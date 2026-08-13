PETROCONS tìm đối tác tư vấn thoái vốn tại PVC - Bình Sơn

Hiện nay, PETROCONS và Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PETROCONS-ĐĐ - là đơn vị thành viên của của PETROCONS) đang triển khai chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC-Bình Sơn). Chính vì vậy mong muốn tìm kiếm đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thoái vốn để hỗ trợ xây dựng phương án và triển khai công tác thoái toàn bộ phần vốn tại PVC-Bình Sơn đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC Bình Sơn) hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với hệ thống quản trị, tài chính minh bạch, bộ hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh cùng quy mô vốn điều lệ đạt 365 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của công ty tập trung vào thi công xây lắp các hạng mục công trình công nghiệp, hạ tầng cơ sở và dân dụng, đặc biệt là các dự án trọng điểm thuộc chuỗi giá trị dầu khí.
Về tình trạng hoạt động hiện tại, PVC Bình Sơn vẫn đang duy trì năng lực ở các mảng kinh doanh cốt lõi, đồng thời chủ động bước vào giai đoạn chiến lược là tái cấu trúc toàn diện danh mục tài sản. Công ty đang tích cực rà soát, thoái vốn khỏi các hạng mục đầu tư kém hiệu quả nhằm tinh gọn bộ máy vận hành, giảm thiểu chi phí và chuẩn hóa lại mô hình quản trị. Dù đang trong quá trình chuyển đổi, công ty vẫn giữ vững khối "tài sản mềm" là bề dày kinh nghiệm thi công, từng ghi dấu ấn đậm nét qua việc trực tiếp hoàn thành các công trình quy mô lớn như Viện Dầu khí Giai đoạn 2, Âu tàu Rạch Chanh hay Tân Cảng Petro Cam Ranh.
Những dự án trên là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực triển khai thực tiễn, khả năng đáp ứng tiến độ và sự tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của ngành. Song song với kinh nghiệm thi công, PVC Bình Sơn còn nắm giữ lợi thế chiến lược về cơ sở vật chất cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ gắn liền với các địa bàn hoạt động trọng điểm. Toàn bộ cấu trúc tài sản và tình trạng pháp lý này đã được phân loại kỹ lưỡng, đảm bảo tính minh bạch cao nhất.
Đối với các nhà đầu tư, việc nhận chuyển nhượng và tiếp quản một doanh nghiệp có nền tảng pháp lý sạch, cơ cấu vốn rõ ràng cùng mạng lưới thiết bị sẵn sàng sẽ mang lại lợi thế kép: vừa tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu (CAPEX) cùng thời gian thiết lập bộ máy, vừa có thể tận dụng ngay nguồn lực hiện hữu để đấu thầu và khai thác các hợp đồng thương mại mới. Đây là bệ phóng vững chắc để nhà đầu tư chiến lược duy trì tính liên tục của hệ thống, đưa doanh nghiệp bước vào chu kỳ tăng trưởng mới và tối ưu hóa dòng tiền ngay sau khi quá trình chuyển nhượng hoàn tất.
Thông tin từ PETROCONS cho biết, Tổng công ty đã xây dựng bản giới thiệu sơ bộ về PVC-Bình Sơn, mong muốn các đối tác có kinh nghiệp về tái cơ cấu, thoái vốn nghiên cứu, tìm hiểu thông tin và gửi phản hồi cho PETROCONS đến hết ngày 14/8/2026.
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