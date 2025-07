Nửa đầu năm 2025, gần 1.500 hộ kinh doanh chuyển sang mô hình doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2025, cũng như kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2025.

Nội dung chủ yếu liên quan đến tổ chức, kho bạc, thuế chứng khoán, pháp chế,…

Trong lĩnh vực thuế, ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế cho biết, thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW, tính đến nay đã có 13.699 hộ kinh doanh chuyển sang kê khai thuế theo đúng quy định. Riêng 6 tháng đầu năm, có 1.474 hộ kinh doanh truyền thống chuyển đổi thành doanh nghiệp, trong đó có 910 hộ, chiếm gần 2/3 tổng số hộ chuyển đổi trong tháng 6.

Về hóa đơn điện tử khởi tạo từng máy tính tiền, tính đến hết ngày 30/6, có 47.078 hộ kinh doanh đã đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử, đạt 125,3% so với chỉ tiêu đề ra. Lãnh đạo Cục thuế đánh giá kết quả trên thực tế khả quan hơn dự kiến. Tính đến tháng 3/2025, số hộ sử dụng hóa đơn điện tử đã vượt hơn 43.000 hộ, thay vì ở mức dự báo là 37.037 hộ.

Đối với công tác thu thuế thương mại điện tử, tính đến nay đã thu được 98.000 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

"Về cải cách thủ tục hành chính, ngành thuế dự kiến sẽ cắt giảm trên 44% thủ tục hành chính, giảm 40% thời gian giải quyết và giảm 45% chi phí tuân thủ", ông Thành cho biết.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế 6 tháng đầu năm, bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 45 Nghị định, 01 Nghị quyết, 02 Quyết định và ban hành theo thẩm quyền 61 Thông tư.

Trong đó, tính riêng tháng 6/2025, Bộ đã trình Chính phủ ban hành 15 Nghị định, 01 Nghị quyết và ban hành theo thẩm quyền 25 Thông tư trong lĩnh vực tài chính. Tính đến nay lũy kế còn 20 Nghị định, 01 Nghị quyết và 02 Quyết định đang trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xem xét ban hành và 11 thông tư còn phải ban hành.

Về tình hình thu – chi ngân sách nhà nước, thu ngân sách nhà nước luỹ kế trong 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 1.332,3 tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán và tăng 28,3% so với kết quả cùng kỳ năm 2024.

Xét về cơ cấu: (i) thu nội địa ước bằng 69,4% dự toán, tăng 33,3% so cùng kỳ năm 2024; (ii) thu từ dầu thô bằng 46,3% dự toán, giảm 16,7% so cùng kỳ năm 2024; (iii) thu từ cân đối hoạt động xuất nhập khẩu bằng 46,3% dự toán, tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, luỹ kế chi 6 tháng ước đạt 1.102,1 nghìn tỷ đồng, bằng 43,2% dự toán, tăng 38,5% so cùng kỳ năm 2024. Như vậy, tiến độ giải ngân trong tháng 6 đã tăng rõ rệt, vượt cùng kỳ năm trước. Giải ngân đến hết tháng 6 đạt trên 268,1 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 28,2% cùng kỳ năm 2024.