làm từ trái cây Việt Nam.
"Nếu một thương hiệu đang tồn tại giữa những vùng nông sản Việt mà không
dùng nguyên liệu Việt, đó chỉ là marketing, không thể bền", bà Phương nhấn
mạnh.
Sự chuyển dịch này phản ánh nhu cầu mới của người tiêu dùng, khi yếu tố sức
khỏe, truy xuất nguồn gốc và nguyên liệu tự nhiên trở thành ưu tiên hàng đầu. Lấy ví dụ từ một thương hiệu hướng tới người tiêu dùng trẻ.
Tính đến năm 2025, Pizza 4P’s đang sở hữu khoảng 35 – 36 nhà hàng tại Việt Nam,
phủ các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và Nha Trang.
Thành
công trong nước tạo đòn bẩy cho Pizza 4P’s vươn ra quốc tế. Tính đến năm 2025,
mạng lưới toàn cầu của thương hiệu đạt khoảng 40 nhà hàng, trong đó có các cơ sở
tại Campuchia, Ấn Độ (Bangalore), Nhật Bản (Tokyo) và kế hoạch mở rộng sang
Indonesia.
Khác với nhiều chuỗi pizza nổi tiếng tập trung vào
tốc độ và mô hình thức ăn nhanh, Pizza 4P's xây dựng bản sắc riêng dựa trên triết
lý "farm-to-table" (từ nông trại đến bàn ăn). Thương hiệu tự sản
xuất phô mai từ sữa bò địa phương, hợp tác với các nông trại ở Tây Nguyên để
cung cấp rau củ hữu cơ... Những yếu tố này tạo nên những chiếc pizza có thể đi cùng rau thơm Việt Nam, cá hồi hun khói hay nhiều
nguyên liệu mang dấu ấn bản địa.
Tương tự, với The Pizza Company, việc đưa đặc sản Việt vào pizza
không phải là phép cộng ngẫu nhiên. Mỗi sản phẩm trong dòng Pizza Đặc sản
(Specialty Pizza) đều khởi nguồn từ một câu chuyện vùng miền cụ thể.
Pizza trái
sầu riêng Phong Điền (Cần Thơ) gợi nhắc đến vùng đất miền Tây trù phú. Pizza Hải
Sản Pesto Xanh cùng hạt điều Bình Phước lại kể câu chuyện về vùng đất “thủ phủ
hạt điều” của Việt Nam. Khi hạt điều được đưa vào sốt pesto - một biểu tượng của
ẩm thực phương Tây - nó không làm mất đi bản sắc, mà ngược lại, góp phần tạo
nên một phiên bản pesto mang dấu ấn Việt.
Trong bối cảnh “bản địa hóa” cũng là chiến lược của nhiều
thương hiệu F&B quốc tế khi muốn chen chân vào thị trường Việt Nam, Starbucks không phải ngoại lệ. Hơn một thập kỷ gắn bó với thị trường này, Starbucks đã chọn
một người bản địa làm CEO và “địa phương hóa” một phần menu. Từ đó, “ông lớn”
F&B này ra mắt các loại thức uống phù hợp với thị hiếu
người dùng Việt, từ Cà phê muối, Cà phê dừa, Coffee Jelly, trà sữa… cho đến cà
phê phin.
Ở góc độ doanh nghiệp sản xuất, từ đặc sản ẩm thực địa
phương như tôm hùm, cá cơm… một doanh nghiệp ở Khánh Hòa mới đây đã bắt tay
“đóng gói trải nghiệm” thành sản phẩm để du khách mang về. Theo ông Phan Tất
Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt 54: “Du khách quốc tế, thường mong muốn mang về những món quà vừa tiện lợi, an toàn
thực phẩm, vừa mang giá trị văn hóa địa phương. Đây là khoảng trống lớn của du
lịch ẩm thực Khánh Hòa”.
Có thể thấy, những nguyên liệu bản địa khi được đưa vào các
thực đơn nhà hàng phong cách phương Tây hay kênh bán lẻ hiện đại không chỉ làm
phong phú hương vị, mà còn nâng tầm giá trị nông sản Việt. Quan trọng hơn, sự bản
địa hóa này không khiến các món ăn hay sản phẩm bị Việt hóa một cách gượng ép.
Ngược lại, nó giúp món ăn trở nên gần gũi hơn với khẩu vị Việt Nam, giàu cảm
xúc hơn và có chiều sâu câu chuyện. Khi đó, mỗi bữa ăn có thể trở thành một lát
cắt văn hóa, nơi người thưởng thức có thể cảm nhận được niềm tự hào về đặc sản
quê hương.
Theo khảo sát tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương của
Marriott International, 85% các cơ sở lưu trú hiện đã đưa nguyên liệu hoặc món
ăn địa phương vào thực đơn. Nghiên cứu của Booking.com với sự tham gia của gần
28.000 du khách đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng cho thấy 81% du khách
mong muốn trải nghiệm ẩm thực địa phương và 61% quan tâm đến nguồn gốc của những
món ăn đặc trưng tại điểm đến.
Những con số này cho thấy việc ưu tiên nguyên liệu bản địa
không còn là một xu hướng ngắn hạn, mà đang dần trở thành chuẩn mực mới của
ngành F&B. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện nguyên liệu theo mùa đồng nghĩa với
sự biến động về nguồn cung.
Việc đảm bảo chất lượng, chi phí và tính ổn định trở
thành bài toán khó, đặc biệt với các mô hình vận hành quy mô lớn. Với nhiều thương
hiệu, câu hỏi không còn là có nên sử dụng nguyên liệu địa phương, mà là làm thế
nào để triển khai điều đó một cách bền vững, hiệu quả và có thể duy trì lâu
dài.
Nghịch lý bền vững đằng sau một nhà hàng 3 sao Michelin
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
