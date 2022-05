Ông lớn ngành gỗ và “thế cờ” M&A

Từ giữa năm 2021 đến nay, dồn dập các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) được công bố đúng như những gì các chuyên gia đã dự báo về dòng vốn đầu tư qua việc mua bán cổ phần giữa các doanh nghiệp. Đáng chú ý, thị trường đang chứng kiến sự chuyển hướng sang các công ty trong nước thay vì được dẫn dắt bởi các tên tuổi ngoại như trước đây. Rất nhiều doanh nghiệp đã đưa M&A vào chiến lược chính trong kế hoạch phát triển và mở rộng hê sinh thái kinh doanh của họ.

Lựa chọn đi theo xu thế M&A mới này là một doanh nghiệp lớn trong ngành gỗ - Công ty Cổ Phần Gỗ An Cường (Mã chứng khoán: ACG). Năm 2021, đánh dấu bước ngoặc lớn của An Cường với việc đẩy mạnh hoạt động đầu tư và M&A. Tiêu chí đầu tư của An Cường cũng rất rõ ràng theo hướng ưu tiên các khoản đầu tư an toàn, có độ minh bạch cao và có thể hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh cốt lõi. Theo đó, An Cường đã đầu tư vào trái phiếu có đảm bảo thông qua việc ủy thác cho VinaCapital quản lý khoản đầu tư vào trái phiếu hơn 156 tỷ đồng, đầu tư vào bất động sản kèm quyền chọn mua nhà tại Dự án NovaWorld Phan Thiết với giá trị hơn 285 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm 2021 An Cường cũng đẩy mạnh hoạt động M&A, thông qua việc mua 12,9% cổ phần tại Thắng Lợi Group (TLG) với giá trị đầu tư 120 tỷ đồng. Với tốc độ tăng trưởng hơn 50%/năm của TLG trong giai đoạn 2020-2025, khoản đầu tư này đã cho mức sinh lời gấp nhiều lần so với vốn đầu tư ban đầu. Quan trọng hơn, sự hợp tác của hai bên nhắm đến mục tiêu phát triển dài hạn theo hướng cộng hưởng và hài hòa giá trị của hai bên. Theo đó, An Cường sẽ cùng tham gia đầu tư và là đơn vị cung cấp các sản phẩm và giải pháp nội thất cho các dự án nhà ở của TLG.

Trong quý 1/2022, An Cường tiếp tục giải ngân mua 30% cổ phần của Thắng Lợi Central Hill (Central Hill), là công ty con của TLG. Đây là đơn vị tập trung phân khúc nhà cao tầng giá hợp lý (affordable housing) với phân khúc chung cư dưới 1 tỷ đồng/căn hộ.

Dựa trên thế mạnh của mình về việc quy hoạch, thiết kế, xây dựng, hoàn thiện nội thất và bán hàng, Central Hill sẽ cung cấp ra thị trường các sản phẩm vừa túi tiền và phù hợp với nhu cầu của đại đa số người dân ở các khu vực lân cận ngay sát Tp.HCM.

Với quỹ đất sạch hiện có sẵn sàng để xây dựng, trong giai đoạn 2022 đến 2025, Central Hill sẽ tung ra thị trường hơn 9.000 căn hộ tại khu vực huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Các căn hộ có diện tích (từ 40-60m2), với giá bán dự kiến khoảng 1 tỷ đồng/căn cùng với chính sách bán hàng, hỗ trợ tài chính linh hoạt cho người mua nhà lên đến 60-70% giá trị căn hộ.

Bên cạnh đó, Central Hill cũng đã đạt được thỏa thuận nhận chuyển nhượng hơn 20ha đất sạch tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và hơn 7ha đất sạch tại Tiền Giang. Central Hill sẽ hoàn thiện về pháp lý và thiết kế của các dự án này để tiếp tục cung cấp ra thị trường hơn 20.000 căn hộ vừa túi tiền trong giai đoạn 2023 đến 2026.

Việc tham gia đầu tư vào phân khúc nhà cao tầng là chiến lược quan trọng của An Cường từ đó có thể tham gia từ giai đoạn thiết kế cho đến hoàn thiện tạo ra không gian sống lý tưởng cho cộng đồng, vừa có thể tạo ra các sản phẩm vừa túi tiền đáp ứng nhu cầu nhà ở của đại đa số dân cư trong khu vực. Ngoài ra, với số lượng căn hộ bàn giao đều đặn hàng năm cũng đảm bảo sử dụng hiệu quả hơn công suất sản xuất cho nhà máy và tạo ra được nhiều sản phẩm chất lượng tốt và với giá thành hợp lý.

Không phải vô cớ mà An Cường rót vốn vào TLG khi đây cũng là một thương hiệu uy tín được thành lập năm 2010. Trải qua hơn 12 năm phát triển, hiện nay TLG đang kiện toàn hệ sinh thái bao gồm: đầu tư và phát triển dự án, xây dựng và quản lý dự án, phân phối và bán hàng, vận hành và khai thác bất động sản, công nghệ, giáo dục, truyền thông và bất động sản xanh.

Với đội ngũ trẻ, năng động, có nhiều sáng kiến, sẵn sàng thay đổi để ứng biến với thời cuộc, hiện nay TLG đang có chiến lược phát triển đa dạng hoá loại hình sản phẩm, đặc biệt chú trọng tập trung phát triển dòng sản phẩm bất động sản vừa túi tiền. Trong tầm nhìn đến năm 2030, TLG có chiến lược mở rộng phạm vi dự án trên khắp 20 tỉnh thành Việt Nam, đến các tỉnh Tây Nguyên, vùng Tp.HCM mở rộng và các tỉnh miền Tây... Và TLG cũng đặt kế hoạch IPO trong thời gian tới.

Tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi hậu M&A

Luôn kiên trì với định hướng chiến lược và chủ yếu tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi. An Cường là doanh nghiệp được định vị là tên tuổi hàng đầu tại Việt Nam và Khu vực Đông Nam Á về vật liệu, giải pháp và nội thất làm bằng gỗ công nghiệp. Hiện nay, An Cường nắm giữ hơn 55% thị phần gỗ công nghiệp ở phân khúc trung và cao cấp tại thị trường Việt Nam và là thương hiệu gỗ công nghiệp được khách hàng nghĩ đến đầu tiên (top of mind).

Trong nhiều năm qua, An Cường luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và sức khỏe tài chính lành mạnh. Với mức nợ vay thấp, lượng tiền dồi dào (với gần 1.600 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi) cùng với mức lợi nhuận sau thuế hàng năm bình quân hơn 500 tỷ đồng cũng góp phần gia tăng sức khỏe tài chính của Công ty. Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022 duy trì đà tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng cao, đạt 19% so với cùng kỳ năm 2021. Trong các năm qua, công ty cũng duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông ở mức tối thiểu là 30%.

Về dài hạn, An Cường tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư và M&A an toàn, hiệu quả. Theo đó, công ty sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào các lĩnh vực có liên quan đến và hỗ trợ cho hoạt động cốt lõi của công ty, từ đó tạo thêm các động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là thông qua các hoạt động M&A.