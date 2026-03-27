PAN Group bán Bibica cho đối tác Indonesia

Bibica Capital hiện sở hữu 99,13% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bibica. Sau khi hoàn tất giao dịch, Bibica và Bibica Capital chính thức không còn là công ty con của The PAN Group.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group, HOSE: PAN) vừa công bố thông tin về chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Bibica thông qua việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của PAN tại Công ty TNHH Bibica Capital cho Công ty TNHH Momogi Group VN - một thành viên của Momogi Group.

Giá chuyển nhượng hơn 1.748 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch trong tháng 03/2026.

Đồng thời, HĐQT PAN cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng các tài sản đã nhận chuyển nhượng từ Bibica, bao gồm: phần vốn góp tại Công ty TNHH Bibica Biên Hòa gắn với quỹ đất khu công nghiệp tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; và quyền sử dụng đất tại đường Đống Đa, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, với tổng giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 220 tỷ đồng.

Thông qua chủ trương sử dụng toàn bộ nguồn tiền Công ty đã và/hoặc sẽ hiện thực hóa từ khoản đầu tư tại Bibica và các giao dịch liên quan, với tổng giá trị không thấp hơn 2.630 tỷ đồng. Bao gồm: giá trị chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Bibica Capital; khoản cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 được chia từ khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Bibica với giá trị 660,89 tỷ đồng và các khoản thu từ việc chuyển nhượng các tài sản quy định.

Bà Nguyễn Thị Trà My – Tổng Giám đốc Tập đoàn PAN cho biết, những năm qua, Bibica đã có những chuyển biến tích cực, cả về nền tảng hoạt động lẫn hiệu quả kinh doanh. Và khi một doanh nghiệp đã tốt hơn, vững hơn, rõ hơn, thì điều cần nghĩ tiếp không chỉ là giữ hay không giữ, mà là làm gì để doanh nghiệp có điều kiện đi tiếp một chặng đường mới, rộng hơn và dài hơn.

Về phía PAN, giao dịch này cũng thể hiện rõ định hướng của Tập đoàn: tiếp tục tái cơ cấu danh mục đầu tư theo hướng tập trung hơn, hiệu quả hơn, kỷ luật hơn, để dồn nguồn lực cho những lĩnh vực cốt lõi mà PAN theo đuổi lâu dài.

Momogi Group là một trong những nhà sản xuất và phân phối sản phẩm snack hàng đầu Indonesia, với danh mục thương hiệu đa dạng trong lĩnh vực thực phẩm và bánh kẹo. Việc mua lại Bibica củng cố hiện diện của Momogi Group tại Việt Nam và thị trường Đông Nam Á.