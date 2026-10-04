Chủ Nhật, 04/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Chuyên gia hiến kế phát triển kênh vốn dài hạn, giảm lệ thuộc tín dụng

L Lan Anh

Với tổng nhu cầu vốn đầu tư ước khoảng 38,5 triệu tỷ đồng trong 5 năm tới, tương đương gần 1,5 nghìn tỷ USD, Việt Nam đứng trước yêu cầu mở rộng đáng kể quy mô huy động nguồn lực cho phát triển. Điều này đòi hỏi sự tham gia lớn hơn của khu vực tư nhân và dòng vốn quốc tế, cùng những thay đổi trong cấu trúc thị trường tài chính…

Ông Phạm Văn Thinh, Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng
Ông Phạm Văn Thinh, Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam. Ảnh: Việt Dũng

Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi Việt Nam phải duy trì quy mô đầu tư lớn trong nhiều năm. Với tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến khoảng 40% GDP, khả năng huy động và cung ứng nguồn lực tài chính sẽ là một trong những yếu tố quyết định việc hiện thực hóa mục tiêu này.

Thực tế, áp lực này đã thể hiện qua quy mô đầu tư hiện tại. Theo số liệu thống kê, trong 9 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt trên 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ, song mới đáp ứng hơn 60% nhu cầu. Khoảng cách giữa lượng vốn đã huy động và nhu cầu đầu tư cho thấy dư địa cần bổ sung vẫn còn rất lớn.

Đáng chú ý, trong 5 năm tới, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội được ước tính lên tới 38,5 triệu tỷ đồng, tương đương gần 1,5 nghìn tỷ USD. Khả năng đóng góp từ ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 8,5 triệu tỷ đồng, chiếm 22%. Phần nguồn lực còn lại, tương đương gần 80%, sẽ phụ thuộc vào khả năng tham gia của doanh nghiệp tư nhân, các nhà đầu tư trong nước và dòng vốn quốc tế.

Ảnh: Deloitte Việt Nam
Ảnh: Deloitte Việt Nam

“Bài toán vốn của Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng mới không đơn thuần nằm ở khả năng huy động thêm nguồn lực, mà còn ở việc tổ chức lại cấu trúc vốn và nâng cao hiệu quả phân bổ, thay vì chỉ trông đợi vào sự mở rộng tín dụng của hệ thống ngân hàng”, ông Phạm Văn Thinh, Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam cho biết tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam lần thứ 4 năm 2026 với chủ đề “Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp” do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng chủ trì.

Ông Phạm Văn Thinh, Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam
Ông Phạm Văn Thinh, Tổng Giám đốc Deloitte Việt Nam

Theo nghiên cứu của Deloitte về triển vọng phát triển tín dụng và tăng trưởng vốn tại Việt Nam, trong kịch bản tăng trưởng cao, quy mô vốn có thể tăng khoảng 9,1% mỗi năm cho thấy dư địa mở rộng nguồn vốn của nền kinh tế vẫn còn đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là tốc độ gia tăng nguồn vốn mà còn là khả năng đa dạng hóa kênh huy động và phân bổ vốn phù hợp với nhu cầu đầu tư.

Nhìn vào thị trường Việt Nam hiện nay, tín dụng ngân hàng vẫn là phương thức tài trợ chủ đạo đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh khi tỷ lệ tín dụng/GDP trong năm 2025 lên tới 145%.

Đây là kênh có lợi thế về mạng lưới, khả năng tiếp cận khách hàng và năng lực cung ứng vốn tương đối linh hoạt. Tuy nhiên, đặc điểm của nguồn vốn ngân hàng là hoạt động cho vay phải gắn với yêu cầu quản trị thanh khoản, cân đối kỳ hạn và kiểm soát rủi ro.

Trong khi đó, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng, năng lượng hay các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao thường đòi hỏi lượng vốn ban đầu lớn, thời gian triển khai kéo dài và khả năng thu hồi vốn trong nhiều năm. Nếu những nhu cầu này tiếp tục chủ yếu được tài trợ bằng tín dụng, áp lực lên hệ thống ngân hàng sẽ ngày càng rõ nét.

Bởi vậy, định hướng đặt ra không phải thu hẹp vai trò của các ngân hàng, mà là bổ sung những cấu phần còn thiếu trong hệ thống tài chính. Ngân hàng tiếp tục đảm nhiệm vai trò cung ứng vốn nền tảng, trong khi thị trường cổ phiếu, trái phiếu, các quỹ đầu tư tư nhân và tín dụng tư nhân cần được phát triển để chia sẻ nhu cầu tài trợ của nền kinh tế.

Bên cạnh việc mở rộng các kênh huy động, hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc vào việc lựa chọn lĩnh vực tiếp nhận vốn. Trong điều kiện nguồn lực luôn có giới hạn, việc xác định đúng những khu vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng và thúc đẩy năng suất sẽ quyết định mức độ đóng góp của dòng vốn đối với tăng trưởng.

Lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp trong nước, nước ngoài...tham dự Diễn đàn. Ảnh: Việt Dũng
Lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp trong nước, nước ngoài...tham dự Diễn đàn. Ảnh: Việt Dũng

Từ định hướng chính sách và triển vọng kinh tế Việt Nam, ông Phạm Văn Thinh cho biết Deloitte xác định bốn nhóm lĩnh vực cần ưu tiên phân bổ vốn gồm cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp giá trị gia tăng cao và khu vực kinh tế tư nhân. Đây là những lĩnh vực có khả năng bổ trợ lẫn nhau, vừa tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, vừa thúc đẩy năng suất và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Vì vậy, phát triển thị trường vốn không chỉ nhằm bổ sung tiền cho nền kinh tế mà còn tạo ra những phương thức tài trợ phù hợp hơn với nhu cầu của doanh nghiệp. Thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiếp cận các quỹ đầu tư, doanh nghiệp có thể huy động nguồn lực theo kế hoạch phát triển dài hạn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng vay vốn và tài sản bảo đảm.

Trong cấu trúc vốn mới, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) được kỳ vọng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính, bổ sung một cấu phần mới cho hệ thống huy động vốn bên cạnh những kênh đang hiện hữu, ông Thinh cho biết.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

cấu trúc vốn VnEconomy cơ sở hạ tầng và năng lượng VnEconomy công nghệ và đổi mới sáng tạo VnEconomy Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam VnEconomy doanh nghiệp tư nhân VnEconomy dòng vốn quốc tế VnEconomy quỹ hưu trí VnEconomy tài chính VnEconomy Tăng trưởng GDP Việt Nam VnEconomy thị trường vốn VnEconomy Thị trường vốn Việt Nam VnEconomy tín dụng ngân hàng VnEconomy Vốn đầu tư toàn xã hội VnEconomy

Chủ đề

Diễn đàn Kinh tế mới thường niên 2026 – VNEF 2026

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đột phá thực thi, chuyển hóa chính sách thành kết quả

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đột phá thực thi, chuyển hóa chính sách thành kết quả

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy ban hành chính sách sang tổ chức thực thi và đo lường kết quả. Việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền sẽ rút ngắn khoảng cách từ chủ trương đến thực tế, chuyển hóa chính sách đột phá thành sức bật cho địa phương và doanh nghiệp...

VnEconomy Xem thêm
Ngân hàng Thị trường vốn Thuế Bảo hiểm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: VnEconomy

VnEconomy Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực

Tại Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 4, năm 2026 với chủ đề: "Chính sách đột phá và sức bật của địa phương, doanh nghiệp", Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy