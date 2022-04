Nhu cầu văn phòng tăng nóng, Bình Dương bắt sóng với căn hộ thương mại đa năng tại thành phố Thuận An

Nhu cầu văn phòng cho thuê được dự báo đang tăng trưởng ổn định, tuy nhiên không chỉ tập trung vào văn phòng truyền thống mà đòi hỏi nhiều công năng đa dạng, đa tiện ích hơn. Đồng thời, sức cầu cũng dần dịch chuyển ra những vùng CBD mới.

CĂN HỘ THƯƠNG MẠI ĐA NĂNG XUẤT PHÁT TỪ NHU CẦU THỰC TẾ

Số liệu mới nhất từ Cushman & Wakefield cho thấy ở phân khúc văn phòng cho thuê, tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn thị trường đạt 90% với giá thuê ổn định ở mức 39,6 USD/m2/tháng (tương đương 905.000 đồng/m2/tháng). Đơn vị này cũng dự báo giá thuê dự kiến tăng 1 - 2% trong giai đoạn 2022 - 2023.

Tiềm năng tăng trưởng của thị trường văn phòng cho thuê hiện được đánh giá cao qua những chỉ số đáng lạc quan về sự phát triển kinh tế và dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam. Nổi bật nhất phải điểm đến “thủ phủ công nghiệp” Bình Dương đã thu hút hơn 1,68 tỷ USD vốn FDI trong quý 1/2022, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, tỉnh cũng đón nhận 36.000 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý đầu năm 2022, Bình Dương đã động thổ triển khai Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP 3) quy mô 1.000ha. Đáng chú ý, tập đoàn Lego (Đan Mạch) sẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD xây dựng nhà máy sản xuất 44ha tại VSIP 3. Sự xuất hiện của tập đoàn Lego cùng nhiều doanh nghiệp khác là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của bất động sản công nghiệp cùng các phân khúc khác như căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê,… tại Bình Dương.

Đối với văn phòng cho thuê, bên cạnh mặt bằng truyền thống, nhu cầu về mặt bằng linh hoạt cũng đang tăng cao bởi nhiều lý do: Xu hướng work-from-home, remote-work (làm việc từ xa, làm việc tại nhà) hậu Covid trở nên quen thuộc; Làn sóng startup của Gen Z đòi hỏi một không gian đa công năng để tối ưu chi phí; Đội ngũ chuyên gia quốc tế tiếp tục đến Bình Dương theo chân các doanh nghiệp nước ngoài;…



Để đáp ứng các nhu cầu đa dạng này, căn hộ linh hoạt công năng bắt đầu xuất hiện tại “thủ phủ công nghiệp” nhưng số lượng không nhiều, ước tính chỉ 5 - 6% trong tổng nguồn cung hàng chục ngàn căn. Gần đây nhất, dự án phức hợp Astral City mặt tiền QL13 vừa giới thiệu ra thị trường căn hộ thương mại đa năng Elitez by Astral City có diện tích phổ biến khoảng 28 - 40m2 ở tầng 3 - 5, ngay trên khối đế tiện ích. Với mức giá chỉ từ 1,2 tỷ đồng, chính sách thanh toán linh hoạt 30% đến khi nhận nhà, ngân hàng hỗ trợ tài chính 70% tối đa 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong 24 tháng,… dòng căn hộ Elitez by Astral City được đánh giá là dễ dàng sở hữu cho nhiều đối tượng.

Dòng căn hộ thương mại đa năng tại phức hợp Astral City mặt tiền QL13 hội tụ đầy đủ các tiêu chí của nhà đâu tư lẫn khách thuê.

LINH HOẠT CÔNG NĂNG, ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU

Là loại hình tổng hợp nhiều mục đích sử dụng, căn hộ thương mại đa năng có thể đáp ứng nhu cầu lưu trú, mở văn phòng làm việc cũng như kinh doanh online đang thịnh hành hiện nay. Tuy vậy, để phát huy tối đa công năng căn hộ và hiệu quả đầu tư, nhiều chuyên gia trong ngành quản lý bất động sản gợi ý: Không phải căn hộ thương mại đa năng nào cũng thu hút khách thuê và mang về lợi nhuận như mong muốn. Để nhanh chóng lấp đầy và đảm bảo tỷ suất sinh lời, căn hộ phải thỏa các tiêu chí sau:

Về vị trí, dự án căn hộ phải nằm ở trung tâm, khu vực CBD đông đúc, giao thông thông suốt, kinh doanh thuận lợi, có nguồn khách thuê dồi dào.

Về diện tích, nên ưu tiên căn hộ có diện tích vừa phải, dễ dàng đáp ứng nhu cầu nhiều đối tượng.

Về quản lý - vận hành, dự án phải có đơn vị quản lý - vận hành chuyên nghiệp để đảm bảo sảnh tiếp tân, vệ sinh, an ninh,… cho khách thuê

Về tiện ích, căn hộ nằm trong khu phức hợp, nhiều tiện ích cao cấp sẽ được khách hàng ưa chuộng và chấp nhận chi trả cao hơn”.

Căn hộ thương mại đa năng nằm trong các phức hợp cao cấp, nhiều tiện ích ở khu vực CBD sẽ dễ dàng khai thác và đảm bảo hiệu quả đầu tư hơn cả.

Tại Bình Dương, chiến lược phát triển đô thị tại các thành phố trung tâm như Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An là điều kiện lý tưởng cho loại hình căn hộ thương mại đa năng xuất hiện. Đặc biệt, dọc trục QL13 đoạn từ Lái Thiêu đến đường Nguyễn Văn Tiết - nơi sẽ hình thành đại lộ tài chính, thương mại, dịch vụ lớn nhất tỉnh là tọa độ thích hợp nhất bởi trục đường này tập trung hệ thống tiện ích quốc tế như trung tâm thương mại Aeon Mall, Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, Becamex, sân golf Sông Bé, phức hợp Astral City,… cùng nhiều khu công nghiệp lớn như VSIP 1, Việt Hương, Đồng An,…

Tính đến thời điểm hiện tại, Astral City là dự án phức hợp quy mô lớn nhất Bình Dương với 3,7ha do Phát Đạt và tập đoàn Danh Khôi hợp tác đầu tư, DKRA Vietnam làm Tổng đại lý tiếp thị và phân phối. Đặc biệt, Astral City được tư vấn quản lý - vận hành bởi thương hiệu hàng đầu thế giới CBRE, đảm bảo chất lượng lưu trú - làm việc - kinh doanh chuẩn 5 sao cho các căn hộ thương mại đa năng.

Sảnh đón sang trọng nâng tầm đẳng cấp không gian và chất lượng dịch vụ tại Elitez by Astral City.

Là biểu tượng tâm điểm của thành phố Thuận An, dự án sở hữu chuỗi tiện ích ấn tượng lần đầu xuất hiện ở Bình Dương như 6 hồ bơi tràn bờ và hệ thống resort trên không; suối nhiệt đới dài 300m chảy dọc lõi trung tâm dự án; 2 Central Park với cảnh quan phân tầng cao độ; tổ hợp thương mại 4 tầng ở khối đế;… Đây là điểm cộng lớn nhất cho Elitez by Astral City khi tất cả khách thuê đều sẽ được thụ hưởng loạt tiện ích độc đáo này. Chưa kể tệp khách hàng tiềm năng khổng lồ là cộng đồng cư dân của Astral City cũng mở thêm “cửa sáng” cho các căn hộ thương mại đa năng tại đây.