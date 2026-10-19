Những nền kinh tế phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới

Dựa trên dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu phát thải phục vụ nghiên cứu khí quyển toàn cầu (EDGAR) của Ủy ban châu Âu (EC), đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các nền kinh tế theo tỷ trọng trong tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu năm 2025, chia theo 6 khu vực.
Số liệu quy đổi theo lượng CO2 tương đương, không tính hoạt động hàng không, vận tải biển quốc tế và lĩnh vực sử dụng đất, lâm nghiệp. Một số nhóm trong đồ họa gộp nhiều khu vực địa lý theo cách phân loại của nguồn dữ liệu.
Theo EDGAR, Trung Quốc đứng đầu thế giới về phát thải khí nhà kính trong năm 2025, với gần 16 tỷ tấn, chiếm 30,3% tổng lượng phát thải toàn cầu. Mức này cao gấp khoảng 2,7 lần của Mỹ, nền kinh tế đứng thứ hai với tỷ trọng 11,4%.
Ấn Độ xếp thứ ba, chiếm 8,5% tổng lượng phát thải toàn cầu, tiếp đến là Nga và Indonesia với tỷ trọng lần lượt 4,9% và 2,6%.
Tính chung, 5 nền kinh tế này chiếm gần 58% tổng lượng phát thải toàn cầu, cho thấy nguồn phát thải khí nhà kính tập trung chủ yếu ở một nhóm nhỏ nền kinh tế. Trong khi đó, Việt Nam chiếm khoảng 1%, tương đương Nam Phi và Pakistan.
Quy mô dân số chỉ lý giải được một phần sự chênh lệch về lượng phát thải giữa các nền kinh tế. Mức tiêu thụ năng lượng và hoạt động công nghiệp cũng đóng vai trò lớn.
Chẳng hạn, Saudi Arabia có dân số ít hơn nhiều so với Pakistan nhưng lại phát thải nhiều khí nhà kính hơn. Tương tự, dân số Australia chưa bằng 1/6 dân số Bangladesh, song lượng phát thải cao gấp hơn 2 lần.
Những chênh lệch này phản ánh nhiều yếu tố, từ mức độ phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, tỷ trọng các ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng đến cơ cấu nguồn năng lượng được sử dụng tại mỗi nền kinh tế.
Dù chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng phát thải toàn cầu, một số nền kinh tế dẫn đầu bảng xếp hạng đã bắt đầu ghi nhận mức giảm.
Năm 2025, lượng phát thải CO2 từ lĩnh vực năng lượng của Trung Quốc giảm khoảng 0,5%, nhờ sản lượng điện tái tạo và điện hạt nhân tiếp tục tăng. Tại Ấn Độ, lượng phát thải CO2 từ lĩnh vực này cũng giảm trong cùng năm, nhờ điện tái tạo tăng trưởng và thời tiết mát hơn.
Trong khi đó, châu Âu duy trì xu hướng giảm phát thải trong thời gian dài hơn. Trong 10 năm qua, lượng phát thải của Italy, Đức và Anh đều giảm ở mức hai chữ số.
Trên toàn Liên minh châu Âu (EU), lượng phát thải khí nhà kính đã giảm 40% so với năm 1990, trong khi quy mô kinh tế tăng hơn 70% trong cùng giai đoạn.
Những xu hướng này cho thấy tăng trưởng kinh tế có thể song hành với cắt giảm phát thải. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, trong thời gian tới, lượng phát thải toàn cầu vẫn sẽ tập trung chủ yếu ở một số ít nền kinh tế.
Làn sóng đầu tư cơ sở hạ tầng (AI) trị giá 10 nghìn tỷ USD tại Mỹ - những hoạt động dựa nhiều vào vay nợ - đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại...
Nền kinh tế Trung Quốc tăng tốc trong quý 3 vừa qua, nhờ xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực xuất khẩu với lực hỗ trợ từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI), yếu tố bù đắp cho tình trạng ảm đạm của tiêu dùng và đầu tư nội địa...
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), chi phí y tế cao là một trong những nguyên nhân chính khiến người dân Trung Quốc có xu hướng tiết kiệm thay vì chi tiêu…
Khoản phí mới đối với thanh toán số tại Ấn Độ có thể khiến nhiều doanh nghiệp và khách hàng quay sang dùng tiền mặt…
Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran kéo dài gần 8 tháng qua đã gây ra những xáo trộn lớn trên thị trường dầu lửa toàn cầu vì làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy xuất khẩu năng lượng qua hai tuyến đường biển huyết mạch là eo biển Hormuz và eo biển Bab al-Mandeb...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...