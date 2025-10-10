Thứ Sáu, 10/10/2025

Ninh Bình nghiên cứu dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế

Thiên Anh

10/10/2025, 10:25

UBND tỉnh Ninh Bình đang nghiên cứu khả năng hình thành cảng hàng không với quy mô dự kiến đón 4,5 triệu lượt khách vào năm 2030 và 10 triệu lượt khách vào năm 2050.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Đây là dự án hạ tầng then chốt nhằm mở rộng không gian phát triển kinh tế, du lịch và giao thương của vùng phía Nam đồng bằng sông Hồng, đồng thời giảm áp lực cho các sân bay khu vực Hà Nội.

CẢNG HÀNG KHÔNG – NHÂN TỐ MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN

Ngày 8/10/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo Đề án nghiên cứu khả năng hình thành cảng hàng không. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc chủ trì buổi làm việc.

Đây là một trong những định hướng hạ tầng trọng điểm, gắn với quy hoạch tổng thể hệ thống sân bay quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050. Ninh Bình có vị trí chiến lược, nằm ở trung điểm giữa Hà Nội và Thanh Hóa, tiếp giáp ba vùng kinh tế lớn: đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Địa phương đã có mạng lưới đường bộ, đường thủy hoàn chỉnh nhưng thiếu đầu mối hàng không, khiến việc kết nối các vùng trung tâm còn hạn chế. Khách du lịch và doanh nghiệp vẫn phải di chuyển đến Nội Bài hoặc các sân bay xa hơn, làm tăng chi phí và thời gian di chuyển.

Theo đơn vị tư vấn, cảng hàng không Ninh Bình có vùng phục vụ rộng, bao gồm Ninh Bình (sau sáp nhập), Nam Định, Hà Nam, phía Nam Hà Nội, một phần Hòa Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên và Thái Bình. Công trình được dự báo đón khoảng 4,5 triệu lượt hành khách vào năm 2030 và đạt 10 triệu lượt vào năm 2050.

Dự án không chỉ phục vụ phát triển kinh tế – du lịch mà còn có ý nghĩa trong bảo đảm quốc phòng và an ninh vùng.

HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN VỚI MỤC TIÊU KHẢ THI

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thống nhất về sự cần thiết của dự án nhưng đồng thời yêu cầu hoàn thiện đề án theo hướng khả thi hơn. Trọng tâm là làm rõ phương án đầu tư, phân tích các kịch bản tài chính và kỹ thuật, bảo đảm công trình có thể vận hành ổn định, hiệu quả dài hạn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình

Vấn đề lựa chọn vị trí quy hoạch nhận được sự quan tâm lớn. Các ý kiến nhấn mạnh cần đánh giá kỹ các phương án, bảo đảm vị trí được chọn có khả năng kết nối với vùng Thủ đô và các địa phương lân cận, có điều kiện phát triển mở rộng trong tương lai.

Các yếu tố về môi trường, cảnh quan và văn hóa – tín ngưỡng cũng cần được xem xét cẩn trọng. Một số đại biểu kiến nghị bổ sung căn cứ pháp lý, cập nhật số liệu và đánh giá tác động cụ thể, đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và an ninh quốc phòng. Các sở, ngành được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung báo cáo.

BƯỚC TIẾN MỚI CHO KINH TẾ VÙNG

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc khẳng định Ninh Bình thống nhất chủ trương nghiên cứu, quy hoạch và xây dựng cảng hàng không. Ông nhấn mạnh dự án cần được trình bày thuyết phục, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, bổ sung căn cứ pháp lý và chuyên môn, làm rõ ý nghĩa chiến lược của công trình với tỉnh và vùng phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tội hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tội hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình

Ông cũng lưu ý việc lựa chọn vị trí sân bay phải dựa trên cơ sở so sánh kỹ lưỡng, xin ý kiến các bộ, ngành trung ương và bảo đảm tính đồng bộ với quy hoạch chung của tỉnh, cũng như quy hoạch sân bay quốc gia. Sau khi hoàn thiện, đề án sẽ được trình UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy xem xét.

Khôi phục phà Bình Quới để giảm kẹt xe cho khu vực Bình Triệu

Khôi phục phà Bình Quới để giảm kẹt xe cho khu vực Bình Triệu

Công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 dự kiến đến cuối tháng 11/2025 mới hoàn thành, trong khi đây là một trong những địa điểm có nguy cơ ùn tắc cao sau khi sáp nhập tỉnh. Vì vậy, việc khôi phục bến phà Bình Quới được coi là giải pháp cấp bách góp phần giảm kẹt xe cho khu vực...

Hà Nội khởi công tuyến Metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

Hà Nội khởi công tuyến Metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

Sáng 9/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khởi công dự án đường sắt đô thị (Metro) số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) với tổng mức đầu tư dự án trên 35.000 tỷ đồng...

Hải Phòng được quy hoạch thành trung tâm năng lượng tái tạo

Hải Phòng được quy hoạch thành trung tâm năng lượng tái tạo

Theo quy định, các dự án điện gió ngoài khơi còn chưa thực hiện khảo sát nên chưa thể lựa chọn nhà đầu tư…

Khởi công xây dựng cầu Thượng Cát bắc qua sông Hồng hơn 7.300 tỷ đồng

Khởi công xây dựng cầu Thượng Cát bắc qua sông Hồng hơn 7.300 tỷ đồng

Cầu Thượng Cát là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô, được triển khai nhằm chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố...

Tái thiết cuộc sống cho người dân vùng lũ Nghệ An

Tái thiết cuộc sống cho người dân vùng lũ Nghệ An

Hoàn lưu bão số 3 và số 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương miền núi Nghệ An. Hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, sạt lở, nhiều bản làng bị cô lập. Trước tình hình đó, chính quyền tỉnh đang khẩn trương triển khai các dự án tái định cư tập trung, giúp người dân rời khỏi vùng nguy hiểm, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

1

Thiên tai đã vượt quá sức chịu đựng của người dân

2

Nhìn lại cơn sốt vàng 3 năm qua

3

The Row sẽ trở thành một thương hiệu di sản kế tiếp?

4

Thách thức quản lý và khai thác bền vững tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long

5

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy