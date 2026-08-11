Nước uống chứa hạt vi nhựa có thể giúp vi khuẩn có hại sống sót

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết mọi người đều đã ít nhiều biết đến sự tồn tại của vi nhựa và hạt nhựa nano trôi nổi trong nguồn nước, thậm chí có thể đã biết một vài cách để lọc bỏ chúng. Tuy nhiên, việc tìm cách loại bỏ các hạt nhựa này khỏi nguồn nước có thể còn quan trọng hơn nhiều so với những gì người ta vẫn nghĩ, bởi một nghiên cứu mới cho thấy các hạt vi nhựa siêu nhỏ này có thể đang giúp vi khuẩn tồn tại lâu hơn.
Nghiên cứu mới này do nhà khoa học Jingqiu Liao thuộc Đại học Virginia Tech dẫn đầu, được công bố trên tạp chí Water Research, phát hiện rằng hạt nhựa nano có thể tương tác với vi sinh vật theo cách giúp vi khuẩn có hại sống sót qua quá trình xử lý nước, từ đó tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe con người.
“Việc hiểu rõ hơn về những tác động tiêu cực của hạt nhựa nano đối với sức khỏe con người là rất quan trọng, không chỉ tác động trực tiếp lên con người mà còn gián tiếp thông qua môi trường sống, vốn có ảnh hưởng đến sức khỏe con người,” bà Liao, trợ lý giáo sư ngành kỹ thuật dân dụng và môi trường, cho biết trong một tuyên bố.
Về cơ chế hoạt động, nhóm nghiên cứu giải thích rằng vi khuẩn trong hệ thống nước thường tồn tại dưới dạng màng sinh học (biofilm) - những quần thể vi sinh vật dạng nhầy bám vào các bề mặt như thành trong của đường ống. Tuy nhiên, không phải màng sinh học nào cũng có hại; đôi khi chúng còn giúp lọc bỏ một số chất không mong muốn.
Dù vậy, khi tồn tại bên trong hệ thống nước uống, các màng sinh học này có thể trở thành nơi trú ẩn cho những loại vi khuẩn có khả năng gây bệnh, và hạt nhựa nano có thể đang góp phần giúp những vi khuẩn đó sống sót.
Để tìm hiểu cơ chế tương tác này, nhóm nghiên cứu đã tạo ra một màng sinh học sử dụng vi khuẩn E. coli và Pseudomonas aeruginosa - hai loại vi khuẩn được biết đến rộng rãi với khả năng gây bệnh ở người - sau đó cho tiếp xúc với hạt vi nhựa nano ở nồng độ tương đương với mức thường được ghi nhận trong nước máy. Sau quá trình tiếp xúc, nhóm nghiên cứu nhận thấy các vi khuẩn bắt đầu “giao tiếp” với nhau, giải phóng các hợp chất khiến màng sinh học dày lên và trở nên bền chắc hơn.
Trước khi quyết định từ bỏ hoàn toàn việc sử dụng nước máy, vẫn còn một vài điều cần lưu ý. Các nhà nghiên cứu cho biết cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu trên nhiều loại vi khuẩn, chất liệu đường ống và phương pháp khử trùng khác nhau để xác định cách hiệu quả nhất nhằm hạn chế tác động của hạt nhựa nano, trước khi có thể đưa ra kết luận cụ thể về mức độ ảnh hưởng đối với nguồn nước sinh hoạt hằng ngày.
Nhìn chung, theo bà Liao, “những phát hiện của chúng tôi mang đến góc nhìn mới về mối tương tác giữa hạt nhựa nano và động lực học giữa vi khuẩn với thực khuẩn thể (bacteriophage), đồng thời cho thấy nguy cơ vi sinh vật gia tăng liên quan đến hạt nhựa nano tồn tại trong nguồn nước”.
Bên cạnh đó, giới khoa học cũng đang nỗ lực tìm cách xử lý vi nhựa và hạt nhựa nano trong nước. Vào tháng 4, các nhà nghiên cứu phát hiện chiết xuất từ hạt cây chùm ngây (moringa) có thể loại bỏ hơn 98% lượng vi nhựa trong nước uống, hiệu quả tương đương với chất keo tụ hóa học nhôm sunfat.
Đến tháng 6, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Missouri công bố đã tạo ra loại tảo biến đổi có khả năng sản sinh limonene - một loại tinh dầu tự nhiên khiến các hạt vi nhựa trong nước kết dính lại với tảo và lắng xuống thành một lớp sinh khối dễ dàng loại bỏ.
Trước đó, vào năm 2025, một nhóm nghiên cứu khác phát hiện rằng việc đun sôi nước có thể giúp giữ lại các hạt vi nhựa này, nhờ vào các khoáng chất tự nhiên như canxi cacbonat hình thành tinh thể, giữ các hạt v nhựa lắng xuống đáy và giúp việc tách lọc trở nên dễ dàng hơn.
Và tất nhiên, nếu thực sự muốn hạn chế tối đa việc tiếp xúc với nhựa trong nước uống, cách tốt nhất vẫn là tránh sử dụng nước đóng chai.
Ngày 10/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa liên hệ khẩn cấp với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều chuyển thuốc đặc trị Artesunate, cứu sống một bệnh nhân mắc sốt rét ác tính…
Trong ngoại khoa hiện đại, giá trị của công nghệ không nằm ở độ phức tạp của thiết bị mà ở lợi ích cụ thể mang lại cho người bệnh: Can thiệp chính xác hơn, ít xâm lấn hơn, phục hồi chức năng sớm hơn và mở thêm cơ hội sống với chất lượng tốt hơn…
Một nghiên cứu mới nhất cho thấy tình trạng tăng huyết áp trong thai kỳ có liên quan đến nguy cơ thai lưu, bệnh tim mạch ở người mẹ cùng nhiều biến chứng nghiêm trọng khác...
Thành công của những ca mổ không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn, mà còn khẳng định năng lực của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong xử trí các ca sản khoa phức tạp, bảo đảm an toàn tối đa cho cả mẹ và bé…
Thời gian gần đây, thế hệ đồ uống chức năng mới được quảng cáo là “kết hợp giữa hương vị ngon và thành phần tốt cho sức khỏe”. Những sản phẩm chứa nấm, thảo mộc và mang nặng tư duy "tối ưu hóa bản thân" đang thực sự bùng nổ...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...