Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Ông Kosuke Mizuno từ nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị SSI

Hà Anh

20/03/2026, 09:12

Ông Kosuke Mizuno được bầu làm Thành viên hội đồng quản trị không điều hành của SSI từ tháng 4/2025 thay thế ông Hironori Oka.

Sơ đồ giá cổ phiếu SSI trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu SSI trên TradingView.

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) thông báo nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị.

Theo đó, SSI đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kosuke Mizuno (thành viên HĐQT được Daiwa Securities Group Inc. đề cử) do điều chuyển công việc nội bộ.

Việc từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông SSI thông qua. Dalwa Securities Group Inc. sẽ đề cử ứng viên mới để ĐHĐCĐ SSI dự kiến tổ chức vào ngày 23/4/2026 tiến hành thủ tục bầu vào HĐQT.

Được biết danh sách cổ đông đã được chốt ngày 17/3. Địa điểm và nội dung họp chưa được công bố.

Được biết, ông Kosuke Mizuno được bầu làm Thành viên HĐQT không điều hành của SSI từ tháng 4/2025 thay thế ông Hironori Oka.

Về kết quả kinh doanh, SSI đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 5,1 nghìn tỷ đồng (+43% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành 102% dự báo hợp nhất của VCSC. 

Kết quả lợi nhuận được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng doanh thu ở hầu hết các mảng kinh doanh, được thúc đẩy bởi điều kiện thị trường thuận lợi và sự cải thiện đáng kể trong hiệu quả vận hành.

Nhìn chung, kết quả của SSI phù hợp với dự báo của VCSC. VCSC nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với các dự báo hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

1. Dịch vụ môi giới chứng khoán: Thị phần môi giới của SSI trên cả ba sàn giao dịch đã tăng lên 12,1% trong quý 4/2025 từ mức 8,9% trong quý 4/2024. Công ty đã liên tục gia tăng thị phần ở cả phân khúc khách hàng cá nhân và tổ chức trong 4 quý vừa qua.

SSI cũng chia sẻ rằng công ty đạt thị phần môi giới khách hàng tổ chức số 1 trong nửa cuối năm 2025. VCSC cho rằng việc gia tăng thị phần đến từ: Một là, giảm mức phí hoa hồng môi giới trung bình xuống 0,15%, từ mức 0,19% năm 2024, Hai là, hợp tác với các nhà môi giới toàn cầu giúp thu hút thêm dòng vốn từ các tổ chức, và Ba là, đẩy mạnh cho vay ký quỹ (margin) để thu hút thêm các nhà đầu tư cá nhân năng động.

Theo đó, doanh thu môi giới năm 2025 của SSI đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+41% so với cùng kỳ năm trước), vượt trội so với mức tăng 35% so với cùng kỳ năm trước của giá trị giao dịch trung bình ngày toàn thị trường.

Về triển vọng năm 2026: SSI kỳ vọng sẽ nâng tổng thị phần môi giới lên 15% thông qua việc mở rộng cả phân khúc khách hàng cá nhân và tổ chức.

2. Dịch vụ cho vay ký quỹ (Margin): Dư nợ cho vay ký quỹ của SSI đạt 38,9 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2025 (đi ngang so với quý trước, +77% so với cùng kỳ năm trước), hỗ trợ doanh thu cho vay ký quỹ năm 2025 tăng trưởng mạnh mẽ lên 3,6 nghìn tỷ đồng (+71% so với cùng kỳ năm trước).

Với nguồn vốn mới từ đợt chào bán riêng lẻ và phát hành quyền mua gần đây, SSI có khả năng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh margin và giành thêm thị phần từ các công ty chứng khoán đang bị hạn chế về dư địa cho vay.

3. Dịch vụ sàn giao dịch tiền điện tử: Theo ban lãnh đạo SSI, hiện tại SSI Digital (SSID) đã nộp hồ sơ cần thiết lên cơ quan chức năng để xin cấp phép dịch vụ sàn giao dịch tiền điện tử.

Cơ cấu cổ đông của SSID bao gồm SSI, một đơn vị liên quan đến Chủ tịch SSI, công ty thuộc SSIAM, và một đối tác chiến lược có chuyên môn trong thị trường tiền điện tử quốc tế và SSI kỳ vọng quy trình phê duyệt giấy phép sẽ hoàn tất vào cuối năm 2026.

chứng khoán Daiwa Securities Group Inc điều chuyển nội bộ SSI

Quỹ Vietnam Investment Property Limited bán ra 7,5 triệu cổ phiếu KDH

Theo dữ liệu trên HOSE, ngày 18/3, cổ phiếu KDH có xuất hiện giao dịch thoả thuận 7,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 195 tỷ đồng, tương ứng 26.000 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025, Trung An Kiên Giang là công ty con duy nhất được Trung An ghi nhận trên báo cáo tại thời điểm cuối năm, với tỷ lệ sở hữu 67,14%.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp, 02 thành viên Hội đồng quản trị còn lại quyêt định hiệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với thời gian họp vào ngày 8/5.

Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE).

Từ ngày 1/1/2026, FPT sẽ thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính của FPT Telecom từ hợp nhất toàn bộ (áp dụng cho công ty con) sang phương pháp hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu (áp dụng cho công ty liên doanh liên kết)

