Nông nghiệp Hòa Phát nộp hồ sơ niêm yết 285 triệu cổ phiếu trên HOSE

Thứ Hai, 26/01/2026
Hà Anh
26/01/2026, 09:20
HOSE thông báo tiếp nhận hồ sơ niêm yết của CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) với 285 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 2.850 tỷ đồng.
Ngày 23/1/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo tiếp nhận hồ sơ niêm yết của CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) với 285 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ 2.850 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 06/01/2026 , HPA hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cổ phiếu, thu về 1.257 tỷ đồng. Vốn điều lệ công ty sau đợt phát hành tăng từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng.
Tại mức giá IPO, HPA dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới. Giai đoạn 2026-2030, công ty dự kiến duy trì mức cổ tức tối thiểu 3.000 đồng/cổ phiếu/năm, tương ứng suất cổ tức khoảng 7,2%/năm.
HPA được thành lập năm 2016, là thành viên thuộc Tập đoàn Hòa Phát, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn, bò và gia cầm.
Năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu 7.084 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.031 tỷ đồng, tăng 12,2% và 470% so với 2023.
Còn 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu của HPA đạt 6.409 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 28% và 88% so với cùng kỳ 2024. Công ty đặt mục tiêu cả năm 2025 đạt doanh thu 8.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng.
Hiện công ty đang giữ vị trí dẫn đầu thị phần bò Úc, đứng đầu thị phần trứng gà phía Bắc với sản lượng gần 1 triệu quả/ngày, đứng thứ 13 về thức ăn chăn nuôi và nằm trong nhóm dẫn đầu chăn nuôi heo với công suất 750.000 con/năm.
Đến năm 2030, HPA đặt mục tiêu nâng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn/năm, chăn nuôi heo 900.000 con thương phẩm/năm, chăn nuôi bò 73.000 con/năm và duy trì sản lượng trứng gà 336 triệu quả/năm. Doanh thu dự kiến vượt 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.750 tỷ đồng với ROE duy trì trên 25%.
Đáng chú ý, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) thông báo đã bán ra hơn 1,3 triệu cổ phiếu HPA. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận vào ngày 16/1.
Qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại HPA từ hơn 242 triệu cổ phiếu, chiếm 85% xuống còn gần 241 triệu cổ phiếu, chiếm 84,54% và vẫn là công ty mẹ của HPA và việc bán ra này bất ngờ diễn ra ngay trước thềm niêm yết công ty nông nghiệp này.
SSI đã hoàn tất đợt chào bán 415,18 triệu cổ phiếu cho tổng số 88.690 cổ đông. Trong đó, 286,5 triệu cổ phiếu được phân phối cho 87.186 nhà đầu tư trong nước và 128,6 triệu cổ phiếu được phân bổ cho 1.504 nhà đầu tư nước ngoài.
Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 29/1/2026 đến ngày 27/2/2026.
HoSE nhắc nhở Công ty Phân lân Văn Điển về việc công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Anh và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
Ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT DSC vừa đăng ký bán 21.302.828 cổ phiếu DSC, dự kiến từ ngày 26/1 đến 13/2, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
Sau khi bị các cơ quan báo chí phản ánh và hàng loạt khách hàng và các đối tác có động thái yêu cầu hoàn tra hàng và dừng hợp tác, công ty nhận thấy vụ việc đã vượt ngoài khả kiểm soát, ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty
