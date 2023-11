Ninh Thuận tăng thêm 19.231 tỷ đồng để phát triển nhà ở

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, so với kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 20/7/2021: Đến năm 2025, chỉ tiêu về tổng diện tích sàn nhà ở đã được điều chỉnh từ 2.897.156 m2 sàn (tương ứng 30.442 căn), lên thành 3.577.346 m2 sàn (34.612 căn).

Trong đó, nhà ở thương mại tăng từ 235.668 m2 sàn (1.964 căn) lên 704.368 m2 sàn (4.696 căn); nhà ở xã hội từ 118.190m2 (2.364 căn) lên thành 89.926m2 sàn (1.998 căn); nhà ở công vụ từ 9.440m2 sàn (236 căn) lên thành 3.315m2 sàn (120 căn)…

Tổng nguồn vốn để thực hiện phát triển nhà ở cũng điều chỉnh từ 9.794,69 tỷ đồng lên 29.026,47 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ ngân sách Trung ương dự kiến từ 101,51 tỷ đồng giảm xuống còn 90,04 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương từ 37,76 tỷ đồng giảm xuống còn 36,76 tỷ đồng… nhưng sẽ tăng thêm ở các nguồn vốn khác.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, hiện trên địa bàn tỉnh đã phát triển và hình thành các khu chung cư cao tầng có kiến trúc hiện đại, đảm bảo tính thẩm mỹ. Nhưng số lượng và diện tích sàn xây dựng nhà ở chung cư vẫn ít. Cụ thể, tỷ lệ nhà ở chung cư chỉ chiếm 13,3%, trong khi tỷ lệ nhà ở riêng lẻ chiếm đến 86,7%. Do đó, giai đoạn này, tỉnh tập trung phấn đấu phát triển tỷ lệ nhà chung cư ngày càng tăng thêm tại các đô thị, nhằm tiết kiệm quỹ đất, vốn đầu tư xây dựng và hệ số sử dụng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; kết nối các tiện ích của khu vực góp phần tạo nên các trung tâm văn hóa, thương mại, dịch vụ phát triển kinh tế-xã hội nâng cao chất lượng hưởng thụ nhà ở trong khu đô thị và khu vực.

Tuy nhiên, tỉnh chủ trương giữ nguyên chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân. Cụ thể, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 25m2 sàn/người (khu vực đô thị đạt 29m2 sàn/người; khu vực nông thôn đạt 22,2m2 sàn/người). Chỉ tiêu về diện tích sàn nhà ở tối thiểu đạt 10 m2 sàn/người.

Để thực hiện mục tiêu về nhà ở, tại quyết định điều chỉnh, UBND tỉnh Ninh Thuận dự kiến, diện tích đất xây dựng các loại nhà ở giai đoạn 2021-2025 cần khoảng 696,89ha. Bao gồm: nhà ở thương mại 195,66ha; nhà xã hội 3,75ha; nhà ở công vụ 1,11ha; nhà ở riêng lẻ do người dân tự xây dựng 496,38ha…

Địa phương cũng cho biết, tỉnh hiện có 13 dự án phát triển nhà ở đang triển khai thực hiện và đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Các dự án tập trung tại TP. Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, huyện Ninh Sơn, huyện Thuận Nam. Một số dự án có diện tích trên 50 ha gồm: Khu đô thị Đầm Cà Ná do liên danh Công ty TNHH Tập đoàn thương mại Tuấn Dung làm chủ đầu tư, quy mô 64,46 ha; Khu đô thị Đông Bắc (K1) do Công ty cổ phần Thành Đông Ninh Thuận làm chủ đầu tư, quy mô 60,01 ha; Khu đô thị biển Bình Sơn – Ninh Chữ (K2) do Công ty cổ phần Đầu tư HacomHoldings làm chủ đầu tư, quy mô 54,09 ha.

Ngoài ra, tỉnh đang lên kế hoạch phát triển, kêu gọi đầu tư thêm Dự án nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị biển Bình Sơn-Ninh Chữ 3,07ha; Nhà ở xã hội thuộc khu đô thị mới Phù Hà 0,58ha; Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư Tháp Chàm 1 với diện tích 1,38ha... cùng 95 dự án phát triển nhà ở, khu đô thị, khu dân cư.

Đáng chú ý, một số dự án có diện tích lớn như: Dự án phát triển nhà ở thuộc khu vực ký hiệu số 04 (2.359ha), Dự án phát triển nhà ở thuộc khu vực ký hiệu số 03 (629,4ha) và Dự án phát triển nhà ở thuộc khu vực số 02 (529ha) của Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận; Khu đô thị mới Đông Nam mở rộng (677,29ha); Khu đô thị mới ven bờ Đầm Nại (349,36ha); Khu đô thị du lịch Vĩnh Hy (234ha)…

Theo UBND tỉnh, việc thực hiện điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 là rất cần thiết, nhằm phù hợp với định hướng phát triển nhà ở của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 đã được điều chỉnh tại Quyết định 09/2023/QĐ-UBND ngày 16/1/2023 của UBND tỉnh Ninh Thuận.