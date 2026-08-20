Những “vùng đệm” hỗ trợ tỷ giá ổn định từ nay đến cuối năm
HHoàng Lan
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Áp lực tỷ giá đang giảm nhờ sự kết hợp giữa đồng USD suy yếu, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất, chênh lệch lãi suất VND - USD duy trì dương, giải ngân FDI tích cực và cán cân thương mại Việt Nam bắt đầu cải thiện trong nửa đầu tháng 8. Diễn biến trên thị trường ngoại hối trong nước cũng đang xác nhận xu hướng này khi tỷ giá liên ngân hàng và tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cùng hạ nhiệt...
Yếu
tố hỗ trợ gần nhất đến từ thị trường trái phiếu Mỹ. Sau khi Bộ Tài chính Mỹ
công bố tăng quy mô mua lại trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài, USD giảm 0,88% so
với các đồng tiền chủ chốt, đưa DXY về quanh 98,7 điểm trong hai phiên 19 và
20/8. Quy mô mua lại đối với hai nhóm kỳ hạn 10
- 20 năm và 20 - 30 năm được nâng từ 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD mỗi đợt, áp
dụng từ ngày 9/9 đến ngày 4/11/2026.
USD CHỊU SỨC ÉP TỪ LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VÀ TRIỂN
VỌNG KINH TẾ MỸ
Chương
trình mua lại chủ yếu nhằm cải thiện thanh khoản trên thị trường trái phiếu,
nhưng trong ngắn hạn cũng góp phần hạn chế áp lực tăng của lợi suất dài hạn.
Lợi
suất giảm làm suy yếu một phần sức hấp dẫn tương đối của tài sản bằng USD. Cùng
thời điểm, EUR tăng 0,78% lên 1,1679 USD, mức cao nhất trong hơn hai tháng rưỡi,
trong khi JPY mạnh lên 0,7%, đạt 158,04 JPY/USD.
Tuy
nhiên, chương trình mua lại trái phiếu chỉ đóng vai trò chất xúc tác. Yếu tố
quan trọng hơn đối với triển vọng USD là khả năng Fed khó quay trở lại chu kỳ tăng lãi suất trong năm nay.
Thị
trường lao động Mỹ đang phát đi tín hiệu suy yếu rõ hơn so với mức thất nghiệp
4,1%. Bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls - NFP) tháng 7 giảm 23 nghìn
việc làm, trái ngược kỳ vọng tăng 83 nghìn. Số liệu tháng 6 được điều chỉnh xuống
còn tăng 20 nghìn việc làm, trong khi số liệu tháng 5 cũng bị điều chỉnh giảm mạnh.
Tổng cộng, số việc làm trong tháng 5 và 6 thấp hơn hơn 100 nghìn so với các ước
tính trước đó, kéo mức tăng việc làm bình quân 12 tháng gần nhất xuống khoảng
34 nghìn việc làm mỗi tháng.
Việc
tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1% cũng chưa hoàn toàn phản ánh sự cải thiện của
thị trường lao động. Trong tháng 7, số người có việc làm giảm 87 nghìn người
nhưng lực lượng lao động giảm hơn 260 nghìn người. Sự thu hẹp của lực lượng lao
động vì vậy góp phần kéo tỷ lệ thất nghiệp xuống.
GDP
quý II của Mỹ tăng
1,5%, thấp hơn kỳ vọng, trong đó chi tiêu của Chính phủ liên bang và hàng tồn
kho là những lực cản đáng chú ý. Tỷ lệ tiết kiệm trên thu nhập giảm xuống 2,7%,
mức thấp nhất trong bốn năm, cho thấy dư địa tài chính của hộ gia đình đang thu
hẹp.
Giá USD ngân hàng giảm nhẹ dù tỷ giá trung tâm tăng
Ngày 20/8, tỷ giá trung tâm ở mức 25.590
VND/USD, tăng 1,85% từ đầu năm, đưa trần tỷ giá lên 26.869 VND/USD. Trong
khi đó, USD/VND liên ngân hàng chỉ quanh 26.156 VND/USD, thấp hơn khoảng
2,65% so với trần.
Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại
diễn biến ngược chiều với tỷ giá trung tâm. Tỷ giá chuyển khoản ở mức 25.960
VND/USD, giảm 0,45% từ đầu năm, trong khi giá bán ở mức 26.340 VND/USD,
giảm 0,14%. Riêng từ 17–20/8, cả hai mức tỷ giá cùng giảm khoảng 0,23%.
Sự phân kỳ giữa tỷ giá trung tâm và tỷ
giá thị trường, cùng khoảng cách khá lớn giữa tỷ giá liên ngân hàng và trần,
cho thấy áp lực mất giá của VND trên thị trường đang dịu xuống, đồng
thời tạo thêm vùng đệm cho Ngân hàng Nhà nước nếu áp lực tỷ giá bên ngoài quay
trở lại.
Dù
vậy, khả năng USD giảm sâu vẫn bị hạn chế bởi lạm phát Mỹ còn dai dẳng. CPI hai
tháng gần nhất dao động quanh 3,4 - 3,5%, trong khi chỉ số giá chi tiêu tiêu
dùng cá nhân lõi (Core PCE) ở mức 3,3%. Chỉ số giá nhập khẩu tháng 6 cũng tăng
0,3% bất chấp giá năng lượng giảm.
Do
đó, kịch bản hợp lý hơn hiện nay là Fed giữ nguyên lãi suất thay vì chuyển sang
một chu kỳ nới lỏng. Nếu DXY
duy trì dưới 100 điểm,
áp lực từ bên ngoài đối với USD/VND sẽ giảm đáng kể.
THÊM LỰC ĐỠ CHO VND TỪ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Ở
trong nước, yếu tố hỗ trợ đầu tiên đến từ chênh lệch lãi suất VND - USD trên thị
trường liên ngân hàng.
Ngày
19/8, lãi suất VND bình quân ở mức 4%/năm
đối với kỳ hạn qua đêm, 4,3% ở 1
tuần, 5,9% ở 2 tuần
và 7,% ở 1
tháng. Trong khi đó, lãi suất USD tương ứng là 3,64%, 3,71%, 3,76% và 3,81%.
Như
vậy, chênh lệch lãi suất VND - USD đang dương ở tất cả các kỳ hạn, dao động từ
0,36 điểm phần trăm ở kỳ hạn qua đêm đến 3,19 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tháng. Đây là yếu tố quan trọng
hỗ trợ VND, do góp phần giảm động cơ nắm giữ USD và thu hút nguồn cung ngoại tệ
từ bên ngoài.
Giải
ngân FDI tăng mạnh trong những tháng gần đây giúp bổ sung nguồn cung USD, bù đắp
một phần nhu cầu ngoại tệ phát sinh từ nhập siêu. Tuy nhiên, tác động của FDI
lên thị trường ngoại hối không hoàn toàn tương đương với quy mô giải ngân, do một
phần vốn có thể được sử dụng trực tiếp để nhập khẩu máy móc, thiết bị hoặc
thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài.
Cán
cân thương mại vẫn là lực cản lớn nhất, nhưng xu hướng đang cải thiện. Nửa đầu
tháng 8, xuất khẩu đạt 25,41 tỷ USD, tăng khoảng 1,46 tỷ USD so với kỳ trước,
trong khi nhập khẩu giảm khoảng 680 triệu USD xuống 26,91 tỷ USD. Nhờ đó, nhập
siêu thu hẹp còn khoảng 1,5 tỷ USD, thấp hơn đáng kể mức 3,64 tỷ USD trong nửa
đầu tháng 7 và đỉnh 5,69 tỷ USD trong nửa đầu tháng 5.
Tuy
nhiên, lũy kế từ đầu năm đến giữa tháng 8, Việt Nam vẫn nhập siêu khoảng 21,9 tỷ
USD. Vì vậy, điểm tích cực hiện nay nằm ở tốc độ cải thiện của cán cân thương mại
chứ chưa phải sự đảo chiều sang trạng thái hỗ trợ tỷ giá.
GIÁ DẦU LÀ BIẾN SỐ CẦN THEO DÕI
Một trong những rủi ro lớn nhất hiện nay nằmở
giá năng lượng. Chỉ trong ngày 20/8, Brent đã tăng 1,47% so với phiên trước, lên 93,7 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng
Trung Đông leo thang.
Đối
với Việt Nam, giá dầu cao có thể tác động lên tỷ giá qua nhiều kênh. Trực tiếp
nhất là làm tăng giá trị nhập khẩu năng lượng và nhu cầu ngoại tệ. Đồng thời,
giá năng lượng cao gây thêm áp lực lên lạm phát trong nước. Ở bên ngoài, nếu
giá dầu khiến lạm phát Mỹ duy trì ở mức cao, kỳ vọng Fed giữ chính sách tiền tệ
thắt chặt lâu hơn có thể đẩy lợi suất và USD tăng trở lại.
Do
đó, giá dầu tăng kéo dài là một trong những yếu tố có khả năng làm suy yếu đồng
thời cả hai trụ cột đang hỗ trợ VND hiện nay: cải thiện cán cân ngoại tệ trong
nước và USD yếu trên thị trường quốc tế.
Tổng
hợp các yếu tố trên, áp lực tăng của USD/VND đang giảm rõ rệt. Kịch bản cơ sở
vì vậy là USD/VND duy trì tương đối ổn định từ nay đến cuối năm, thậm chí có thể
giảm nhẹ nếu DXY tiếp tục ở vùng thấp và nguồn cung ngoại tệ trong nước cải thiện.
Tuy nhiên, khả năng VND bước vào một chu kỳ tăng giá mạnh vẫn hạn chế khi cán
cân thương mại còn thâm hụt và giá năng lượng ở mức cao.
Kịch
bản này sẽ chịu thách thức nếu lợi suất và DXY tăng mạnh trở lại, giá dầu duy
trì ở vùng cao hoặc cán cân thương mại Việt Nam không tiếp tục cải thiện.
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