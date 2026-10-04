Chuyên gia hiến kế phát triển kênh vốn dài hạn, giảm lệ thuộc tín dụng
LLan Anh
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Với tổng nhu cầu vốn đầu tư ước khoảng 38,5 triệu tỷ đồng trong 5 năm tới, tương đương gần 1,5 nghìn tỷ USD, Việt Nam đứng trước yêu cầu mở rộng đáng kể quy mô huy động nguồn lực cho phát triển. Điều này đòi hỏi sự tham gia lớn hơn của khu vực tư nhân và dòng vốn quốc tế, cùng những thay đổi trong cấu trúc thị trường tài chính…
Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên
trong giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi Việt Nam phải duy trì quy mô đầu tư lớn trong
nhiều năm. Với tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến khoảng 40% GDP, khả năng
huy động và cung ứng nguồn lực tài chính sẽ là một trong những yếu tố quyết
định việc hiện thực hóa mục tiêu này.
Thực tế, áp lực này đã thể hiện qua quy mô đầu tư hiện
tại. Theo số liệu thống kê, trong
9 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt trên 3,11 triệu tỷ đồng,
tăng 15,1% so với cùng kỳ, song mới đáp ứng hơn 60% nhu cầu. Khoảng cách giữa
lượng vốn đã huy động và nhu cầu đầu tư cho thấy dư địa cần bổ sung vẫn còn rất
lớn.
Đáng chú ý, trong 5 năm tới, tổng nhu cầu vốn đầu tư
toàn xã hội được ước tính lên tới 38,5 triệu tỷ đồng, tương đương gần 1,5 nghìn
tỷ USD. Khả năng đóng góp từ ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 8,5 triệu tỷ
đồng, chiếm 22%. Phần nguồn lực còn lại, tương đương gần 80%, sẽ phụ thuộc vào
khả năng tham gia của doanh nghiệp tư nhân, các nhà đầu tư trong nước và dòng
vốn quốc tế.
“Bài toán vốn của
Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng mới không đơn thuần nằm ở khả năng huy
động thêm nguồn lực, mà còn ở việc tổ chức lại cấu trúc vốn và nâng cao hiệu
quả phân bổ, thay vì chỉ trông đợi vào sự mở rộng tín dụng của hệ thống
ngân hàng”, ông Phạm Văn Thinh, Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam cho biết tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam lần thứ 4 năm 2026
với chủ đề “Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp” do Ban
Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Liên đoàn
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng chủ trì.
Theo nghiên cứu của Deloitte về triển vọng phát triển tín dụng và tăng trưởng vốn tại Việt Nam, trong kịch bản tăng trưởng cao, quy mô vốn có thể tăng khoảng 9,1% mỗi năm cho thấy dư địa mở rộng nguồn vốn của nền kinh tế vẫn còn đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là tốc độ gia tăng nguồn vốn mà còn là khả năng đa dạng hóa kênh huy động và phân bổ vốn phù hợp với nhu cầu đầu tư.
Nhìn vào thị trường Việt Nam hiện nay, tín dụng ngân
hàng vẫn là phương thức tài trợ chủ đạo đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh khi tỷ lệ tín dụng/GDP trong năm
2025 lên tới 145%.
Đây là
kênh có lợi thế về mạng lưới, khả năng tiếp cận khách hàng và năng lực cung ứng
vốn tương đối linh hoạt. Tuy nhiên, đặc điểm của nguồn vốn ngân hàng là hoạt
động cho vay phải gắn với yêu cầu quản trị thanh khoản, cân đối kỳ hạn và kiểm
soát rủi ro.
Trong khi đó, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng, năng lượng hay
các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao thường đòi hỏi lượng vốn ban
đầu lớn, thời gian triển khai kéo dài và khả năng thu hồi vốn trong nhiều năm.
Nếu những nhu cầu này tiếp tục chủ yếu được tài trợ bằng tín dụng, áp lực lên
hệ thống ngân hàng sẽ ngày càng rõ nét.
Bởi vậy,
định hướng đặt ra không phải thu hẹp vai trò của các ngân hàng, mà là bổ sung
những cấu phần còn thiếu trong hệ thống tài chính. Ngân hàng tiếp tục đảm nhiệm
vai trò cung ứng vốn nền tảng, trong khi thị trường cổ phiếu, trái phiếu, các
quỹ đầu tư tư nhân và tín dụng tư nhân cần được phát triển để chia sẻ nhu cầu
tài trợ của nền kinh tế.
Bên cạnh
việc mở rộng các kênh huy động, hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc vào việc lựa chọn
lĩnh vực tiếp nhận vốn. Trong điều kiện nguồn lực luôn có giới hạn, việc xác định
đúng những khu vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng và thúc đẩy năng suất sẽ
quyết định mức độ đóng góp của dòng vốn đối với tăng trưởng.
Từ định
hướng chính sách và triển vọng kinh tế Việt Nam, ông Phạm Văn Thinh cho biết Deloitte xác định bốn nhóm lĩnh vực cần ưu
tiên phân bổ vốn gồm cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghệ và đổi mới sáng tạo,
công nghiệp giá trị gia tăng cao và khu vực kinh tế tư nhân. Đây là những lĩnh
vực có khả năng bổ trợ lẫn nhau, vừa tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, vừa
thúc đẩy năng suất và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Vì vậy,
phát triển thị trường vốn không chỉ nhằm bổ sung tiền cho nền kinh tế mà còn tạo
ra những phương thức tài trợ phù hợp hơn với nhu cầu của doanh nghiệp. Thông
qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiếp cận các quỹ đầu tư, doanh nghiệp
có thể huy động nguồn lực theo kế hoạch phát triển dài hạn, thay vì phụ thuộc
hoàn toàn vào khả năng vay vốn và tài sản bảo đảm.
Trong cấu trúc vốn
mới, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) được kỳ vọng góp phần mở
rộng khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính, bổ sung một cấu phần mới cho hệ thống huy động
vốn bên cạnh những kênh đang hiện hữu, ông Thinh cho biết.
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