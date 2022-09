Ông Lã Quý Hiển xin thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc FLC

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC-HOSE) thông báo đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Theo đó, ngày 15/9, FLC cho biết đã nhận được đơn đề nghị thôi chức Phó tổng giám đốc công ty của ông Lã Quý Hiển. Trước đó, FLC đã miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Hiển, từ ngày 2/7/2022 theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-FLC ngày 2/7/2022.

Theo Báo cáo tài chính quý 2/0222 của FLC thì ban Tổng giám đốc FLC gồm: Bà Bùi Hải Huyền - Tổng giám đốc; bà Đàm Ngọc Bính - Phó Tổng giám đốc thường trực và 6 phó tổng khác gồm: ông Trần Thế Anh, và Võ Thị Thuỳ Dương; ông Lã Quý Hiển; bà Lê Thị Trúc Quỳnh; bà Đặng Thị Lưu Vân và ông Đỗ Việt Hùng, bà Vũ Đặng Hải Yến (đã miễn nhiệm từ ngày 14/7/2022).

Trước đó vào ngày 13/9, Tập đoàn FLC nhận được quyết định số 44135/QĐ-CTHN-QLN ngày 8/9/2022 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc Điều chỉnh quyết định áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Tập đoàn FLC do FLC có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật quản lý thuế là gần 325,8 tỷ đồng.

Được biết, FLC đã nhận được 3 quyết định số 1236, 1237 và 1238 của Cục thuế Tỉnh Quảng Bình về việc cưỡng chế thuế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC mở tại 3 ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hà Nội; Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt nam - Chi nhánh Quận 1 và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân do công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quv định tại Luật Quản lý thuế với số tiền là hơn 448 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong hai ngày 3 và 5/8, FLC đã nhận được thông báo phong tỏa tài khoản để cưỡng chế với số tiền gần 300 tỷ tiền thuế do FLC có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế.

Cũng theo BCTC quý 2/2022 công ty vừa công bố, FLC ghi nhận doanh thu quý 2/2022 giảm gần 63% từ 1.678 tỷ xuống còn 623,6 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính giảm tới 89,1% từ 604 tỷ còn 65,5 tỷ đồng là do công ty đang trong quá trình cơ cấu lại các mảng kinh doanh và thay đổi nhân sự lãnh đạo chủ chốt.

Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 39,8 và 65,3% do hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng đang mùa cao điểm. Đặc biệt, công ty nhận khoản lỗ tăng 311,6 tỷ từ mảng đầu tư hàng không nên lợi nhuận sau thuế giảm mạnh và đảo chiều từ lãi kỳ trước gần 21 tỷ sang lỗ hơn 640 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, FLC lỗ 1.105,68 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 63,49 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/6, FLC có tổng tài sản gần 36.299 tỷ đồng, tăng 2.512 tỷ so với hồi đầu năm và nợ phải trả tăng hơn 3.500 tỷ so với đầu năm, lên 27.569 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn hơn 977 tỷ, giảm gần 730 tỷ so với hồi đầu năm.