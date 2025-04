NLG đặt mục tiêu lợi nhuận 701 tỷ đồng, tăng tốc triển khai mô hình đô thị tích hợp

Kết thúc năm 2024, NLG ghi nhận doanh thu thuần 7.196 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.387 tỷ đồng, tương đương 169% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 518 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch.

Các dự án Akari City, Mizuki Park, Nam Long II Central Lake và Southgate đóng vai trò trọng yếu trong kết quả này, với hơn 2.000 sản phẩm nhà ở và hơn 3.000 sổ hồng đã được bàn giao cho khách hàng.

TỰ TIN ĐẶT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2025 TĂNG 35%

Sang năm 2025, thị trường tiếp tục đối mặt với những bất ổn của thế giới như chiến tranh thương mại hay thuế đối ứng từ Mỹ. Điểm sáng là Việt Nam còn nhiều tiềm năng, nhu cầu ở của người dân vẫn còn lớn, phù hợp với chiến lược phát triển khu đô thị tích hợp đáng sống của NLG.

Thêm vào đó, với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản, NLG tự tin đưa ra kế hoạch kinh doanh 2025 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.794 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 701 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước. Doanh số (Presales) dự kiến đạt 14.645 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với năm 2024.

Kế hoạch kinh doanh tập trung vào đẩy mạnh kinh doanh và bàn giao tại các dự án hiện hữu như Akari City, Waterpoint, Izumi City, EHomeS Cần Thơ, EHome Southgate và Nam Long II Central Lake. Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến tung ra hơn 2.000 sản phẩm mới tại các phân khu trọng điểm, tiếp tục khảo sát và mở rộng hoạt động tại các địa bàn tiềm năng.

Theo Tổng giám đốc Lucas Ignatius Loh Jen Yuh, cự án Izumi đã được phê duyệt quy hoạch 1/10.000 vào tháng 11/2024. Hiện, NLG cũng đã trình quy hoạch 1/5.000 trong tháng 4 này và kỳ vọng sẽ có kết quả trong tháng 6. Dự án Paragon đang tiến hành công tác pháp lý và dự kiến sẽ bán hàng vào cuối năm 2025.

KIÊN ĐỊNH VỚI MÔ HÌNH ĐÔ THỊ TÍCH HỢP

NLG hiện sở hữu hơn 681 ha quỹ đất sạch tại các khu vực kinh tế trọng điểm như TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Cần Thơ và một số địa phương mới, tiếp tục là lợi thế quy mô trong chiến lược phát triển đô thị tích hợp. Bên cạnh mảng nhà ở, Tập đoàn chú trọng phát triển hệ sinh thái đô thị thông qua hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực giáo dục, y tế, bán lẻ và F&B tại Waterpoint, Mizuki Park và các khu đô thị quy mô lớn. Đồng thời, NLG đẩy mạnh các thương vụ M&A chiến lược và chủ động huy động vốn nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng lực triển khai dự án trong dài hạn.

Năm 2025 cũng đánh dấu giai đoạn hoàn thiện và vận hành mô hình Tập đoàn theo chiến lược chuyển đổi với 5 mảng kinh doanh cốt lõi, bao gồm: Đầu tư và quản lý đầu tư (Nam Long Capital), Phát triển khu đô thị và nhà ở (Nam Long Land), Bất động sản thương mại (Nam Long Commercial Property), Nhà ở vừa túi tiền (Nam Long ADC), và Xây dựng (Nam Khang Construction). Mô hình này giúp Tập đoàn nâng cao tính chuyên môn hóa, tối ưu hiệu quả vận hành và đồng bộ triển khai các định hướng chiến lược trong toàn hệ sinh thái đô thị tích hợp.

Nam Long kiên định với sứ mệnh tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng. Với nền tảng đã được củng cố và sự đồng hành của các bên liên quan, Tập đoàn sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường bất động sản và đô thị Việt Nam.

BẤT ĐỘNG SẢN PHỤC HỒI KÉO DOANH THU QUÝ 1/2025 TĂNG 5 LẦN

Cập nhật tình hình kinh doanh 4 tháng đầu năm, ban lãnh đạo NLG cho biết Công ty đạt doanh số (Presales) 2.576 tỷ, tăng 119% so với cùng kỳ năm 2024 và đat 50% so với cả năm 2024, chủ yếu đến từ dự án Southgate.

Số liệu tài chính trong quý 1/2025, doanh thu ghi nhận tăng gấp 5 lần so với quý 1/2024, chủ yếu nhờ vào việc tiếp tục bàn giao Akari Phase 2 và Cần Thơ Central Lake II. Trừ chi phí, lợi nhuận đạt 108 tỷ. Trong kỳ, hàng tồn kho Công ty tương ứng giảm 454 tỷ so với kỳ trước chủ yếu do bàn giao các sản phẩm tại Akari Phase 2, Cần Thơ Central Lake II.

Trong quý 1/2025, Nam Long cũng chính thức bắt đầu bàn giao dự án NOXH EhomeS Cần Thơ. Với những thuận về kinh doanh, tiền và tương đương tiền hết quý đầu năm Công ty đạt hơn 5.000 tỷ đồng.

Chia sẻ tại Đại hội, Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang cho biết NLG đã xây dựng hệ thống xe buýt kết nối với thành phố tại các dự án của mình. Sắp tới, Công ty sẽ kết nối thêm 5-6 tuyến xe buýt từ TP.HCM và Long An về với dự án của Công ty. Công ty cũng đầu tư đầy đủ tiện ích cần thiết như trường học quốc tế, bệnh viện… từng bước tạo nên điểm đến cho cư dân.