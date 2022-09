Bắt Phó Tổng Giám đốc FLC Faros tội giúp Trịnh Văn Quyết nâng vốn khống lên 4.300 tỷ, chiếm tiền nhà đầu tư

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 12/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros, Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros giai đoạn từ năm 2015-2016 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT ngày 23/9/2022; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-VPCQCSĐT ngày 23/8/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, xác định Nguyễn Thiện Phú, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros, Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros giai đoạn từ năm 2015-2016 có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP Xây dựng FLC Faros, niêm yết trên sàn chứng khoán bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, tính đến ngày 24/02/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác do Quyết nhờ đứng tên, thu được tổng cộng trên 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.

Ngày 12/9/2022, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) đã ra các Quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên đối với Nguyễn Thiện Phú.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo quy định của pháp luật.