Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước cùng bắt đáy

Thị trường đang bỏ qua những thông tin tích cực về việc Ngân hàng Nhà nước đang chỉ đạo các tổ chức tín dụng giảm mặt bằng lãi suất như kỳ vọng của nhà đầu tư. Thậm chí, áp lực bán phiên chiều dồn dập khiến chỉ số bay màu nặng đánh mất gần 28 điểm xóa sạch thành quả của phiên hôm qua, lùi về vùng giá 1.765,63.
Độ rộng đang rất xấu, có tới 227 cổ phiếu giảm chỉ còn lại 85 mã tăng. Dưới áp lực của việc giảm mặt bằng lãi suất đe dọa tới NIM toàn ngành, nhóm ngân hàng giảm trên diện rộng chỉ còn lại một vài cổ phiếu cố trụ lại sắc xanh như TCB, MSB, OCB.
Trong khi đó, nhóm giảm mạnh trên 1% là nhóm tư nhân vốn lớn và trung bình, nhóm ngân hàng quốc doanh thiệt hại ít hơn như VCB, CTG. Chứng khoán mất giá nhiều hơn, VCK đánh mất hơn 4% thị giá, VCI và VIX giảm hơn 2%, còn lại trung bình giảm hơn 1% như VND, SSI, HCM, TCX. Bất động sản đến ngay cả nhóm Vingroup hôm nay còn giảm nặng hơn cả thị trường chung, VIC giảm 3,53%; VHM giảm 2,71%; VRE giảm hơn 3,34%; VPL giảm hơn 1,79%.
Chỉ tính riêng nhóm Vingroup đã lấy đi một nửa trong tổng điểm số đã mất của VN-Index. Nhóm doanh nghiệp có vốn Nhà nước không còn hiệu ứng của Quyết định số 40, biên độ giảm hơn 2,63% như GAS hay PLX, FPT, ACV... cũng bị bán ra chốt lời ồ ạt.
Các nhóm ngành phi tài chính như dầu khí năng lượng, tiêu dùng bán lẻ, hàng công công nghiệp... nhìn chung không có nhiều tín hiệu tích cực.
Điểm đáng lưu ý là thanh khoản ba sàn tăng 5.000 tỷ so với phiên hôm qua, đạt 20.000 tỷ đồng cho thấy có dòng tiền mua bắt đáy, đỡ giá.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 558,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 603,8 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm dịch vụ tài chính, thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: LPB, SSI, GEX, VIX, BSR, CTG, DGW, VNM, HDB, PNJ.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: TCB, VHM, VIC, HPG, ACB, FPT, VRE, MBB, VCK.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 309,5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 306,0 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: TCB, VHM, ACB, HPG, NVL, STB, VRE, VCK, MSB, EIB.
Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 9/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành dịch vụ tài chính, bán lẻ. Top bán ròng có SSI, DGW, LPB, HDB, BSR, GEX, BID, VPI, ORS.
Tự doanh bán ròng 191,7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 195,6 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là dịch vụ tài chính, tài nguyên cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm: SSI, CTG, VCB, VGC, HPA, SHB, HPG, CMG, SSB, NT2.
Top bán ròng là nhóm công nghệ thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: FPT, VIC, MCH, VHM, MWG, ACB, TCB, LPB, VNM, VPB.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 455,4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 493,5 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: GEX, LPB, NVL, VIX, CTG, GAS, TCB, MSB, EIB, TPB.
Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm bất động sản. Top mua ròng có: VIC, FPT, VPB, SHB, MWG, HPG, VPI, VJC, GMD, GEE.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.590,5 tỷ đồng, giảm 3,4%, chiếm 12,9% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MSB với gần 32,9 triệu cổ phiếu, tương đương 554,5 tỷ đồng, được các cá nhân trong nước trao tay nhau (147,2 tỷ đồng) và bán cho tổ chức trong nước (407,3 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, cổ phiếu SSI với 203,6 tỷ đồng được cá nhân trong nước mua thỏa thuận từ tổ chức trong nước.
Tỷ trọng dòng tiền tăng ở ngân hàng, chứng khoán, thép, thực phẩm, điện, công nghệ thông tin, kho bãi; trong khi giảm ở bất động sản, xây dựng, nuôi trồng nông & hải sản, dầu khí, vật liệu xây dựng & nội thất, cao su.
Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, đi ngang ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và giảm ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.
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