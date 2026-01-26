Thứ Hai, 26/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Nông nghiệp Hòa Phát nộp hồ sơ niêm yết 285 triệu cổ phiếu trên HOSE

Hà Anh

26/01/2026, 09:20

HOSE thông báo tiếp nhận hồ sơ niêm yết của CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) với 285 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 2.850 tỷ đồng.

Hiện công ty đang giữ vị trí dẫn đầu thị phần bò Úc.
Hiện công ty đang giữ vị trí dẫn đầu thị phần bò Úc.

Ngày 23/1/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo tiếp nhận hồ sơ niêm yết của CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) với 285 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 2.850 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 06/01/2026 , HPA hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cổ phiếu, thu về 1.257 tỷ đồng. Vốn điều lệ công ty sau đợt phát hành tăng từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng.

Tại mức giá IPO, HPA dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới. Giai đoạn 2026-2030, công ty dự kiến duy trì mức cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu/năm, tương ứng suất cổ tức khoảng 7,2%/năm.

HPA được thành lập năm 2016, là thành viên thuộc Tập đoàn Hòa Phát, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn, bò và gia cầm. 

Năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu 7.084 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.031 tỷ đồng, tăng 12,2% và 470% so với 2023.

Còn 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của HPA đạt 6.409 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 28% và 88% so với cùng kỳ 2024. Công ty đặt mục tiêu cả năm 2025 đạt doanh thu 8.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng.

Hiện công ty đang giữ vị trí dẫn đầu thị phần bò Úc, đứng đầu thị phần trứng gà phía Bắc với sản lượng gần 1 triệu quả/ngày, đứng thứ 13 về thức ăn chăn nuôi và nằm trong nhóm dẫn đầu chăn nuôi heo với công suất 750.000 con/năm.

Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn/năm, chăn nuôi heo 900.000 con thương phẩm/năm, chăn nuôi bò 73.000 con/năm và duy trì sản lượng trứng gà 336 triệu quả/năm. Doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.750 tỷ đồng với ROE duy trì trên 25%.

Đáng chú ý, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) thông báo đã bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu HPA. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận vào ngày 16/1.

Qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại HPA từ hơn 242 triệu cổ phiếu, chiếm 85% xuống còn gần 241 triệu cổ phiếu, chiếm 84,54% và vẫn là công ty mẹ của HPA và việc bán ra này bất ngờ diễn ra ngay trước thềm niêm yết công ty nông nghiệp này.

Hòa Phát bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu HPA trước niêm yết

09:30, 21/01/2026

Hòa Phát bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu HPA trước niêm yết

9 tháng, HPG báo lãi 1.626 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ

07:52, 30/10/2025

Ngày 19/8 HPG sẽ khởi công nhà máy sản xuất ray thép tàu cao tốc và thép hình đặc biệt tại Dung Quất

09:42, 18/07/2025

Từ khóa:

chứng khoán HPA HPG niêm yết trên HOSE

Đọc thêm

SSI chào bán xong hơn 415 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 25.000 tỷ đồng

SSI đã hoàn tất đợt chào bán 415,18 triệu cổ phiếu cho tổng số 88.690 cổ đông. Trong đó, 286,5 triệu cổ phiếu được phân phối cho 87.186 nhà đầu tư trong nước và 128,6 triệu cổ phiếu được phân bổ cho 1.504 nhà đầu tư nước ngoài.

Diamond Properties bán 2 triệu cổ phiếu NVL, giảm sở hữu xuống 7,58%

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 29/1/2026 đến ngày 27/2/2026.

VAF bị nhắc nhở công bố thông tin chậm, không đủ điều kiện đại chúng

HoSE nhắc nhở Công ty Phân lân Văn Điển về việc công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Chủ tịch DSC muốn bán hơn 21 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT DSC vừa đăng ký bán 21.302.828 cổ phiếu DSC, dự kiến từ ngày 26/1 đến 13/2, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Đồ hộp Hạ Long chưa thể xác định thời gian trở lại sản xuất - kinh doanh

Sau khi bị các cơ quan báo chí phản ánh và hàng loạt khách hàng và các đối tác có động thái yêu cầu hoàn tra hàng và dừng hợp tác, công ty nhận thấy vụ việc đã vượt ngoài khả kiểm soát, ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Sát thương lớn

Chứng khoán

2

Khai mở không gian trải nghiệm đa giác quan 6Senses Gallery tại The Sensia

Bất động sản

3

72,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp chậm trả trong năm 2025, chủ yếu Bất động sản

Chứng khoán

4

Ào ào bán tháo cổ phiếu, VN-Index giảm mạnh nhất 7 phiên

Chứng khoán

5

Lãi suất liên ngân hàng tăng đồng loạt, cao nhất lên tới 6,8%/năm

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy