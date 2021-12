Otrafy Inc thành quán quân Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST 2021

Đội thi Otrafy Inc - nền tảng SaaS dành cho doanh nghiệp tự động hóa việc thu thập, lưu trữ và chuyển dữ liệu chứng nhận trên toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm vừa xuất sắc giành giải Quán quân năm nay. Tầm nhìn của Otrafy Inc là trở thành nguồn trung thực cho thông tin lịch sử và an toàn thực phẩm theo thời gian thực.

Start-up này cũng sẽ đại diện Việt Nam đi thi đấu trường quốc tế start-up World Cup 2022. Start-up World Cup mở rộng đến hơn 70 quốc gia trên sáu lục địa với Vòng chung kết ở Thung lũng Silicon với giải thưởng đầu tư 1 triệu đô la vào ngày 30/9/2022.

Diễn ra vào sáng 15/12, Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST 2021 được tổ chức trực tiếp tại hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM, đồng thời được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội tới người quan tâm tại các địa phương khác và 20 quốc gia trên thế giới.

Từ 10 đội thi, ban giám khảo đã chọn ra 3 đội thi xuất sắc nhất đã được Ban tổ chức lựa chọn, trao giải. Bên cạnh giải Quán quân được trao cho Otrafy Inc, Giải Á quân 1 thuộc về đội thi NanoNeem - thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc giúp giải quyết tất cả vấn đề liên quan tới sâu bệnh cho cây trồng, đặc biệt an toàn lành tính, thân thiện với môi trường.

Giải Á quân 2 thuộc về đội thi ISOFHCARE - nền tảng thương mại điện tử chuyên biệt cho lĩnh vực Medtech, giúp kết nối bệnh nhân với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mọi lúc, mọi nơi.

Các hoạt động trong khuôn khổ Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp ĐMST quốc gia năm 2021 hướng tới tư duy hợp tác, đồng sáng tạo, cộng hưởng giá trị từ các thành tố của hệ sinh thái, để đem đến cho các đội thi nhiều nguồn lực nhất trên hành trình phục hồi và tăng tốc trong trạng thái bình thường mới.

Cuộc thi được khởi động bằng chuỗi hội thảo công nghệ và ứng dụng theo ngành. Với sự lan tỏa của 16 làng công nghệ, Ban tổ chức đã nhận được hơn 350 hồ sơ đạt tiêu chuẩn từ các đội thi (có người Việt là đồng sáng lập) từ trên 5 quốc gia được gửi về Cuộc thi.

Theo nhận định chung của các chuyên gia và quỹ đầu tư, hàm lượng công nghệ của các dự án năm nay đã tăng nhiều hơn, nhiều dự án ứng dụng AI, Blockchain, Deeptech... để giải quyết các bài toán cụ thể trong nhiều lĩnh vực: y tế, giáo dục, thể thao, giải trí, bảo vệ môi trường, năng lượng sạch, giảm rác thải... Các doanh nghiệp thể hiện được sự tự tin, thấu hiểu thị trường, năng lực công nghệ, và sự mạnh dạn trong thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới.