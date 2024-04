Nhu cầu quan tâm bất động sản Long An tăng 83% sau loạt dự án tỷ đô đổ bộ

TÍN HIỆU TÍCH CỰC “ ĂN THEO” CÁC NHÀ ĐẦU TƯ LỚN

So với các địa phương giáp ranh TP.HCM, bất động sản Long An được đánh giá là đi sau, nhưng có nhiều cơ hội đột phá. Điều này càng rõ nét khi rất nhiều ông lớn đổ bộ với các dự án khủng.



Theo dữ liệu mới công bố từ Batdongsan.com.vn, trong tháng 3/2024, khách hàng đã tăng tốc quay trở lại thị trường bất động sản Long An. Lượng tin đăng và lượt tìm kiếm bất động sản có chiều hướng đi lên.

Cụ thể, lượng tin rao bán tăng 91%; nhu cầu tìm mua bất động sản cũng tăng 84%. Trong đó, loại hình đất nền sổ riêng, nằm trong các dự án quy hoạch bài bản, gần các khu công nghiệp hay gần dự án quy mô lớn tại Long An có nhu cầu tìm mua tăng mạnh.

Ghi nhận của Công ty Cổ phần Kinh doanh Westland, gần đây lượng khách quan tâm đất nền King Hill Residences, đã tăng khoảng 50%. Đặc biệt, đã có nhiều khách mua sỉ xuất hiện. Đây là dự án có mặt bằng giá tốt so với các dự án cùng phân khúc đã chào bán trước đó. Pháp lý đủ điều kiện chuyển nhượng sang tên khách hàng. Ngân hàng cho vay 70%. Mật độ xây dựng thấp chỉ 40% (thấp hơn khoảng 15% so với các dự án cùng phân khúc).

Ngoài những lợi thế đó, đây cũng là dự án duy nhất mở bán ở vị trí trung tâm của 2 siêu đô thị. Với vị trí độc tôn này, việc thu hút quan tâm lớn của khách hàng là điều không khó lý giải.

KHOẢN ĐẦU TƯ TỐI ƯU ĐỂ HƯỞNG LỢI THẾ CỦA CẢ ĐẠI ĐÔ THỊ

Sự xuất hiện của một đại đô thị là đòn bẩy vực dậy giá trị của cả khu vực lân cận. Quy hoạch đồng bộ, đầy đủ tiện ích đẳng cấp là những yếu tố mà các dự án nhỏ lẻ không thể tạo ra được.

Tại King Hill Residences, với vị trí giáp ranh với đại đô thị 143ha và liền kề với đại đô thị 220ha, cư dân sẽ tận hưởng mọi giá trị tiện ích đẳng cấp chỉ trong vài phút đi bộ. Cơ hội để gia nhập cộng đồng đẳng cấp, sống sang trên từng bước chân, với số tiền đầu tư tối ưu, sẽ rất khó lặp lại, bởi quỹ đất để phát triển dự án hàng trăm héc-ta đang ngày càng khan hiếm.

Trong các huyện ở Long An, giáp ranh TP.HCM, Bến Lức là địa phương thu hút sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp bất động sản. Một trong những yếu tố quan trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của các doanh nghiệp chính là vị trí kết nối thuận tiện vào TP.HCM và quỹ đất lớn, giá còn mềm.

Với King Hill Residences, không chỉ ở vị trí trung tâm của 2 siêu đô thị có quy mô tổng cộng gần 400ha, mà từ đây chỉ cách nút giao vào đường Vành đai 3 khoảng 3km. Ngoài ra, việc mở rộng tuyến tỉnh lộ TL 830C là điểm cộng hoàn thiện bức tranh kết nối từ dự án đến các khu vực lân cận TP.HCM cũng như các khu vực trọng điểm phía Nam.

King Hill Residences hưởng lợi từ việc mở rộng đường Nguyễn Hữu Trí hay còn gọi là TL 830C lên 6 làn xe, với tổng vốn đầu tư 900 tỷ đồng trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 200 tỷ đồng, chi phí thi công là 700 tỷ động. Dự án mở rộng đường Nguyễn Hữu Trí nối từ Bình Chánh về Trung tâm Huyện Bến Lức sẽ thi công từ tháng 12/2024.

