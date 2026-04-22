Những thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất vì chiến sự Iran đang phục hồi mạnh mẽ
Hoài Thu
22/04/2026, 19:08
Sau cú hoảng loạn liên quan tới eo biển Hormuz trong tháng 3, thị trường chứng khoán toàn cầu đang bật tăng mạnh, tạo nên một trong những nhịp phục hồi ấn tượng nhất trong nhiều năm qua...
Theo trang tin Euronews, diễn biến thị trường năm nay có thể
chia thành 3 giai đoạn, với mức độ biến động tăng dần theo thời gian.
3 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG
Giai đoạn đầu kéo dài từ tháng 1 đến cuối tháng 2, khi chứng
khoán toàn cầu tăng nhờ kỳ vọng các ngân hàng trung ương giảm lãi suất, cùng với
chu kỳ tăng trưởng mạnh của nhóm cổ phiếu con chip. Nhờ đó, các chỉ số lớn tại
Hàn Quốc và Đài Loan đã lên mức cao kỷ lục.
Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel mở
chiến dịch không kích nhằm vào Iran, kéo thị trường vào một giai đoạn biến động
mạnh.
Giai đoạn thứ ba - cũng là giai đoạn hiện nay - bắt đầu từ đầu
tháng 4, khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian
giúp thị trường phục hồi sau cú sốc trước đó.
Giữa ba giai đoạn này, thị trường đã chịu tổn thất rất lớn.
Sau khi eo biển Hormuz đóng cửa ngày 4/3, giá dầu Brent có lúc vượt 120
USD/thùng.
Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm 19% trong tháng 3, sau khi
đã tăng hơn 50% trong hai tháng trước đó. Đây cũng là tháng giảm mạnh nhất của
chỉ số này kể từ tháng 10/2008. Tại Mỹ, chỉ số S&P 500 có thời điểm tiến rất
gần vùng điều chỉnh. Trong khi đó, tại châu Âu, nhiều chỉ số chứng khoán đồng
loạt giảm mạnh khi các nhà kinh tế cảnh báo rủi ro đình lạm (stagflation) - tức
tăng trưởng trì trệ nhưng lạm phát vẫn ở mức cao - đang lớn dần.
Tuy nhiên, cục diện sau đó đã đảo chiều. Ngày 31/3, Pakistan đưa ra sáng kiến hòa bình 5 điểm, kêu gọi các bên lập tức ngừng
giao tranh. Sáng hôm sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội
Truth Social rằng Iran đã đề nghị ngừng bắn. Đến ngày 7/4, ông
Trump chính thức công bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Tehran.
Kể từ đó, giá dầu đã giảm gần 25%, qua đó tạo dư địa cho thị
trường cổ phiếu toàn cầu phục hồi mạnh. Đây được xem là một trong những nhịp
tăng đáng chú ý nhất của thị trường trong nhiều năm qua.
HÀN QUỐC DẪN ĐẦU TƯ ĐẦU NĂM
Dựa trên dữ liệu từ Investing.com, bảng dưới đây gồm các chỉ
số chứng khoán lớn có mức tăng mạnh nhất tính từ đầu năm đến hết ngày
21/4/2026.
Hàn Quốc đứng đầu bảng và bỏ xa phần còn lại trong bảng xếp
hạng. Từ đầu năm đến nay, chỉ số
KOSPI tăng 51,59% - cao gấp khoảng 13 lần mức tăng của S&P 500 và gần gấp
đôi đà tăng của thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, nơi chứng khoán đi lên chủ yếu do lạm
phát cao.
Trong khi đó, mức tăng của các thị trường lớn khác khá khiêm
tốn. S&P 500 chỉ tăng 3,85% từ đầu năm, Nasdaq tăng 5% và Euro Stoxx 50 của
châu Âu tăng 3,4%.
Đằng sau sức bật của KOSPI là sự tập trung lớn vào một số
cổ phiếu trụ cột. Samsung Electronics và SK Hynix hiện chiếm khoảng 41% tổng
giá trị vốn hóa của chỉ số này, trong khi giá cả hai mã này đều đã tăng gần 80%
từ đầu năm.
Động lực chính của Samsung và SK Hynix đến từ chu kỳ tăng trưởng mạnh của thị trường
chip nhớ, đặc biệt là DRAM và bộ nhớ băng thông cao dùng cho trí tuệ nhân tạo
(AI). Lợi nhuận hoạt động sơ bộ trong quý 1/2026 của Samsung đạt 57 nghìn tỷ
won, mức cao kỷ lục và tăng 185% so với quý trước, chủ yếu nhờ giá DRAM phục vụ
công nghệ AI và bộ nhớ băng thông cao tăng mạnh.
Trong khi đó, SK Hynix đã ký được nhiều hợp đồng dài hạn với
các khách hàng trong lĩnh vực điện toán đám mây và AI, nơi nhu cầu chip đồ họa
và chip nhớ đang tăng mạnh. Theo các nhà phân tích, diễn biến này cho thấy nhu
cầu đối với chip nhớ vẫn rất mạnh và tình trạng khan hiếm nguồn cung có thể kéo
dài chứ không phải là hiện tượng ngắn hạn.
Tuy nhiên, mức độ tập trung quá lớn vào nhóm cổ phiếu chip
cũng khiến thị trường Hàn Quốc trở nên nhạy cảm hơn với biến động. Đây là lý do
thị trường từng dẫn đầu thế giới trước khi chiến sự Iran bùng phát, giảm mạnh
nhất khi xung đột leo thang, rồi cũng phục hồi mạnh nhất khi tâm lý thị trường ổn
định trở lại.
Trong báo cáo công bố ngày 6/3, khi chứng khoán Hàn Quốc
đang giảm sâu, các nhà phân tích của ngân hàng Goldman Sachs cho rằng đợt bán
tháo này chủ yếu là một nhịp điều chỉnh và nhiều khả năng sẽ được nối tiếp bằng
đà phục hồi lên các mức cao mới sau giai đoạn tích lũy.
QUỸ ETF THEO DÕI THỊ TRƯỜNG TĂNG MẠNH NHẤT TỪ KHI CHIẾN SỰ BÙNG PHÁT
Nếu lấy mốc từ thời điểm chiến sự Iran bùng phát, thứ hạng
các thị trường sẽ thay đổi đáng kể.
Theo dữ liệu từ CountryETFTracker, dưới đây là 10 quỹ ETF
theo dõi từng thị trường có tỷ suất lợi nhuận cao nhất kể từ
phiên đóng cửa ngày 27/2/2026 - phiên cuối cùng trước khi Mỹ và Israel không
kích Iran.
Một điểm đáng chú ý là quỹ iShares MSCI South Korea ETF -
theo dõi thị trường chứng khoán Hàn Quốc - gần như đi ngang kể từ khi chiến sự
nổ ra. Điều này cho thấy thị trường Hàn Quốc, dù từng dẫn đầu đà tăng trước khi
xung đột bùng phát, đã đánh mất toàn bộ phần phục hồi có được sau khi căng thẳng
quanh eo biển Hormuz dịu lại. Mức tăng đó chỉ đủ bù cho đà giảm mạnh trong
tháng 3.
Xét theo thước đo này, các thị trường dẫn đầu được chia
thành 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là những thị trường hưởng lợi từ giá dầu tăng, như
Saudi Arabia, Na Uy, Brazil và Colombia. Nhóm thứ hai gồm các trung tâm công
nghệ vẫn duy trì sức chống chịu trong khủng hoảng, tiêu biểu là Đài Loan. Nhóm
còn lại là các thị trường mới nổi có độ biến động cao, như Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ
và Ba Lan.
QUỸ ETF THEO DÕI THỊ TRƯỜNG TĂNG MẠNH NHẤT SAU THỎA THUẬN NGỪNG BẮN
Nếu tính từ vùng đáy ngay trước khi lệnh ngừng bắn được công
bố, đà phục hồi của các thị trường còn ấn tượng hơn nữa. Tính từ phiên đóng cửa
ngày 30/3, nhiều quỹ ETF theo dõi từng thị trường chứng khoán của ghi nhận mức tăng rất mạnh.
Theo dữ liệu từ CountryETFTracker, Hàn Quốc là thị trường ghi nhận tỷ suất lợi nhuận tốt nhất trong giai đoạn này, đứng sau là Đài Loan. Cả hai đều là những
trung tâm sản xuất lớn của châu Á và cũng là các thị trường từng chịu áp lực mạnh
nhất trước đó do phụ thuộc nhiều vào dầu thô Trung Đông.
Hy Lạp đứng thứ ba là điều khá bất ngờ. Không có lợi thế từ nhóm cổ phiếu con chip như Hàn Quốc,
thị trường nước này vẫn tăng mạnh nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn. Đà
tăng này được hỗ trợ bởi lệnh ngừng bắn, giá dầu giảm và kỳ vọng rằng Ngân hàng
Trung ương châu Âu (ECB) sẽ không còn phải cân nhắc bắt đầu chu kỳ tăng lãi suất
do chiến sự gây ra.
Ba Lan, Hà Lan, Thụy Điển và Áo cũng cho thấy xu hướng tương
tự, dù mức độ và động lực cụ thể ở mỗi thị trường là không hoàn toàn giống
nhau.
Nhìn rộng hơn, các bảng xếp hạng thị trường năm 2026 phản ánh 3 yếu tố: thị
trường nào có nền tảng tốt nhất ngay từ đầu năm, thị trường nào ít bị tổn
thương nhất khi cú sốc xảy ra và thị trường nào có dư địa phục hồi lớn nhất sau
đó.
Hàn Quốc là thị trường duy nhất đứng đầu ở 2 trong 3 tiêu
chí này. Vì vậy, đây cũng là câu chuyện nổi bật nhất của thị trường cổ phiếu
toàn cầu từ đầu năm 2026 đến nay.
Ngày 21/4, khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực, ông Trump
quyết định gia hạn thỏa thuận thêm hai tuần để hai bên tiếp tục đàm phán tiến tới
thỏa thuận hòa bình lâu dài. Dù vậy, tính đến ngày 21/4, eo biển Hormuz vẫn
chưa mở lại hoàn toàn và hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.
Hàn Quốc hiện là thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất trong
năm 2026. Tuy nhiên, diễn biến trong hai tuần tới sẽ quyết định liệu tháng 4 là
khởi đầu cho một nhịp tăng mới của thị trường hay chỉ là đỉnh của đợt phục hồi lần này.
Ấn Độ và Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại
11:57, 21/04/2026
Xuất khẩu Hàn Quốc đạt kỷ lục nhờ đơn hàng chip
09:03, 02/04/2026
Chứng khoán Hàn Quốc hoàn tất tháng giảm mạnh nhất 18 năm
Nhân dân tệ tăng giá, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc gặp khó
Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang trong xu hướng tăng giá mạnh, và điều này đã gây ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới...
Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm Thái Lan nhờ cú sốc thuế quan dịu bớt
Cách đây một năm, Moody's đã hạ triển vọng của Thái Lan xuống ‘tiêu cực’ do những cú sốc từ thuế quan của Mỹ...
Reuters: Sản lượng dầu của Nga giảm mạnh nhất 6 năm
Sản lượng dầu của Nga trong tháng 4 có thể giảm khoảng 300.000-400.000 thùng/ngày so với mức bình quân của những tháng đầu năm - mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ đại dịch Covid-19...
Ứng viên chủ tịch Fed điều trần: Không cam kết hạ lãi suất, muốn cải tổ Fed
Ngày 21/4, ông Kevin Warsh, ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đã ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ...
Thanh Đảo: Mô hình cảng thông minh toàn cầu và gợi mở chiến lược cho Việt Nam
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, vai trò của cảng biển không còn chỉ dừng lại ở chức năng trung chuyển hàng hóa, mà đã trở thành “hạ tầng chiến lược” quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Những cảng biển hàng đầu thế giới ngày nay không chỉ là nơi tàu cập bến, mà là trung tâm tích hợp công nghệ, dữ liệu và logistics đa phương thức…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: