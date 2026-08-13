Xăng dầu giảm giá theo đà hạ nhiệt của thế giới 

Chiều 13/8/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu...

Giá các mặt hàng xăng đồng loạt giảm từ chiều 13/8/2026. Ảnh: Huyền Vy.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định áp dụng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam theo Văn bản số 12060/BTC-QLG ngày 10/8/2026, trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2028/QĐ-BCT ngày 13/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) Xăng sinh học: 200 đồng/lít Dầu điêzen: 200 đồng/lít Dầu madút: 0 đồng/kg Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) Xăng sinh học: 0 đồng/lít Dầu điêzen: 0 đồng/lít Dầu madút: 0 đồng/kg

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 21.235 đồng/lít (giảm 493 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 884 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III: không cao hơn 22.119 đồng/lít (giảm 205 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 27.233 đồng/lít (giảm 311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 16.756 đồng/kg (tăng 365 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 13/8/2026. Nguồn:MOIT.

Liên quan đến thị trường xăng dầu thế giới, liên Bộ cho biết kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin liên quan đến các cuộc đàm phán về việc kiểm soát và mở cửa eo biển Hormuz trở lại; Iran và Mỹ yêu cầu bồi thường lẫn nhau; lực lượng Houthi tấn công nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia; OPEC và IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu cầu dầu năm 2026; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung nhiều vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 06/8/2026 và kỳ điều hành ngày 13/8/2026 là: 107,730 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,464 USD/thùng, tương đương giảm 2,24%); 111,650 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,268 USD/thùng, tương đương giảm 1,99%); 151,043 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,643 USD/thùng, tương đương giảm 1,08%); 557,993 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 17,849 USD/tấn, tương đương tăng 3,30%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 12/8/2026. Nguồn:MOT

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, việc điều hành giá xăng dầu trong nước nhằm đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.