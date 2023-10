Thái Nguyên: 17 dự án được kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai

Theo danh sách mà Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên công bố, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 17 dự án đủ điều kiện được phép kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật. Các dự án nằm tập trung ở TP.Thái Nguyên, TP.Phổ Yên, TP.Sông Công và huyện Đại Từ.

Cụ thể, TP.Thái Nguyên có 6 dự án gồm: Tòa nhà hỗn hợp Thái Nguyên Tower, phường Trưng Vương, với quy mô 314 căn, chủ đầu tư là liên danh Công ty cổ phần Phân phối bán lẻ VNF1 - CTCP Đầu tư và xây dựng Công trình 578.‏

‏Khu đô thị mới Thái Hưng Eco City do Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng làm chủ đầu tư, được mở bán đợt 4 là 136 căn, đợt 5 là 80 căn; khu nhà ở để bán và cho thuê, phường Thịnh Đán của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ May Tháng Tám có 720 căn; tổ hợp nhà ở - khách sạn - trung tâm thương mại Thái Nguyên, phường Hoàng Văn Thụ, của Công ty TNHH Prime Thái Nguyên có 188 căn; khu nhà ở Cao Ngạn (đợt 2) của Công ty cổ phần Tập đoàn Danko với 83 căn.

‏Trên địa bàn TP.Phổ Yên có 5 dự án, gồm: khu dân cư Yên Thứ (đợt 1) ở phường Ba Hàng, 97 căn, do Công ty cổ phần Xây dựng và sản xuất vật liệu cầu Đa Phúc làm chủ đầu tư; khu dân cư Tấn Đức JSC của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC, quy mô 113 căn. ‏Ngoài ra còn dự án khu đô thị Z131, phường Đồng Tiến và khu đô thị Đại Phong, phường Ba Hàng, đều do Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Tấn Đức thực hiện, có lần lượt 129 căn và 62 căn; ‏dự án khu đô thị Yên Bình - giai đoạn 1 (đợt 3) ở phường Đồng Tiến và phường Tân Hương, do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình thực hiện, có 49 căn.‏

‏Trong khi đó, TP.Sông Công có 3 dự án gồm: trung tâm thương mại và nhà ở shophouse Sông Công, do Công ty TNHH Đầu tư phát triển EnterLand thực hiện, có 45 căn; dự án khu tổ hợp dịch vụ, trưng bày sản phẩm, nhà ở tại phường Cải Đan (đợt 1), do Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa làm chủ đầu tư với 136 căn; dự án khu đô thị số 2, phường Mỏ Chè do Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Thiên Lộc thực hiện, có 41 căn. ‏

Tương tự, huyện Đại Từ cũng có 3 dự án: Điểm dân cư nông thôn Trung tâm, xã Ký Phú và dự án điểm dân cư nông thôn xóm Trung Na 2, xã Tiên Hội, cùng do Công ty TNHH San Vàng Hoa Lư làm chủ đầu tư với lần lượt 19 căn và 34 căn.‏ Bên cạnh đó còn dự án khu đô thị Phố Chợ 2, thị trấn Hùng Sơn với 22 căn, do Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và phát triển Hồng Phát thực hiện.

Theo Sở Xây dựng tỉnh, người mua cần nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của bất động sản. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có bằng chứng về việc ký hợp đồng kinh doanh bất động sản giữa khách hàng và chủ đầu tư khi không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, đề nghị cung cấp về Sở Xây dựng hoặc cơ quan có liên quan (Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện, thành phố nơi có dự án rao bán) để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.