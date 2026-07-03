Tín dụng bất động sản chiếm 25,73% dư nợ nền kinh tế

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 tại TP. Hà Nội.
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 29/6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,03 triệu tỷ đồng, tăng 7,73% so với cuối năm 2025, tương đương bổ sung thêm khoảng 1,4 triệu tỷ đồng cho nền kinh tế.
Đến cuối tháng 5/2026, 77% dư nợ tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 22,09% tổng dư nợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 19,84%. Dư nợ lĩnh vực bất động sản chiếm 25,73% tổng dư nợ nền kinh tế; trong đó, tín dụng phục vụ nhu cầu tự sử dụng chiếm 51,97%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,3%.
Trong 5 tháng đầu năm 2026, các tổ chức tín dụng đã xử lý 90,15 nghìn tỷ đồng nợ xấu, giảm 24,3% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy quá trình xử lý nợ xấu vẫn gặp nhiều khó khăn.
Đến cuối tháng 5/2026, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống ở mức 3,43%. Nếu không tính 5 ngân hàng đang trong diện xử lý đặc biệt gồm VCBNeo, MBV, GPBank, Vikki Bank và SCB, tỷ lệ này còn 1,55%.
Tỷ lệ nợ xấu gộp, bao gồm nợ xấu nội bảng, nợ đã bán cho VAMC nhưng chưa được xử lý, thu hồi và các khoản nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu, ở mức 3,9%. Loại trừ 5 ngân hàng nêu trên, tỷ lệ nợ xấu gộp của hệ thống là 1,74%.
Ngân hàng Nhà nước cho biết đang hoàn thiện báo cáo tổng kết Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ theo Nghị quyết số 263/2025/QH15.
Sau cuộc họp với các bộ, ngành liên quan ngày 12/5/2026, Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng phương án xử lý Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Tiếp đó, cơ quan này giao Ban Kiểm soát đặc biệt SCB khẩn trương xây dựng phương án xử lý tài sản thu hồi nợ nhằm làm cơ sở triển khai phương án xử lý ngân hàng.
Sau khi làm việc với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự, ngày 30/6/2026, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục trình Thủ tướng phương án xử lý tài sản thu hồi nợ của SCB. Đây được xem là một bước trong quá trình hoàn thiện phương án xử lý ngân hàng này.
Bên cạnh đó, việc triển khai các phương án chuyển giao bắt buộc tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Theo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc từng bước khôi phục hoạt động bình thường, khắc phục dần các tồn tại, trong khi cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi, giám sát và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Theo Nghị định 252/2026/NĐ-CP, cá nhân nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và chậm nộp quá 120 ngày có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Quy định cũng áp dụng với đại diện doanh nghiệp nợ từ 500 triệu đồng, người không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, người nước ngoài và công dân Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh…
Chính sách thuế thu nhập cá nhân có thêm điều chỉnh đáng chú ý khi khi bổ sung khoản giảm trừ đối với chi phí khám chữa bệnh và học tập. Với mức khấu trừ tối đa lên tới 47 triệu đồng mỗi năm, người lao động có thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phát sinh nghĩa vụ thuế …
Trong phiên sáng 3/7, cập nhật bảng giá trên thị trường, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm thấp hơn vàng miếng SJC tương ứng 12,9 triệu và 12,4 triệu đồng/lượng…
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 ghi nhận mức giảm 0,39% so với tháng trước, chủ yếu nhờ đà hạ nhiệt mạnh mẽ của giá xăng dầu theo xu hướng năng lượng thế giới. Sự giảm tốc trong tháng 6 mang lại những tín hiệu tích cực cho công tác điều hành giá cả trong nửa cuối năm...
Chủ hộ kinh doanh có mức kê khai doanh thu năm trên 1 tỷ đồng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Với nhóm có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, nếu có nhu cầu, họ có thể lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Ngày 3/7, thông tin mới nhất từ Cục Hải quan cho biết, tàu cá vận chuyển khoảng 30 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc vừa được phát hiện, bắt giữ.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...