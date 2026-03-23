Những gương mặt nổi bật của ngành ngân hàng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hoàng Lan

23/03/2026, 08:35

Trong chương trình hành động, các đại biểu Quốc hội khóa XVI đến từ ngành ngân hàng đề cập nhiều nội dung liên quan đến hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tài chính – tiền tệ, cùng các vấn đề về tín dụng, chuyển đổi số và an sinh xã hội…

Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội Việt Nam – nơi các đại biểu thảo luận và quyết định các chính sách quan trọng.
Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội Việt Nam – nơi các đại biểu thảo luận và quyết định các chính sách quan trọng.

Theo Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ngành ngân hàng có 5 đại biểu trúng cử, bao gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, lãnh đạo các ngân hàng thương mại và cán bộ khác trong ngành.  

BÀ NGUYỄN THỊ HỒNG, UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trúng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Sơn La.

Bà Nguyễn Thị Hồng , Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Hồng , Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968 tại Hà Nội. Bà tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý ngoại hối và có bằng Thạc sĩ Kinh tế phát triển. Bà gắn bó với Ngân hàng Nhà nước từ năm 1991 và kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý trước khi được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc vào tháng 11/2020.

Trong quá trình công tác, bà Nguyễn Thị Hồng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (2013), hạng Nhì (2018), hạng Nhất (2025), cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, kể từ khi đảm nhiệm cương vị Thống đốc, bà đã hai lần được Tạp chí Global Finance vinh danh trong nhóm Thống đốc ngân hàng trung ương xuất sắc nhất thế giới với điểm A+ vào các năm 2023 và 2025. 

Giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 và áp lực lạm phát gia tăng trên toàn cầu đã đặt ra thách thức lớn đối với tăng trưởng, kiểm soát tỷ giá, lãi suất và ổn định hệ thống tài chính.

Trong môi trường vĩ mô nhiều biến động, Ngân hàng Nhà nước dưới sự điều hành của bà Nguyễn Thị Hồng đã theo đuổi chính sách tiền tệ linh hoạt và thận trọng: vừa hỗ trợ phục hồi kinh tế thông qua các biện pháp nới lỏng có kiểm soát, vừa chủ động điều chỉnh để ứng phó với rủi ro lạm phát và biến động quốc tế.

Đặc biệt, việc duy trì ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối mà không gây ra các cú sốc chính sách lớn đã góp phần củng cố niềm tin vào hệ thống ngân hàng.

ÔNG NGUYỄN THANH TÙNG, CHỦ TỊCH HĐQT VIETCOMBANK

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 12 TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1974, quê quán phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên; có bằng Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng và trình độ cao cấp lý luận chính trị. Gia nhập Vietcombank từ năm 1997, ông trải qua nhiều vị trí công tác tại các bộ phận tín dụng, văn phòng, đến các vị trí quản lý cấp cao như Giám đốc chi nhánh, lãnh đạo khối khách hàng doanh nghiệp và Phó Tổng Giám đốc.

Từ năm 2023, ông đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Vietcombank, trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ năm 2024.

Ông Nguyễn Thanh Tùng , Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.
Ông Nguyễn Thanh Tùng , Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thanh Tùng được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2022, 2025) và Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (2017, 2019, 2023).

Về chương trình hành động, ông nhấn mạnh việc chủ động, trách nhiệm trong công tác lập pháp, tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng, đầu tư, doanh nghiệp và chuyển đổi số, theo hướng minh bạch, giảm chi phí tuân thủ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận nguồn lực.

Chủ tịch Vietcombank cũng đề cập đến việc tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trên cơ sở phân tích dữ liệu và đánh giá tác động dài hạn, hướng tới cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô và an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh vai trò giám sát thực chất việc triển khai chính sách, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư công, môi trường kinh doanh và cơ chế đặc thù của TP. Hồ Chí Minh; đồng thời phản ánh kịp thời các vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.

Chương trình hành động cũng đề cập đến việc thúc đẩy phát triển bao trùm, mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị. Đồng thời, ông cam kết tuân thủ pháp luật, giữ gìn đạo đức, trách nhiệm và liêm chính của người đại biểu, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và người dân lên trên hết.

ÔNG TÔ HUY VŨ, CHỦ TỊCH HĐTV AGRIBANK

Ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 8, TP. Hà Nội.

Ông Vũ sinh năm 1980, quê quán xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hoá, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế đối ngoại (Đại học Ngoại thương), sau đó bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Khoa học quản lý tại Cộng hòa Pháp và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Khoa học quản lý. 

Ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).
Ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).

Ông Tô Huy Vũ bắt đầu sự nghiệp tại Bộ Thương mại, sau đó có thời gian nghiên cứu, đào tạo tại Pháp trước khi chuyển sang công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại đây, ông đảm nhiệm nhiều vị trí từ Trưởng phòng, Phó Vụ trưởng đến Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế. Từ tháng 4/2025, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank.

Trong quá trình công tác, ông Tô Huy Vũ được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (2023); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các năm 2019, 2022; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư các năm 2016, 2021; Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước các năm 2014, 2016; Bằng khen của Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài các năm 2020, 2021; Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2024; cùng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng” (2019).

Về chương trình hành động khi ứng cử, ông Tô Huy Vũ tập trung vào việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, duy trì tiếp xúc cử tri và phản ánh kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch Agribank cho biết sẽ chú trọng đến các lĩnh vực như tín dụng nông nghiệp, phát triển kinh tế địa phương, chuyển đổi số trong dịch vụ tài chính và các vấn đề an sinh xã hội. Đồng thời, ông nhấn mạnh vai trò giám sát việc triển khai chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng và dịch vụ công, cũng như tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật trên cơ sở phân tích và đánh giá tác động dài hạn, hướng tới cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô.

Ngoài ra, ngành ngân hàng còn góp mặt thêm 2 người cùng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI là bà Lê Thị Thuý Sen, Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, trúng cử tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Hưng Yên; bà Nguyễn Việt Hà - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Tuyên Quang, trúng cử tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Tuyên Quang.

Công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

18:29, 21/03/2026

Công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

15:30, 19/03/2026

Chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị tập trung cao độ, đảm bảo tổ chức thành công Ngày bầu cử 15/3/2026

16:19, 12/03/2026

Chủ tịch Quốc hội: Đề nghị tập trung cao độ, đảm bảo tổ chức thành công Ngày bầu cử 15/3/2026

Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử

Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử

Bán hàng trên nhiều kênh, mỗi nơi một kiểu xuất hóa đơn khiến nhiều hộ kinh doanh lúng túng. Trong bối cảnh đó, câu chuyện hóa đơn điện tử trở thành áp lực không nhỏ với người bán online…

Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran, giá dầu quay đầu giảm mạnh

Tổng thống Trump tuyên bố hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran, giá dầu quay đầu giảm mạnh

Các thị trường chứng khoán chủ chốt của thế giới cũng chuyển từ trạng thái “đỏ” trước đó sang xanh rực, giá kim loại quý đồng loạt thoát xa khỏi đáy...

Các ngân hàng thương mại nâng nhẹ giá mua USD

Các ngân hàng thương mại nâng nhẹ giá mua USD

Ngày 23/3, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.090 VND, tăng 5 đồng so với ngày 20/3. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần ngày 23/3 ở mức 26.344 VND. Cùng ngày, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại chủ yếu tăng 5 đồng so với phiên 20/3.

VnEconomy

"Di sản tâm thức": Điểm chạm nghệ thuật trên hành trình 35 năm MSB vươn tầm

Ngày 20/3/2026 – Tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã chính thức tổ chức đêm nhạc nghệ thuật đặc biệt mang tên “Di sản tâm thức”. Sự kiện không chỉ là món quà tri ân dành cho những người bạn tri tâm, mà còn là dấu mốc mở màn đầy cảm xúc cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập với chủ đề “Vươn tầm từ di sản”.

Giá vàng trong nước giảm mạnh, người mua “vuột” 19 triệu đồng/lượng trong 1 tuần

Giá vàng trong nước giảm mạnh, người mua “vuột” 19 triệu đồng/lượng trong 1 tuần

Trong phiên sáng 23/3, giá mua vàng miếng rơi về ngưỡng phổ biến 167 triệu đồng/lượng. So với phiên đầu tuần trước (16/3), người mua vàng miếng thiệt hơn 19 triệu đồng/lượng so với giá bán 183,1 triệu đồng/lượng của phiên 16/3…

