Việt Nam và New Zealand thúc đẩy kim ngạch song phương sớm đạt 3 tỷ USD

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay đã thống nhất thúc đẩy kim ngạch song phương sớm đạt 3 tỷ USD thông qua mở cửa thị trường nông sản, hợp tác kinh tế số và phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ CPTPP, APEC…

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay. Ảnh: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài.

Theo thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), trong khuôn khổ chuyến công tác tham gia đoàn thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand, sáng 13/8/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã làm việc song phương với Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng tái khẳng định, thời gian qua quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand đã và đang phát triển rất tốt đẹp, đi vào chiều sâu và thực chất. Hai nước chia sẻ nhiều giá trị chung và gắn kết chặt chẽ cả trên phương diện song phương lẫn các khuôn khổ đa phương khu vực.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực đối mặt nhiều khó khăn cùng với các bất ổn địa chính trị, hai Bộ trưởng đã trao đổi một số biện pháp nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương, cùng hướng tới mục tiêu đảm bảo lưu thông hàng hóa thiết yếu và chuỗi cung ứng khu vực, thúc đẩy kim ngạch song phương sớm đạt mục tiêu 3 tỷ USD trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng làm việc song phương với Bộ trưởng phụ trách Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay. Ảnh: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài.

Nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại, hướng tới mục tiêu kim ngạch song phương đã đề ra, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị New Zealand cùng phối hợp chặt chẽ triển khai các giải pháp như: đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản và thực phẩm; thúc đẩy xúc tiến thương mại và đầu tư hai chiều, trong đó khuyến khích doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào Việt Nam; mở rộng quy mô hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, thương mại số, thương mại điện tử xuyên biên giới và kết nối các doanh nghiệp công nghệ thông tin/phần mềm của Việt Nam với thị trường New Zealand; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trong hợp tác đa phương, triển khai hiệu quả các FTA mang lại lợi ích tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp.

Bộ trưởng Todd McClay đánh giá cao và nhất trí với đề xuất của Việt Nam. Đối với việc mở cửa thị trường các sản phẩm nông thủy hải sản, Bộ trưởng Todd McClay cho biết sẽ trao đổi các cơ quan liên quan của New Zealand để phối hợp cùng thúc đẩy quá trình này.

Đối với hợp tác đa phương, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đã đề nghị phía New Zealand ủng hộ để Việt Nam hoàn thành năm Chủ tịch CPTPP một cách thành công, hiệu quả, mang lại lợi ích cho các thành viên; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật từ New Zealand trong quá trình chuẩn bị năm APEC 2027. Việt Nam đánh giá cao các đóng góp của New Zealand trong việc thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về đo lường thương mại hàng hóa môi trường và hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng xanh của APEC.

Đáp lại đề xuất của Việt Nam, Bộ trưởng Todd McClay nhất trí ủng hộ Việt Nam trong năm Chủ tịch CPTPP, sẵn sàng chia sẻ những việc Việt Nam cần từ New Zealand.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đã gửi lời mời và mong sớm được đón chào Bộ trưởng Todd McClay tại Phiên họp Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11 dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 tại Việt Nam.