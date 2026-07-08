Nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp vượt khách hàng cá nhân

Khảo sát do Vụ Dự báo, Thống kê (Ngân hàng Nhà nước) thực hiện. Theo kết quả điều tra, các tổ chức tín dụng nhận định nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng, bao gồm gửi tiền, thanh toán và vay vốn, trong quý II/2026 cải thiện mạnh hơn so với quý I. Trong đó, nhu cầu vay vốn được đánh giá cải thiện nhiều nhất, còn nhu cầu gửi tiền và thanh toán tiếp tục tăng nhưng với mức thấp hơn quý trước.
Một tín hiệu kinh tế quan trọng là sự chuyển dịch dòng vốn với nhu cầu vay vốn của nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế (doanh nghiệp) đã vượt qua nhóm khách hàng cá nhân để trở thành động lực tăng trưởng chính.
Kỳ vọng tăng trưởng huy động vốn năm 2026 của các tổ chức tín dụng giảm 1,6 điểm phần trăm so với kỳ điều tra trước, xuống còn 14,3%. Đồng thời, kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cũng giảm 1,5 điểm phần trăm, xuống còn 14,5%. Trong quý III/2026, các tổ chức tín dụng dự kiến cả huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng bình quân 4,2%.
Kết quả điều tra cũng cho thấy huy động vốn ngắn hạn tiếp tục được dự báo tăng trưởng cao hơn huy động dài hạn. Trong khi đó, tín dụng trung và dài hạn dự kiến tăng trưởng cao hơn tín dụng ngắn hạn.
Các tổ chức tín dụng cho biết mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tiếp tục tăng trong quý II/2026 và được kỳ vọng tăng chậm lại trong quý III. Trên cơ sở đó, các tổ chức tín dụng cho biết đã điều chỉnh tăng nhẹ giá bình quân các sản phẩm, dịch vụ, bao gồm cả lãi suất biên và phí dịch vụ trong năm 2026 để bù đắp rủi ro.
Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng của toàn hệ thống tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên, tốc độ giảm có dấu hiệu chững lại trong quý II/2026 và được các tổ chức tín dụng kỳ vọng sẽ cải thiện trở lại trong quý III.
Các tổ chức tín dụng nhận định thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý II/2026 tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt, mặc dù có biểu hiện thu hẹp nhẹ.
Về tình hình kinh doanh tổng thể, 84,1% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2026 tăng trưởng dương so với năm 2025; 10,6% dự báo lợi nhuận tăng trưởng âm và 5,3% kỳ vọng lợi nhuận không thay đổi.
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