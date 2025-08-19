Nới thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất nhưng thu hẹp đối tượng

Nghị định 226/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai chỉ cho phép hộ gia đình và cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu. Đồng thời, thời hạn nợ tiền sử dụng đất được tính đến khi phát sinh các giao dịch đất đai ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 226/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực từ 15/08/2025.

Trong đó, Nghị định này đề cập sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến Nghị định số 101/2024/NĐ-CP về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

Một trong những điểm mới đáng chú ý Nghị định 226/2025/NĐ-CP là điều chỉnh đối tượng được phép ghi nợ tiền sử dụng đất và thời hạn ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp sổ lần đầu.

Cụ thể, sau khi sửa đổi, bổ sung Điểm a và Điểm c Khoản 11 Điều 18 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP, Điều 3 Nghị định 226/2025/NĐ-CP quy định đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu là cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất có nhu cầu ghi nợ.

Như vậy, so với Điểm a và Khoản 11 Điều 18 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP thì “người nhận thừa kế” không còn là đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu.

Tuy nhiên, riêng trường hợp tặng cho hoặc thừa kế cho thành viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người nhận vẫn được tiếp tục ghi nợ, Nghị định 226/2025/NĐ-CP cũng nêu rõ.

Về cách tính thời hạn ghi nợ, Nghị định 226/2025/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục ghi nợ, thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Theo đó, thời hạn nợ tiền sử dụng đất được tính cho đến khi người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và phải nộp đủ tiền sử dụng đất còn nợ trước khi thực hiện các quyền này.

Về mức tiền và thời hạn được ghi nợ, theo quy định tại Nghị định 226/2025/NĐ-CP thì mức tiền sử dụng đất được ghi nợ vẫn thực hiện theo cơ chế tại Nghị định 101/2024/NĐ-CP. Cụ thể, số tiền ghi nợ đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này là toàn bộ tiền sử dụng đất phải nộp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Việc áp dụng cơ chế này kéo dài từ ngày 1/8/2024 đến hết 31/7/2029. Như vậy, thay vì áp dụng cố định 5 năm như trước, thời gian nợ tiền sử dụng đất được kéo dài hơn và được tính đến khi người dân thực hiện các giao dịch đất đai.