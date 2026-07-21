Kinh tế giấc ngủ tăng tốc nhờ công nghệ

Năm 2026, trào lưu “sống trường thọ” không còn bắt đầu từ phòng gym. Khảo sát do hãng Deloitte (Mỹ) công bố năm 2025 cho thấy 41% người trưởng thành sẵn sàng bỏ tiền để cải thiện chất lượng giấc ngủ, trong đó Gen Z và nhóm lãnh đạo cấp cao là hai nhóm chi tiêu nhiều nhất.

Ảnh minh họa: Healthy Women

Kinh tế giấc ngủ đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào sự phát triển của công nghệ. Điều này phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về giấc ngủ, từ "ngủ ít mới thành công" sang coi giấc ngủ là yếu tố quan trọng để tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

Nền kinh tế giấc ngủ, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ cải thiện giấc ngủ, đạt quy mô 585 tỷ USD vào năm 2025. Công nghệ AI đang dẫn dắt thị trường này, với các sản phẩm như nệm thông minh có khả năng theo dõi nhịp tim và nhiệt độ cơ thể, tự động điều chỉnh để tối ưu giấc ngủ. Thị trường nệm thông minh dự kiến sẽ tăng từ 1,8 tỷ USD năm 2024 lên 2,5 tỷ USD vào năm 2030.

Các sản phẩm công nghệ giấc ngủ khác cũng đang phát triển mạnh mẽ. Tại CES 2026, WillSleep, một miếng dán kích thích dây thần kinh phế vị, đã thu hút sự chú ý với khả năng hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ. Các thiết bị theo dõi hoạt động não bộ và nhịp tim từ Elemind, Somnee và Muse cũng đang được phát triển để giúp người dùng thư giãn và ngủ nhanh hơn.

Thị trường thiết bị đeo hỗ trợ giấc ngủ được định giá 20 tỷ USD vào năm 2024, với dự báo tăng trưởng kép hàng năm 18% từ 2024 đến 2032. Tai nghe dành riêng cho việc ngủ, như Sleep A30 của Anker và Smartbuds của NextSense, đang cố gắng chinh phục thị trường ngách này với các tính năng cách âm và theo dõi sóng não.

Phân khúc nệm thông minh giá từ 2.000 - 5.000 USD đang phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Eight Sleep

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang bắt đầu hình thành. Thị trường thiết bị đeo thông minh tăng trưởng nhanh, với các sản phẩm theo dõi giấc ngủ từ Apple, Samsung, Xiaomi và Garmin ngày càng phổ biến. Ngành khách sạn cao cấp cũng đang đẩy mạnh du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng với chăm sóc giấc ngủ và sức khỏe tinh thần.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc quá ám ảnh với các con số về giấc ngủ có thể gây căng thẳng. Nhiều người trẻ hiện nay gặp vấn đề về nhịp sinh học, thường bắt đầu ngủ vào lúc 3 - 4 giờ sáng, cho thấy chất lượng giấc ngủ không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn liên quan đến cách xã hội vận hành.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 29-2026 phát hành ngày 20/7/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://premium.vneconomy.vn/doc-thu-an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-29-2026.html