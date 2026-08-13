Xăng dầu giảm giá theo đà hạ nhiệt của thế giới 

Chiều 13/8/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu...
Trong kỳ điều hành
này, liên Bộ quyết định áp dụng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt
Nam theo Văn bản số 12060/BTC-QLG ngày 10/8/2026, trích lập, chi sử dụng Quỹ
bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2028/QĐ-BCT ngày 13/8/2026 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Trích lập Quỹ bình
ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)
Xăng sinh học: 200 đồng/lít
Dầu
điêzen: 200 đồng/lít
Dầu madút: 0 đồng/kg
Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn
tạm ứng từ ngân sách nhà nước)
Xăng sinh học: 0 đồng/lít
Dầu điêzen: 0 đồng/lít
Dầu
madút: 0 đồng/kg
Sau khi thực hiện việc
trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng
phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92: không
cao hơn 21.235 đồng/lít (giảm 493 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp
hơn xăng E10RON95-III 884 đồng/lít;
Xăng E10RON95-III:
không cao hơn 22.119 đồng/lít (giảm 205 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện
hành);
Dầu điêzen 0.05S: không
cao hơn 27.233 đồng/lít (giảm 311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
Dầu madút 180CST
3.5S: không cao hơn 16.756 đồng/kg (tăng 365 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện
hành).
Liên quan đến thị
trường xăng dầu thế giới, liên Bộ cho biết kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng
của các yếu tố chủ yếu như: thông tin liên quan đến các cuộc đàm phán về việc
kiểm soát và mở cửa eo biển Hormuz trở lại; Iran và Mỹ yêu cầu bồi thường lẫn
nhau; lực lượng Houthi tấn công nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia; OPEC và IEA hạ
dự báo tăng trưởng nhu cầu cầu dầu năm 2026; xung đột quân sự giữa Nga với
Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu…
Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới
những ngày qua có diễn biến tăng,
giảm tùy mặt hàng.
Cụ thể, giá thành phẩm
xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 06/8/2026 và kỳ điều
hành ngày 13/8/2026 là: 107,730 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng
E5RON92 (giảm 2,464 USD/thùng, tương đương giảm 2,24%); 111,650 USD/thùng xăng
RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,268 USD/thùng, tương đương giảm
1,99%); 151,043 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,643 USD/thùng, tương đương giảm
1,08%); 557,993 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 17,849 USD/tấn, tương đương
tăng 3,30%).
Trước diễn biến của
giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, việc điều hành giá xăng dầu
trong nước nhằm đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá thế giới, đồng
thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
Giá bán xăng dầu của
các nước lân cận Việt Nam ngày 13/8/2026:
Về giá xăng: Thái Lan: 28.436 VNĐ/lít
(Chính phủ trợ giá); Campuchia: 26.760 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 44.136
VNĐ/lít; Trung Quốc: 32.383 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 22.119
VNĐ/lít.
Về giá dầu: Thái Lan: 28.436 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.274
VNĐ/lít; Lào: 37.152 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.366 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế
giá); Việt Nam: 27.233 VNĐ/lít.
Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp
so với các nước có chung đường biên giới.
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