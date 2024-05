Nợ thuế quá hạn, 2 doanh nghiệp dệt may bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, vừa ban hành 2 văn bản gửi tới 2 chi cục thuế, đề nghị phối hợp cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 2 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may.

Cụ thể, trong công văn số 2076 ngày 21/5 gửi Chi cục Thuế TP Thủ Đức, Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công đề nghị Chi cục Thuế TP Thủ Đức thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Doanh nghiệp tư nhân May Hiệp Long - MST 0302623385. Địa chỉ: 106 B, Tổ 5, Khu phố 4, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Theo Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kê từ ngày hết thời hạn nộp thuê theo quy định. Người nộp thuế không chấp hành Thông báo số: 134/TB-GC ngày 20/1/2021 về tiền thuế nợ còn thiếu của Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công. Hiện số tiền Công ty đang nợ tiền thuế đến thời điểm hiện tại: 579.209.275 đồng.

Trường hợp cơ quan thuế không thực hiện được ngay biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hoá đơn theo đề nghị của cơ quan hải quan thì thông báo băng văn bản cho cơ quan hải quan biết và nêu rõ lý do.

Cùng ngày, Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công cũng gửi công văn đề nghị Chi cục Thuế huyện Cần Giờ, TP HCM thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH May mặc TM Nghi Xuân - MST 0302482430. Địa chỉ: số 300 Ắp Bình Trường, Xã Bình Khánh, Huyện cần Giờ, TP.HCM.

Theo công văn nêu trên, lý do thực hiện biện pháp cưỡng chế là do người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kê từ ngày hêt thời hạn nộp thuê theo quy định. Người nộp thuế không chấp hành Thông báo số: 4163/TB-GC ngày 18/8/2017 về tiền thuế nợ còn thiếu của Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công. Công ty đang nợ tiền thuế đến thời điểm hiện tại: 162.170.483 đồng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cưỡng chế bàng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn của cơ quan hải quan, cơ quan thuế thực hiện cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục và gửi văn bản thông báo cho cơ quan hải quan biết, phối hợp.

Liên quan đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp dệt may, theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), trong năm 2023, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may đạt chưa đến 40 tỷ USD, giảm 10% so với năm 2022.

Tuy vậy, từ đầu năm đến nay, sức mua hàng may mặc trên thị trường thế giới đã có nhiều cải thiện. Đến thời điểm này, phần lớn doanh nghiệp dệt may đã ký được đơn hàng đến hết quý II, thậm chí một số đơn vị đã có đơn hàng đến quý III/2024. Với kết quả này, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong quý I ước đạt 9,5 tỷ USD, tăng 9,62% so với cùng kỳ năm ngoái.