Ninh Bình nghiên cứu dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế

UBND tỉnh Ninh Bình đang nghiên cứu khả năng hình thành cảng hàng không với quy mô dự kiến đón 4,5 triệu lượt khách vào năm 2030 và 10 triệu lượt khách vào năm 2050.

Đây là dự án hạ tầng then chốt nhằm mở rộng không gian phát triển kinh tế, du lịch và giao thương của vùng phía Nam đồng bằng sông Hồng, đồng thời giảm áp lực cho các sân bay khu vực Hà Nội.

CẢNG HÀNG KHÔNG – NHÂN TỐ MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN

Ngày 8/10/2025, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo Đề án nghiên cứu khả năng hình thành cảng hàng không. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc chủ trì buổi làm việc.

Đây là một trong những định hướng hạ tầng trọng điểm, gắn với quy hoạch tổng thể hệ thống sân bay quốc gia giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050. Ninh Bình có vị trí chiến lược, nằm ở trung điểm giữa Hà Nội và Thanh Hóa, tiếp giáp ba vùng kinh tế lớn: đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Địa phương đã có mạng lưới đường bộ, đường thủy hoàn chỉnh nhưng thiếu đầu mối hàng không, khiến việc kết nối các vùng trung tâm còn hạn chế. Khách du lịch và doanh nghiệp vẫn phải di chuyển đến Nội Bài hoặc các sân bay xa hơn, làm tăng chi phí và thời gian di chuyển.

Theo đơn vị tư vấn, cảng hàng không Ninh Bình có vùng phục vụ rộng, bao gồm Ninh Bình (sau sáp nhập), Nam Định, Hà Nam, phía Nam Hà Nội, một phần Hòa Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên và Thái Bình. Công trình được dự báo đón khoảng 4,5 triệu lượt hành khách vào năm 2030 và đạt 10 triệu lượt vào năm 2050.

Dự án không chỉ phục vụ phát triển kinh tế – du lịch mà còn có ý nghĩa trong bảo đảm quốc phòng và an ninh vùng.

HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN VỚI MỤC TIÊU KHẢ THI

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thống nhất về sự cần thiết của dự án nhưng đồng thời yêu cầu hoàn thiện đề án theo hướng khả thi hơn. Trọng tâm là làm rõ phương án đầu tư, phân tích các kịch bản tài chính và kỹ thuật, bảo đảm công trình có thể vận hành ổn định, hiệu quả dài hạn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình

Vấn đề lựa chọn vị trí quy hoạch nhận được sự quan tâm lớn. Các ý kiến nhấn mạnh cần đánh giá kỹ các phương án, bảo đảm vị trí được chọn có khả năng kết nối với vùng Thủ đô và các địa phương lân cận, có điều kiện phát triển mở rộng trong tương lai.

Các yếu tố về môi trường, cảnh quan và văn hóa – tín ngưỡng cũng cần được xem xét cẩn trọng. Một số đại biểu kiến nghị bổ sung căn cứ pháp lý, cập nhật số liệu và đánh giá tác động cụ thể, đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và an ninh quốc phòng. Các sở, ngành được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung báo cáo.

BƯỚC TIẾN MỚI CHO KINH TẾ VÙNG

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc khẳng định Ninh Bình thống nhất chủ trương nghiên cứu, quy hoạch và xây dựng cảng hàng không. Ông nhấn mạnh dự án cần được trình bày thuyết phục, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, bổ sung căn cứ pháp lý và chuyên môn, làm rõ ý nghĩa chiến lược của công trình với tỉnh và vùng phía Nam đồng bằng sông Hồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tội hội nghị. Ảnh: Báo Ninh Bình

Ông cũng lưu ý việc lựa chọn vị trí sân bay phải dựa trên cơ sở so sánh kỹ lưỡng, xin ý kiến các bộ, ngành trung ương và bảo đảm tính đồng bộ với quy hoạch chung của tỉnh, cũng như quy hoạch sân bay quốc gia. Sau khi hoàn thiện, đề án sẽ được trình UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy xem xét.