Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức Chủ tịch Vinaconex

Hà Anh

06/05/2026, 07:56

Vinaconex thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đông - thành viên HĐQT được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty, nhiệm kỳ 2022-2027, thay cho ông Trần Đình Tuấn, kể từ ngày 5/5.

Ông Nguyễn Xuân Đông là Tổng giám đốc Vinaconex từ tháng 12/2018 và tham gia Hội đồng quản trị Vinaconex từ tháng 01/2019.
Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã VCG-HOSE) thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, Vinaconex thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đông - thành viên HĐQT được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty, nhiệm kỳ 2022-2027, thay cho ông Trần Đình Tuấn, kể từ ngày 5/5.

Được biết, ông Tuấn mới được đảm trách vị trí này từ giữa tháng 2, thay ông Nguyễn Hữu Tới do ông Tới bị bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu.

Trước đó, VCG bổ nhiệm ông Phạm Thái Dương - Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc, thời hạn 5 năm thay cho ông Nguyễn Xuân Đông, kể từ ngày 28/4/2026.

Được biết, ông Nguyễn Xuân Đông là Tổng giám đốc Vinaconex từ tháng 12/2018 và tham gia Hội đồng quản trị Vinaconex từ tháng 01/2019. Với gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư, hiểu biết sâu sắc về kinh tế thị trường và tài chính doanh nghiệp cùng phong cách điều hành quyết đoán, mạnh mẽ, ông Nguyễn Xuân Đông đã có những giải pháp quản trị điều hành hiệu quả để duy trì sự ổn định và phát triển cho Vinaconex từ năm 2018 đến nay, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Vinaconex trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Kết thúc quý 1/2026, VCG ghi nhận doanh thu đạt 3.424 tỷ đồng, tăng khoảng 32% so với cùng kỳ 2025. Sau khi trừ các chi phí, Vinaconex lãi trước thuế 451 tỷ, tăng 148%, lãi sau thuế đạt 368 tỷ đồng, tăng 143,7% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân chính là do trong quý 1/2026, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh 32% dẫn đến lợi nhuận gộp cũng tăng 114 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời doanh thu tài chính tăng cao hơn so với mức tăng của chi phí tài chính góp phần làm tăng lợi nhuận thuần của doanh nghiệp.

Năm 2026, cổ đông VCG dự kiến doanh thu đạt 15.423 tỷ đồng, giảm 22% so với 2025 (19.868 tỷ đồng); lãi sau thuế dự kiến giảm 73% từ 3.865 tỷ xuống còn 1.037 tỷ đồng.

Ông Lê Hải Đoàn muốn tăng sở hữu cổ phiếu VNS lên 30,84%

Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận với Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 22/4/2026 về miễn chào mua công khai, diễn ra từ ngày 8–27/5/2026.

Bà Phạm Thị Nhung đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPBank

Bà Phạm Thị Nhung - Thành viên Hội đồng quản trị VPB kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) vừa đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu VPB. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 08/05-05/06.

HPG và HPA chốt danh sách thanh toán cổ tức 2025 bằng tiền

HPA thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 19/05/2026 để thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 21% (1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.100 đồng). Ngày thanh toán là ngày 3/6.

Petrolimex cảnh báo về kết quả kinh doanh quý 1/2026

Tại đại hội cổ đông thường niên 2026, PLX chưa công bố kết quả sơ bộ hợp nhất quý 1, nhưng cho biết mảng xăng dầu cốt lõi lỗ 1.000 tỷ đồng, do lỗ tồn kho lớn trong bối cảnh giá dầu diesel trên sàn Platts Singapore giảm khoảng 40% từ cuối tháng 3.

Thiết bị vệ sinh Viglacera bị phạt 1,1 tỷ đồng vì không báo cáo giao dịch cổ phiếu TVA

Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị vệ sinh Viglacera, tổ chức có liên quan của ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì (mã TVA-UPCoM) với số tiền phạt là hơn 1,1 tỷ đồng do hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

