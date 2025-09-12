Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 475/TB-VPCP ngày 11/9/2025, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Trong kết luận, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh việc bổ sung Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc là nhiệm vụ cần được triển khai khẩn trương. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình được yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo trước đó tại Văn bản số 6513/VPCP-CN ngày 14/7/2025, chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng trong việc lập Đề án hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình, đồng thời tham gia quá trình nghiên cứu, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050. Trên cơ sở đề án này, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Về cảng biển nước sâu tại Khu Kinh tế Ninh Cơ, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nghiên cứu, đánh giá các tác động, trong đó đặc biệt lưu ý đến các vấn đề môi trường, nhằm điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Ninh Cơ đúng quy định của pháp luật. Việc này được đánh giá là cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án logistics, công nghiệp và thương mại biển, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của Ninh Bình trên bản đồ kinh tế biển Việt Nam.

Tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm tại Ninh Bình

Về hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khẩn trương triển khai mở rộng tuyến cao tốc CT.01 đoạn Cầu Giẽ – nút Cao Bồ, đảm bảo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật.

Song song với đó, tỉnh Ninh Bình được giao nhiệm vụ triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 5 (CT.39) đoạn từ nút giao Thái Hà đến nút giao Phú Thứ, bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định hiện hành. Riêng tuyến đường bộ cao tốc Phủ Lý – Nam Định (CT.11), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thực hiện theo ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 5560/VPCP-CN ngày 5/8/2025, trong đó khuyến khích nghiên cứu và kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP), bao gồm các hình thức BOT, BT. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo trực tiếp Thủ tướng Chính phủ.

Một trong những vấn đề được quan tâm là kiến nghị kéo dài tuyến đường sắt Metro nội vùng từ thủ đô Hà Nội về Ninh Bình, đồng thời bổ sung dự án đường sắt tốc độ cao nối từ đường sắt Bắc – Nam với hệ thống đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Lào Cai, chạy dọc tuyến đường bộ ven biển. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp làm việc với Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để thống nhất nội dung trước khi trình cơ quan có thẩm quyền.