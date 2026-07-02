Dự báo lợi nhuận ròng ngành ngân hàng tăng 16% trong nửa đầu năm 2026

VNBA dự báo lợi nhuận sau thuế của 27 ngân hàng niêm yết tăng khoảng 15% trong quý II/2026 và tăng 16% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ…

Áp lực chất lượng tài sản trong nửa đầu năm 2026 được đánh giá ở mức cao.

Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), động lực chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng vẫn là tín dụng.

VNBA ước tính tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 9% so với đầu năm vào cuối quý II, trong đó khu vực khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), vẫn đóng vai trò dẫn dắt.

Trong khi đó, biên lãi thuần (NIM) của ngành được dự báo tiếp tục chịu áp lực thu hẹp. Dù lãi suất huy động đã có dấu hiệu hạ nhiệt, mặt bằng chi phí vốn vẫn ở mức cao so với cùng kỳ, trong khi chênh lệch thanh khoản giữa các ngân hàng còn lớn. Tuy nhiên, VNBA cho rằng một số ngân hàng có vốn nhà nước như Vietcombank và VietinBank có thể cải thiện NIM nhờ lợi thế chi phí vốn thấp, tỷ lệ CASA cao và nền so sánh thấp của năm trước.

Nguồn thu ngoài lãi được kỳ vọng tăng khoảng 11,3% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ thu hồi nợ và thu nhập từ dịch vụ. Tuy nhiên, áp lực chất lượng tài sản vẫn chưa giảm đáng kể. VNBA dự báo chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng sẽ tăng khoảng 19% YoY nhằm tăng cường bộ đệm trước rủi ro nợ xấu.

Dự báo lợi nhuận sau thuế quý II/2026 của một số ngân hàng (Nguồn:VNBA)

Theo VNBA, các ngân hàng có mức tăng trưởng lợi nhuận trên 45% trong nửa đầu năm 2026 đều có điểm chung là tham gia nhận chuyển giao bắt buộc tổ chức tín dụng yếu kém nên được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn mặt bằng chung và không bị phân bổ theo từng quý, qua đó tạo dư địa mở rộng tín dụng và cải thiện lợi nhuận.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận từ 10-25%, bao gồm các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và một số ngân hàng thương mại tư nhân có chất lượng tài sản tốt, được đánh giá duy trì tăng trưởng nhờ quản trị vốn hiệu quả, mở rộng tín dụng bán lẻ và đẩy mạnh thu hồi nợ.

Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng có thể ghi nhận lợi nhuận đi ngang hoặc suy giảm do nguồn thu ngoài lãi không còn tăng đột biến như cùng kỳ năm trước (thời điểm có nền so sánh cao từ hoạt động xử lý nợ). Nhóm này cũng chịu áp lực lớn hơn từ việc NIM thu hẹp và chi phí dự phòng tăng.

Ngày 22/6/2026, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 25/2026/TT-NHNN, sửa đổi một số quy định về các giới hạn và tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Điểm đáng chú ý là quy định nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%, đảo chiều lộ trình siết dần tỷ lệ này trong các năm trước. Đồng thời, thông tư điều chỉnh cách xác định tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR), theo đó tiếp tục loại trừ tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khỏi mẫu số và chỉ tính 20% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước.

Chính sách được ban hành trong bối cảnh tỷ trọng cho vay trung và dài hạn trên tổng dư nợ toàn hệ thống đã tăng từ 43,4% trong quý II/2024 lên 47,4% vào quý I/2026 (theo MBS), làm gia tăng áp lực lên nguồn vốn huy động ngắn hạn của các ngân hàng.

Giới phân tích đánh giá việc nới các giới hạn an toàn có thể giúp mở rộng dư địa cấp tín dụng trung và dài hạn, cải thiện thanh khoản và giảm áp lực huy động vốn của hệ thống. Qua đó, các ngân hàng có thêm điều kiện mở rộng cho vay đối với các lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn như hạ tầng, sản xuất và đầu tư, góp phần hỗ trợ tăng trưởng tín dụng trong nửa cuối năm.

Tuy nhiên, tác động của quy định mới đến lợi nhuận ngành ngân hàng trong nửa cuối năm 2026 sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, diễn biến chất lượng tài sản và khả năng duy trì biên lãi thuần của từng ngân hàng.