Tín dụng bất động sản chiếm 25,73% dư nợ nền kinh tế

Tại báo cáo kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 5, tín dụng bất động sản chiếm 25,73% tổng dư nợ nền kinh tế, trong đó tín dụng phục vụ nhu cầu tự sử dụng chiếm 51,97%; tỷ lệ nợ xấu của lĩnh vực này ở mức 2,3%...

Đến cuối tháng 5/2026, nợ xấu tín dụng bất động sản ở mức 2,3%.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 tại TP. Hà Nội.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 29/6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,03 triệu tỷ đồng, tăng 7,73% so với cuối năm 2025, tương đương bổ sung thêm khoảng 1,4 triệu tỷ đồng cho nền kinh tế.

Đến cuối tháng 5/2026, 77% dư nợ tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 22,09% tổng dư nợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,84%. Dư nợ lĩnh vực bất động sản chiếm 25,73% tổng dư nợ nền kinh tế; trong đó, tín dụng phục vụ nhu cầu tự sử dụng chiếm 51,97%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,3%.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, các tổ chức tín dụng đã xử lý 90,15 nghìn tỷ đồng nợ xấu, giảm 24,3% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy quá trình xử lý nợ xấu vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đến cuối tháng 5/2026, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống ở mức 3,43%. Nếu không tính 5 ngân hàng đang trong diện xử lý đặc biệt gồm VCBNeo, MBV, GPBank, Vikki Bank và SCB, tỷ lệ này còn 1,55%.

Tỷ lệ nợ xấu gộp, bao gồm nợ xấu nội bảng, nợ đã bán cho VAMC nhưng chưa được xử lý, thu hồi và các khoản nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu, ở mức 3,9%. Loại trừ 5 ngân hàng nêu trên, tỷ lệ nợ xấu gộp của hệ thống là 1,74%.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đang hoàn thiện báo cáo tổng kết Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ theo Nghị quyết số 263/2025/QH15.

Sau cuộc họp với các bộ, ngành liên quan ngày 12/5/2026, Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng phương án xử lý Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Tiếp đó, cơ quan này giao Ban Kiểm soát đặc biệt SCB khẩn trương xây dựng phương án xử lý tài sản thu hồi nợ nhằm làm cơ sở triển khai phương án xử lý ngân hàng.

Sau khi làm việc với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự, ngày 30/6/2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục trình Thủ tướng phương án xử lý tài sản thu hồi nợ của SCB. Đây được xem là một bước trong quá trình hoàn thiện phương án xử lý ngân hàng này.

Bên cạnh đó, việc triển khai các phương án chuyển giao bắt buộc tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Theo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc từng bước khôi phục hoạt động bình thường, khắc phục dần các tồn tại, trong khi cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi, giám sát và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.