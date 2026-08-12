Thêm 12 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sang Đài Loan

Đài Loan vừa tiếp tục mở rộng danh sách các cơ sở thủy sản Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu, nâng tổng số doanh nghiệp được cấp phép lên con số 787...

Tính đến nay, tổng số doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan đã nâng lên 787 doanh nghiệp. Ảnh: VASEP.

Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) vừa chính thức công bố kết quả thẩm tra và cập nhật danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường này.

Như vậy, sau quá trình rà soát, thẩm tra và đánh giá trên cơ sở đề nghị của phía Việt Nam, TFDA đã chấp thuận bổ sung 12 doanh nghiệp vào danh sách được phép xuất khẩu, điều chỉnh thông tin của 10 cơ sở, trong đó có 1 doanh nghiệp được khôi phục tư cách xuất khẩu, đồng thời xóa tên 4 doanh nghiệp khỏi danh sách.

Việc TFDA định kỳ rà soát, cập nhật và công bố danh sách doanh nghiệp được phép xuất khẩu là một trong những biện pháp nhằm bảo đảm yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Đài Loan. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam thêm mới các cơ sở được phép xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan cũng như duy trì hoạt động xuất khẩu ổn định, nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị phần tại thị trường này.

Đáng chú ý, đây là đợt cập nhật thứ hai chỉ trong vòng hai tháng qua, là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), với các cơ quan chức năng của Đài Loan trong việc cập nhật thông tin doanh nghiệp trên Hệ thống quản lý số hóa thực phẩm nhập khẩu (Imported Food Digital Management System - IFDM).

Việc liên tiếp hoàn thành hai đợt cập nhật trong thời gian ngắn cho thấy hiệu quả của cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý hai bên, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu.

Trước đó, ngành thủy sản Việt Nam đã vượt qua đợt đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của Đài Loan. Theo quy định của TFDA, kể từ ngày 24/12/2023 (tính theo ngày xuất khẩu), các sản phẩm thủy sản được sản xuất tại những cơ sở nằm trong danh sách được phê duyệt đủ điều kiện có thể xuất khẩu vào thị trường Đài Loan.

Như vậy, với đợt phê duyệt và cập nhật mới nhất, có hiệu lực từ ngày 29/7/2026, tổng số doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan đã nâng lên 787 doanh nghiệp, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Đài Loan.