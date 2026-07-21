Thứ Ba, 21/07/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Kinh tế giấc ngủ tăng tốc nhờ công nghệ

H Hoài Phương

Năm 2026, trào lưu “sống trường thọ” không còn bắt đầu từ phòng gym. Khảo sát do hãng Deloitte (Mỹ) công bố năm 2025 cho thấy 41% người trưởng thành sẵn sàng bỏ tiền để cải thiện chất lượng giấc ngủ, trong đó Gen Z và nhóm lãnh đạo cấp cao là hai nhóm chi tiêu nhiều nhất.

Ảnh minh họa: Healthy Women
Ảnh minh họa: Healthy Women

Kinh tế giấc ngủ đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào sự phát triển của công nghệ. Điều này phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về giấc ngủ, từ "ngủ ít mới thành công" sang coi giấc ngủ là yếu tố quan trọng để tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

Nền kinh tế giấc ngủ, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ cải thiện giấc ngủ, đạt quy mô 585 tỷ USD vào năm 2025. Công nghệ AI đang dẫn dắt thị trường này, với các sản phẩm như nệm thông minh có khả năng theo dõi nhịp tim và nhiệt độ cơ thể, tự động điều chỉnh để tối ưu giấc ngủ. Thị trường nệm thông minh dự kiến sẽ tăng từ 1,8 tỷ USD năm 2024 lên 2,5 tỷ USD vào năm 2030.

Các sản phẩm công nghệ giấc ngủ khác cũng đang phát triển mạnh mẽ. Tại CES 2026, WillSleep, một miếng dán kích thích dây thần kinh phế vị, đã thu hút sự chú ý với khả năng hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ. Các thiết bị theo dõi hoạt động não bộ và nhịp tim từ Elemind, Somnee và Muse cũng đang được phát triển để giúp người dùng thư giãn và ngủ nhanh hơn.

Thị trường thiết bị đeo hỗ trợ giấc ngủ được định giá 20 tỷ USD vào năm 2024, với dự báo tăng trưởng kép hàng năm 18% từ 2024 đến 2032. Tai nghe dành riêng cho việc ngủ, như Sleep A30 của Anker và Smartbuds của NextSense, đang cố gắng chinh phục thị trường ngách này với các tính năng cách âm và theo dõi sóng não.

Phân khúc nệm thông minh giá từ 2.000 - 5.000 USD đang phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Eight Sleep
Phân khúc nệm thông minh giá từ 2.000 - 5.000 USD đang phát triển mạnh mẽ. Ảnh: Eight Sleep

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang bắt đầu hình thành. Thị trường thiết bị đeo thông minh tăng trưởng nhanh, với các sản phẩm theo dõi giấc ngủ từ Apple, Samsung, Xiaomi và Garmin ngày càng phổ biến. Ngành khách sạn cao cấp cũng đang đẩy mạnh du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng với chăm sóc giấc ngủ và sức khỏe tinh thần.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc quá ám ảnh với các con số về giấc ngủ có thể gây căng thẳng. Nhiều người trẻ hiện nay gặp vấn đề về nhịp sinh học, thường bắt đầu ngủ vào lúc 3 - 4 giờ sáng, cho thấy chất lượng giấc ngủ không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn liên quan đến cách xã hội vận hành.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 29-2026 phát hành ngày 20/7/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

https://premium.vneconomy.vn/doc-thu-an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-29-2026.html

VnEconomy

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Công nghệ giấc ngủ VnEconomy kinh tế giấc ngủ VnEconomy sức khỏe VnEconomy tiêu dùng VnEconomy Vneconomy VnEconomy

Chủ đề

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 29-2026

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Sắp diễn ra Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026

Sắp diễn ra Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026

Với chủ đề "Sâm Ngọc Linh - Tinh hoa dược liệu thế giới", Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 01 đến 03/8/2026 tại Công viên Apec Đà Nẵng và các vùng Sâm Ngọc Linh, dược liệu tại Trà Linh, Nam Trà My, Trà Vân, Bến Hiên, Trà Leng và Trà Tập gồm 10 hoạt động đặc sắc…

VnEconomy Xem thêm
Du lịch Sức khỏe Thị trường Sự kiện Đẹp + Giải trí Nhà Ẩm thực

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận những chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Ảnh: Vũ Thành

VnEconomy Những điểm nghẽn trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.

AI Điểm tin

VnE TV
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận những chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Ảnh: Vũ Thành

VnEconomy Những điểm nghẽn trong thực thi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy