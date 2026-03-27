Thứ Sáu, 27/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

PAN Group bán Bibica cho đối tác Indonesia

Tuệ Lâm

27/03/2026, 10:19

Bibica Capital hiện sở hữu 99,13% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bibica. Sau khi hoàn tất giao dịch, Bibica và Bibica Capital chính thức không còn là công ty con của The PAN Group.

Bà Nguyễn Thị Trà My, Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN và ông Yen Gunadi, đại diện Ban Lãnh đạo Momogi Group ký biên bản hoàn tất giao dịch chuyển nhượng vốn tại Bibica.
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group, HOSE: PAN) vừa công bố thông tin về chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Bibica thông qua việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PAN tại Công ty TNHH Bibica Capital cho Công ty TNHH Momogi Group VN - một thành viên của Momogi Group.

Giá chuyển nhượng hơn 1.748 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch trong tháng 03/2026.

Đồng thời, HĐQT PAN cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng các tài sản đã nhận chuyển nhượng từ Bibica, bao gồm: phần vốn góp tại Công ty TNHH Bibica Biên Hòa gắn với quỹ đất khu công nghiệp tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; và quyền sử dụng đất tại đường Đống Đa, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, với tổng giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 220 tỷ đồng.

Thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ nguồn tiền Công ty đã và/hoặc sẽ hiện thực hóa từ khoản đầu tư tại Bibica và các giao dịch liên quan, với tổng giá trị không thấp hơn 2.630 tỷ đồng. Bao gồm: giá trị chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Bibica Capital; khoản cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 được chia từ khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Bibica với giá trị 660,89 tỷ đồng và các khoản thu từ việc chuyển nhượng các tài sản quy định.

Bà Nguyễn Thị Trà My – Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN cho biết, những năm qua, Bibica đã có những chuyển biến tích cực, cả về nền tảng hoạt động lẫn hiệu quả kinh doanh. Và khi một doanh nghiệp đã tốt hơn, vững hơn, rõ hơn, thì điều cần nghĩ tiếp không chỉ là giữ hay không giữ, mà là làm gì để doanh nghiệp có điều kiện đi tiếp một chặng đường mới, rộng hơn và dài hơn.

Về phía PAN, giao dịch này cũng thể hiện rõ định hướng của Tập đoàn: tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng tập trung hơn, hiệu quả hơn, kỷ luật hơn, để dồn nguồn lực cho những lĩnh vực cốt lõi mà PAN theo đuổi lâu dài. 

Momogi Group là một trong những nhà sản xuất và phân phối sản phẩm snack hàng đầu Indonesia, với danh mục thương hiệu đa dạng trong lĩnh vực thực phẩm và bánh kẹo. Việc mua lại Bibica củng cố hiện diện của Momogi Group tại Việt Nam và thị trường Đông Nam Á.

Đọc thêm

Ba công ty chứng khoán được dự báo bùng nổ lợi nhuận quý 1/2026

Lợi nhuận nhóm công ty chứng khoán top đầu như HCM, SSI, VCI... tập trung cho vay margin kỳ vọng tăng trưởng so với cùng kỳ nhờ thanh khoản cải thiện mạnh, quy mô cho vay tăng so với cùng kỳ nhờ phát hành tăng vốn trong năm 2025.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Thế giới

Tiêu & Dùng

Doanh nghiệp

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ba công ty chứng khoán được dự báo bùng nổ lợi nhuận quý 1/2026

Chứng khoán

2

Vụ khai thác titan trái phép: Lập sổ kế toán riêng, gây thiệt hại về thuế hơn 50 tỷ đồng

Doanh nghiệp

3

Gói chi tiêu khí hậu 8 tỷ Euro và ngã rẽ của danh tiếng “xanh” nước Đức

Kinh tế xanh

4

Vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Bất động sản

5

Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng mạnh, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy