Petrovietnam ủng hộ đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3 - Yagi

Thông tin từ các cơ quan chức năng và báo chí, từ trưa ngày 7/9/2024, cơn bão số 3 (Yagi) đã đổ bộ vào các tỉnh ven biển phía Bắc và gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh, thành phố mà cơn bão đi qua. Đồng thời, hoàn lưu sau bão cũng khiến nhiều tỉnh, thành phố có mưa lớn gây ngập lụt và lũ quét, sạt lở đất, tiếp tục gây nhiều hậu quả nghiêm trọng và thiệt hại về người và của ở nhiều địa phương.

Đặc biệt, nhiều người dân là cán bộ công nhân viên Dầu khí đang làm việc tại các đơn vị, công trình dầu khí ở Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh... cũng bị tác động và thiệt hại nhiều tài sản, cơ sở vật chất, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Tổng giám đốc Petrvietnam Lê Ngọc Sơn kêu gọi cán bộ, công nhân viên dầu khí phát huy tinh thần tương thân tương ái, văn hóa “Nghĩa tình” của người Dầu khí, thông qua nhiều hình thức hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các địa phương chịu thiệt hại do bão số 3.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức góp của, góp sức hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3, với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ đùm bọc nhân dân vùng bị thiên tai lũ lụt, trong đó có nhiều cán bộ công nhân viên Dầu khí vượt qua bão lũ, sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, Petrovietnam đã dành 10 tỷ đồng từ nguồn an sinh xã hội của Tập đoàn để bước đầu ủng hộ, hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ.

Cũng trong dịp này, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn và Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức vận động và kêu gọi toàn thể người lao động Dầu khí quyên góp, ủng hộ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 3 và hoàn lưu sau cơn bão gây ra.

Phát biểu phát động, đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Petrovietnam đề nghị toàn thể cán bộ công nhân viên Dầu khí phát huy tinh thần tương thân tương ái, văn hóa “Nghĩa tình” của người Dầu khí, thông qua nhiều hình thức hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các địa phương chịu thiệt hại do bão số 3; đồng thời, kêu gọi toàn thể các đơn vị, doanh nghiệp, người lao động trong toàn ngành chung tay hỗ trợ, ủng hộ các địa phương, nhân dân các vùng gặp thiên tai.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn tham gia quyên góp hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại do bão số 3

Thời gian tổ chức quyên góp từ ngày 10/9/2024 và sẽ tiếp tục diễn ra tại trụ sở Tập đoàn, các đơn vị thành viên, các công trình dầu khí trong cả nước.

Ngay trong ngày 10/9, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức các đoàn công tác đi thăm hỏi, động viên và chia sẻ, trao tặng tới các địa phương và người dân tại các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.