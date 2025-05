Những vướng mắc, khó khăn trong triển khai Dự án khai thác mỏ cromit Cổ Định, Thanh Hóa

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về tình hình sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có ba đơn vị thành viên trực thuộc tập đoàn đang hoạt động, bao gồm: Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa; Trung tâm Điều dưỡng ngành Than - Viện Khoa học và Kinh tế Mỏ - Luyện kim và Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa.

KIẾN NGHỊ THÁO GỠ CÁC VƯỚNG MẮC TRONG ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC CROMIT

Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa và Trung tâm Điều dưỡng ngành Than - Viện Khoa học và Kinh tế Mỏ - Luyện kim về cơ bản duy trì ổn định, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với địa phương theo đúng quy định.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án điều chỉnh khai thác và tuyển quặng cromit tại mỏ Cổ Định từ 40.000 tấn mỗi năm lên 80.000 tấn mỗi năm. Do đó, công ty chưa thể sản xuất được quặng cromit và ferocrom. Trong năm 2024, sản lượng tiêu thụ tinh quặng cromit (tồn kho từ các năm trước) chỉ đạt 300 tấn, tương đương 7,9 phần trăm so với kế hoạch năm.

Trước những khó khăn trên, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ủng hộ và đồng thuận chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa tổng hợp tài liệu địa chất thăm dò hiện có, bổ sung tính toán trữ lượng các khoáng sản đi kèm như niken, coban và bentonit. Sau khi hoàn thành, sẽ trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia xem xét, phê duyệt. Việc này nhằm làm cơ sở pháp lý để tổ chức thu hồi tối đa niken, coban và bentonit trong quá trình khai thác tại mỏ Cổ Định, trong trường hợp Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề xuất ý kiến tới Ủy ban nhân dân tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau khi được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ chỉ đạo Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa lập phương án cụ thể để tiến hành thu hồi tối đa ba loại khoáng sản nêu trên trong quá trình khai thác và chế biến.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa trong việc triển khai các công việc liên quan sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ. Cụ thể, tập đoàn đề nghị tỉnh hỗ trợ trong việc xin cấp phép khai thác Dự án điều chỉnh nâng công suất khai thác và tuyển quặng cromit từ 40.000 tấn mỗi năm lên 80.000 tấn mỗi năm, đồng thời giải quyết các thủ tục liên quan đến việc trả lại đất đối với phần diện tích doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng cho hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung kiến nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư cho Dự án điều chỉnh nâng công suất khai thác và tuyển quặng cromit tại mỏ Cổ Định.

TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN ĐỊA PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn khẳng định tỉnh luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trên tinh thần tuân thủ đúng các quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá cũng nhấn mạnh rằng quá trình tháo gỡ các vấn đề tồn tại phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của tỉnh với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty Cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa.

Về Dự án điều chỉnh nâng công suất khai thác và tuyển quặng cromit tại mỏ Cổ Định, ông Đỗ Minh Tuấn cho biết, tỉnh cơ bản ủng hộ chủ trương và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh chủ động phối hợp với các bên liên quan để cùng tháo gỡ những vướng mắc đang tồn tại.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá lưu ý việc thực hiện dự án này cần bảo đảm phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2023. Đồng thời, yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cần làm rõ công nghệ khai thác dự kiến áp dụng trong dự án để bảo đảm hiệu quả kinh tế và an toàn môi trường.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa cũng thống nhất về chủ trương cho phép thu hồi tối đa niken, coban và bentonit trong quá trình khai thác và chế biến tại mỏ Cổ Định, đồng thời sẽ xem xét, tính toán lại mức thu phí bảo vệ môi trường theo từng giai đoạn để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và địa phương.