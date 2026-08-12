Sản lượng điện 7 tháng đạt trên 203 tỷ kWh, nhiệt điện than chiếm ưu thế

Trong 7 tháng năm 2026, tổng sản lượng toàn hệ thống đạt 203,57 tỷ kWh. Đáng chú ý, nhiệt điện than vẫn đóng vai trò chủ đạo với 106,52 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 52,3%...

Kiểm tra vận hành hệ thống lưới điện. Ảnh: EVN.

Thông tin về tình hình sản xuất và cung ứng điện trong tháng 7 và 7 tháng năm 2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Cụ thể, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 7 đạt 32,03 tỷ kWh; lũy kế 7 tháng năm 2026 đạt 203,57 tỷ kWh. Trong đó, thủy điện: 47,37 tỷ kWh, chiếm 23,3%; nhiệt điện than: 106,52 tỷ kWh, chiếm 52,3%; tua bin khí: 16,21 tỷ kWh, chiếm 8%; năng lượng tái tạo: 25,96 tỷ kWh, chiếm 12,8% (trong đó điện mặt trời đạt 16,89 tỷ kWh, điện gió đạt 8,06 tỷ kWh, chiếm 8,3%); điện nhập khẩu: 7,21 tỷ kWh, chiếm 3,5%.

Về công tác xây dựng, trong tháng 7/2026, Tập đoàn tập trung đôn đốc tiến độ các dự án điện trọng điểm, đặc biệt là các công trình khởi công hoặc hoàn thành trong quý 3/2026. Đồng thời, Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn tích cực làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai và rà soát điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 (Quy hoạch điện 8 điều chỉnh) nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và mục tiêu tăng trưởng.

Nhiệt điện Quảng Trạch I đang hiệu chỉnh thiết bị để chạy thử, tổ máy 2 dự kiến hòa lưới tháng 8/2026. Ảnh: EVN.

Đối với tình tình hình triển khai các dự án nguồn điện, EVN cho biết Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đang hiệu chỉnh thiết bị để chạy thử, tổ máy 2 dự kiến hòa lưới tháng 8/2026. Dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II đã xong khảo sát, dự kiến hoàn thiện thiết kế kỹ thuật vào quý 4/2026. Thủy điện Trị An mở rộng hoàn thành đêquây và đào hố móng, hiện tập trung đổ bê tông nhà máy, cửa nhận nước. Thủy điện tích năng Bác Ái đảm bảo tiến độ, một số hạng mục vượt kế hoạch đề ra.

Về lưới điện, trong 7 tháng năm 2026, EVN và các đơn vị đã khởi công 98 công trình (02 công trình 500kV, 13 công trình 220kV, 83 công trình 110kV) và đóng điện 100 công trình (05 công trình 500kV, 13 công trình 220kV và 82 công trình 110kV).

Liên quan đến một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2026, EVN cho biết sẽ tập trung đảm bảo cung ứng điện khi phụ tải cực đại (Pmax) miền Bắc dự kiến tăng cao, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số” theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 và Thông báo 262/TB-EVN ngày 30/7/2026.

Theo đó, EVN yêu cầu các đơn vị thủy điện cần theo dõi sát thời tiết, đảm bảo an toàn hồ đập và phối hợp Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) điều tiết nước hợp lý; các đơn vị nhiệt điện phải đảm bảo nhiên liệu, vật tư thiết yếu phục vụ vận hành an toàn, ổn định, liên tục trong trường hợp thiên tai, mưa bão, gián đoạn giao thông.

Đối với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), EVN yêu cầu duy trì khả dụng lưới điện, tăng cường rà soát triển khai có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu sự cố.

EVN yêu cầu EVNNPT tăng cường rà soát triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm giảm thiểu sự cố trên hệ thống lưới điện. Ảnh: EVN.

Các Tổng công ty/ công ty điện lực chủ động làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để điều chỉnh phụ tải; phối hợp NSMO trong công tác quản lý, dự báo nhu cầu phụ tải điện, đánh giá tác động của sự phát triển các nguồn điện phân tán (đặc biệt là các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ), sự phát triển của xe điện. Đồng thời đẩy mạnh tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 30/3/2026.

Về công tác đầu tư xây dựng, EVN cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm. Cụ thể, phấn đấu hoàn thành phát điện thương mại cả 2 tổ máy của Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I trong năm 2026; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư Dự án LNG Quảng Trạch III; tập trung thi công các Dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái theo mục tiêu kế hoạch tiến độ quý 3 và cả năm 2026; cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải các nhà máy nhiệt điện.

Đối với lưới điện, phấn đấu hoàn thành 3 dự án 220-110kV bảo đảm nguồn cấp và đảm bảo tiến độ các công trình trung hạ thế cấp điện Hội nghị APEC 2027; hoàn thành nhánh rẽ 220kV đấu nối TBA 220kV Đại Mỗ; đẩy nhanh tiến độ triển khai để hoàn thành đóng điện các xuất tuyến 110kV sau các TBA 220kV Vũ Thư, Dương Kinh, Phú Thọ 2, Yên Thủy, Thủy Nguyên để giảm tải cho các MBA 220kV khu vực lân cận; hoàn thành đóng điện toàn bộ 305 MW hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) trong tháng 8/2026.